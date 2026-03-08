為什麼只還最低金額很危險？一次看懂「循環利息」的陷阱

文／李文森

循環利息是慢性毒藥

․「循環利息」的恐怖之處，是讓你毫無「借錢」的感覺。

․考過駕照嗎？駕照壓線就快不及格，動到循環利息也一樣。

二十年前，我是個標準的「破產青年」，沒有任何財商知識。因為不懂財商，每個月都還卡債的最低限額，也是當時經濟上的極限，因此，錢，永遠不夠用！再怎麼一天兼好幾分差、節省，只覺得，為什麼再怎麼存都沒錢？債卻愈還愈多？

有一天，印象極為深刻，要繳班遊的費用，急用又沒錢的我，找了間銀行想要申辦信用卡跟現金卡，行員臉上浮現一種完全無法掩飾的尷尬表情，跟後面的主管交頭接耳，看看電腦又看看我：「先生，你的信用太差了，你可以去問問別家銀行，不過我相信沒有人願意讓你申請。」從四面八方投射過來的目光，讓我窘到恨不能鑽入地洞，只能摸摸鼻子，悻悻然低頭離去。

刷卡＋循環利息 = 掏空你的錢包

刷卡，是偉大的發明，讓你毫無「用錢」的感覺，不知不覺踏入財務深淵的第一步。因為「循環利息」的恐怖之處，就是讓你不自覺自己在「借錢」。它看似無害，甚至讓人心安，其實是一個專門為「掏空你錢包」而設計的陷阱。

讓我們從一個日常場景開始。你走進商場，看到一台最新款的手機，價格三萬 元。你的銀行帳戶只有一萬元，因此你拿出了信用卡，心想「沒事，反正可以分期還款，銀行還允許我只還最低金額，多方便」。你毫不猶豫地刷了卡，帶著手機滿心歡喜地回家。

月底帳單寄來了，你一看金額，頓時感覺心跳加速。但就在這時，銀行行員用那溫柔的聲音對你說：「別擔心，只還最低金額就可以，剩下的慢慢來。」聽上去是不是像天使的聲音？但我要告訴你，這其實是惡魔的低語。

因為從你按下「最低還款」的那一刻起，你的財務命運已經被悄悄改寫了。接下來讓我們看看這場「最低還款」的遊戲到底有多可怕。

我們來做一筆簡單的數學題：假設你欠了三萬元，只還了最低金額一千五百元，那麼剩下的二萬八千五百元會開始計算利息。如果年利率是百分之二十，一天的利息大約是十五•六元。

你可能想：「哎呀，才十五塊多而已，微不足道嘛！」

錯！這就是「循環利息」的惡毒之處，它不起眼，但很持久。一天十五•六元，一個月就是四百六十八元。一年呢？超過五千六百一十六元。而且你的本金幾乎沒有減少，這意味著你的債務像滾雪球一樣愈滾來愈大。

也就是說，你為了還那三萬元，硬生生多「送」了銀行五千多元——這還不包括未來幾年的累計。

「循環利息」的本質就是：你還得愈少，銀行賺得愈多，而你陷得愈深！

循環利息是一場無聲的財務收割

一定有人考過駕照，還記得考試時，車輪壓線會怎麼樣？考官會毫不留情地扣分，離不及格就一步之遙。「循環利息」也一樣，表面上好像還「合規」，但其實已經帶你衝向了「財務不及格」的深淵。

現在，我想來聊聊這個系統本身。難道銀行不知道循環利息會讓人負債累累嗎？不，他們非常清楚。更準確地說，這正是它們設計的目的。

讓我們換個角度看——信用卡公司最賺錢的客戶是哪一類人？是那些每個月都能全額還款的人嗎？當然不是，這些人對它們來說沒有利潤！

最有價值的，是那些「每月還一點，但永遠還不清」的人，也就是所謂的「循環利息愛好者」。銀行的營收報表早就告訴我們，大部分信用卡收入來自於利息和延遲費用。這意味著，整個系統並不是為了幫助你，而是為了從你的延遲還款中掙錢。

這是一場無聲的財務收割，而我們很多人，甚至沒意識到自己正在被割。

遠離循環利息，掌控自己的未來

「循環利息」是財務健康的慢性毒藥，它讓你在毫無感覺中失去自由。如果你的目標是「財務自由」，這就是第一件應該要注意的事。

請牢記：銀行不是你的朋友，信用卡公司也不是你的盟友。它們想的是如何從你身上賺更多錢，而你的目標，是成為一個聰明的財務玩家，讓自己主宰自己的財務命運。

現在，輪到你行動了。從此刻起正視自己的財務狀況，拒絕成為金錢遊戲的受害者。因為只有當我們掌控金錢，才能真正掌控我們的人生。

願你擁有一個「財務自由」的未來！

逆襲方法→ 避免陷入循環利息陷阱的實用策略

看到這裡，你有點害怕了，不要擔心，本書的目的不是讓你絕望，而是幫助你找到擺脫循環利息的方法。以下是一些實用策略，讓你從「循環利息奴隸」變成「財務自由的主人」：

․每次都全額繳清：信用卡欠款全額繳清只是不扣分，這是基本常識，大家要牢記。 ․學會精準控制支出：每次使用信用卡前，問自己：「這筆錢我下個月真的能全額還清嗎？」如果不能，那就忍住！ ․建立緊急儲蓄基金：有了儲蓄，你就不需要依賴信用卡來應對突發狀況。 ․尋找低息替代方案：如果你的欠款已經超出控制，可以考慮用低息貸款來合併支付，減少利息負擔。

