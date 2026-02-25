守護吞嚥、預防嗆咳！有專業醫師的建議，陪您享受美味人生

──吞嚥不順、喝水嗆到，頻繁發生就是身體在求救──

文／王亭貴 臺大醫院復健部專任主治醫師

如果吃東西常嗆到、喝水常咳嗽、嘴裡乾到像沙漠，很多人會以為「哎，年紀大了嘛，正常啦！」而忽略這些小細節。但其實，這些看似普通的變化，可能是身體悄悄發出的警示訊號。

書名：《一路吃到老：遠離嗆咳與咬不動，現在開始這樣做，輕鬆吃喝到99》

作者：王亭貴、王培寧、王雪珮、傅至敏、楊秀琍、黎達明、駱菲莉、羅于珊

出版社：聯合報健康事業部

出版日期：2025年12月29日

什麼是「吞嚥」？

別小看「吞嚥」這個動作，從食物入口、咀嚼，到經過咽喉、食道，最後進入胃部，整個過程只要二至三秒，卻是多條肌肉與神經的完美配合。一旦其中一個環節出問題，輕則嗆咳，重則可能引發肺炎甚至危及生命。因此，若經常出現下述「吞嚥困難」情形，就應提高警覺。

長者有「吞嚥困難」？

醫學上，吞嚥困難（Dysphagia）被定義為：食物或液體無法安全且順利地從口腔送入胃內的情況。常見的症狀包括：吞嚥時嗆到、咳嗽、咽喉疼痛或異物感、吃東西速度變慢、食物殘留在口腔或咽喉。更嚴重的是出現營養不良、脫水、體重下降，尤其是嗆咳造成的吸入性肺炎，也是相當常見的一種，嚴重時可能導致呼吸衰竭、敗血性休克、死亡。

也可能是「老食症」

不過也不用太過緊張！並非所有吞嚥困難都代表疾病，還有一種因年齡增長所造成的吞嚥功能退化，醫學稱為「老食症（Presbyphagia）」，日文稱作「老嚥」，就像頭髮變白、皮膚有皺紋一樣，是身體自然老化的一部分。因為臉部肌肉力量減弱、唾液變少、舌頭力氣不足，導致吞嚥效率變差，偶爾會嗆到、吃得慢一點，但通常不會嚴重影響日常生活，透過飲食調整大多可以改善。

怎麼分辨是「自然老化」還是「疾病警訊」？

關鍵在於發生的「頻率與嚴重度」。自然老化的吞嚥困難通常是偶發性，如：每周可能嗆到一次，偶爾需要較長時間咀嚼，但不會出現明顯的體重下降或營養不良，更不會反覆引起肺炎。然而，若情況持續惡化，每餐吃東西都覺得困難、頻繁咳嗽、嗆到、甚至體重明顯減輕，就應懷疑是吞嚥困難的問題，需及早就醫進行詳細檢查。

有個實際案例，一名七十五歲的林伯伯因為經常嗆咳入院，經醫師診斷後發現，他的吞嚥困難主要是因為巴金森氏症所致，導致喉頭上抬不足，食物無法順利通過咽喉，反而容易誤入氣管，造成肺炎。經由吞嚥復健治療及飲食調整後，林伯伯的症狀明顯改善，降低了肺炎反覆發作的機率，也提升了生活品質。

及早治療，重拾美味人生

吞嚥困難，表面看起來似乎微不足道，但卻攸關長者的營養、健康與生命安全。若能及早辨識、及早介入，不僅能防止問題惡化，更能大幅提升長者的生活品質，讓每一口進食都安心自在。當長者出現吃東西容易嗆到、吞嚥變慢的狀況，千萬別忽視，及早就醫檢查，才能及時改善問題，真正做到健康吃到老、享受美味人生。

記者許凱婷／撰寫

最近吃飯嗆到頻率變高、口水也開始變少，是不是吞嚥困難了？

──可先用EAT-10量表、30秒吞口水自我檢測，再尋求專業檢查──

文／王亭貴 臺大醫院復健部專任主治醫師

你是否發現，家中的長者最近喝水容易嗆到、吃東西變得比以前慢？或是吞嚥時總覺得卡卡不順暢？這可能不是「只是老了啦！」，而是吞嚥困難的早期警訊。

當然，誰吃飯沒被飯粒或食物卡過、喝水時被自己唾液嗆到過？這種偶爾出現的「人間事故」，確實可能只是巧合。王亭貴指出，吞嚥困難不是「老了就會這樣」，它可能是身體發出的警訊。他解釋，偶爾嗆到是正常的，但若頻率增加，例如一周嗆到三次以上，或喝水、喝湯特別容易嗆咳，就要提高警覺。

吞嚥困難？從日常症狀檢測

●嗆咳頻率增加：液體流動速度快，需要更快的吞嚥反應。如果喝液體食物（如水、湯）時頻繁嗆咳，是最明顯的警訊之一。

●口水變少或控制變差：正常人會無意識地吞嚥口水，如果長者睡覺時容易因口水嗆咳，可能是吞嚥口水的能力下降。

●只吃特定食物，或減少進食：長者若開始慣性挑食，只選擇較軟、好咀嚼、好吞嚥的食物，或者對平常喜歡的食物也減少進食量，可能是因為進食感到困難。

●吃飯時間拉長或食物吃不完：當一口食物需吞兩三次，甚至進食效率變差，就是咀嚼吞嚥功能下降的典型表現。

●用餐後口腔殘存食物，或食物堆在嘴巴、掉出嘴巴：顯示口腔敏感度下降、口肌協調性變差，無法有效清除口腔內的食物。

●進食後聲音改變或咳嗽增加：用餐後說話出現痰音、水泡聲（像喉嚨有痰或有水咕嚕聲），或持續咳嗽，表示食物或液體可能殘留在咽部或聲帶，甚至誤入氣管。

●不明原因體重減輕：吞嚥困難會影響進食意願和食物攝取量，導致營養不良及體重下降。

王亭貴提醒，如果出現上述這些症狀，特別是伴隨反覆性肺炎或不明原因發燒，一定要儘快就醫，因為可能是食物誤入氣管的「無聲誤嚥」，嚴重會導致吸入性肺炎。

自我初篩：篩檢量表、吞嚥測驗

●EAT-10量表一份由美國開發、經國際驗證的篩檢問卷，有十道題目，每題零至四分，問的都是日常進食是否困難（如：吃飯變慢、吞嚥痛、體重掉）。王亭貴強調，這份問卷的好處是簡單明瞭，安養中心、長照機構都可以用，甚至家屬在家就能幫長者填。如果總分超過三分，就建議找醫師進一步檢查。

●三十秒重複唾液吞嚥測試：被稱之為RSST測試（Repetitive Saliva Swallowing Test），三十秒內請受試者努力吞口水，平均年輕人能吞七次以上，六十五歲以上能吞五次，但如果少於二、三次，就可能有吞嚥問題。（詳細測試方式請見Q05）

但要注意，如果本身就有乾燥症或放療造成口腔乾燥，那這個測試會失真，還是得做進一步醫學評估。

透過專業評估與診斷

●理學檢查：醫師會透過觸診評估吞嚥肌肉、舌頭力量、咽喉移動速度，並聽聲音是否有濕泡聲或痰音，這可能表示食物或液體進入了聲帶。

●螢光透視吞嚥攝影檢查（VFSS）：目前最標準的檢查方式，會讓患者吞下不同黏稠度的鋇劑，透過X光影像觀察吞嚥過程的肌肉動作、食物路徑、是否有食物誤入氣管（嗆到）或滯留等情況。

●內視鏡吞嚥檢查（FEES）：讓患者吞染劑或有顏色的食物，同時放入細軟內視鏡觀察咽喉部的軟管攝影，看吞嚥的過程中，食物有沒有跑到氣管或有殘留，適合無法接受X光檢查的患者。相較於VFSS，FEES具有操作便利、無輻射風險、可床邊執行及即時回饋等優勢。

●超音波檢查：臺大醫院近年發展的技術，無輻射、可重複操作。

吞嚥困難不是「忍一忍就會好」

別輕忽吞嚥問題，及早發現才能吃得長久。王亭貴最後提醒，吞嚥困難不是「忍一忍就會好」的問題，及早評估才能避免營養不良或肺炎等併發症。若您或家人有相關症狀，建議至復健科、耳鼻喉科進一步檢查，讓專業團隊協助您「一路吃到老」。

記者許凱婷／撰寫

