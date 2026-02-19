埔鹽鄉的吉光片羽：臺灣最後的「雞毛撢子職人」陳忠露

文／楊雅婷

埔鹽鄉的吉光片羽──雞毛撢子職人，陳忠露

三合院，一名滿頭花白的阿嬤聽見我們的招呼聲，慢慢地步出室內。這裡是彰化縣埔鹽鄉的豐澤村，鮮少有超過五層樓的建築，放眼望去盡是綠油油的稻田，幾戶古厝坐落其中。我們騎車穿梭於綠野迷宮，一兩戶門前擺有零星的雞毛撢子，但這都不是我們的目的地，最終機車在有著藍色鐵門的三合院前停了下來，庭院長了一座茂盛的雞毛撢子森林，兩側的鐵窗上掛滿了各式雞羽製的半成品，這片閃耀著咖啡色光澤的森林守護者是陳忠露──臺灣最後的雞毛撢子職人。

「你們來這邊！」迎面走來的阿嬤許金英是陳忠露的妻子，她領著我們到鐵棚下的一張折疊桌旁，只要陳忠露外出期間，碰上散客來訪，一律由她代夫出征，擔任DIY雞毛撢子的指導老師，教學過程也樂於分享自身的故事。

夫妻倆的一生是從何時與雞毛撢子密不可分的？這得回溯到陳忠露的年少時光。

起緣與姻緣

早期為農業社會，家家戶戶都會養雞鴨鵝，逢年過節或有客人來訪就會現宰來吃，現代高級餐廳提倡的產地直達餐桌，實則遠在一九五○年代的農村就已蔚為流行。鴨毛和鵝毛具有保暖效果，製作冬衣或棉被時派得上用場；雞毛無法提供人類溫暖，村民殺完雞後，徒留一地的雞毛，任風起舞。廢棄的雞毛成了附近乞丐們的玩物，他們將雞毛拾起、黏在木棍上嬉戲，一般人見狀只覺得好笑，抑或投以同情眼光；陳忠露的父親倒是從中看見一絲商「雞」，認為拿來清除灰塵似乎不錯，又近乎無本生意，便到處蒐集雞毛以及竹子，自做自售起雞毛撢子。

那一刻開始，陳忠露的一生，就注定與雞毛撢子牢牢地綑綁在一起。

國中畢業，十六歲的陳忠露沒有繼續升學。不愛念書、一心想賺錢的他，選擇與父親一起製作雞毛撢子；慢工才能出細活，一天產量相當有限，二十來支已達生產上限。當年苦守家業無人問是常態，不像現在只要有噱頭，很容易一張貼上網就天下知。陳家的雞毛撢子靠的全是客人口耳相傳，一個傳一個，實實在在的「口碑行銷」，有了知名度，漸漸也有人專程來向他們訂製；陳忠露退伍後，雞毛撢子也來到黃金時代。

距離豐澤村車程約三十分鐘的鹿港，是民間信仰的重鎮，至今漫步鹿港老街仍可看見不少傳統工藝，如：佛具店、製香業以及木雕藝術產業等；由於原木只能乾擦，不宜以溼潤的抹布擦拭，雞毛撢子理所當然成為不二的清潔用具。因此年少的陳忠露曾走路至鹿港，向佛具店及木雕店販售雞毛撢子，一段時間後，才改成騎著插滿雞毛撢子的腳踏車往返，最遠曾騎到南投竹山兜售，一支平均售價一塊二到一塊八，最高紀錄則是賣到兩塊三。許金英說，以前的錢比較厚，現在的錢比較薄，沒有賣幾百塊無法維持生計。

雞毛撢子的全盛時期，連夜趕工趕到連吃飯時間都沒有乃陳家常事，訂單曾多到必須雇用二十多位女工來協助，許金英就是當年來幫忙的女工之一，沒想到這一幫就是一輩子，名副其實的「嫁雞隨雞」。雞毛撢子，台語發音有祝賀「起家」之意。以前的人準備女兒嫁妝或搬遷的時候，一定都會買一支雞毛撢子，也會煮一隻雞來吃，象徵成家立業。

「啊就看對眼了！我的娘家離這裡五分鐘而已。」許金英笑得燦爛，有那麼一瞬間，我彷彿窺見嬌俏的少女靈魂。

對於陳忠露夫妻倆來說，的確是踏踏實實靠著雞毛撢子「起家」。

兩人手中的姻緣線不是紅色的，月老賜給他們的是綿延不絕的白色棉線，如同雞毛撢子製作過程中，棉線緊緊纏繞著雞毛，兩人透過雞毛撢子相識相戀、進而情纏一甲子的歲月，聯手灌溉這片雞毛撢子盛開的森林。旁人眼裡的雞毛小事，可是夫妻倆堅守一世的志業，五名兒女也在雞群的羽翼下長大成人，現在兒女和媳婦閒暇之餘也會幫忙兩老做個幾支。

一支雞毛撢子的誕生

一開始雞毛皆由陳忠露的父親逐戶蒐集而來，後來雞毛撢子生意壯大，養雞人家又愈來愈少，便索性直接和養雞場配合，待養雞場殺完雞隻，再將新鮮的羽毛蒐集起來宅配到府，陳忠露會貼一點工錢給他們。

通常陳忠露夫婦會在清晨六點起床進行前置作業，先將雞毛泡在加了洗碗精或洗衣粉的井水洗淨。大約八、九點時，再將洗淨後的雞毛均勻放在米袋上、曝曬於陽光下，靜待水分揮發之後，再依雞毛的顏色和長短來分類，方便後期製作的時候使用。

聽到我們讚賞雞羽毛很漂亮，陳忠露突然感嘆起來：「以前的雞都是放養的，讓牠們四處跑，有運動習慣的雞，羽毛都很漂亮。哪像現在的雞都是圈養直接吃飼料，很少活動，要挑到漂亮的雞毛就比較困難。」本來只知道放山雞和飼料雞的肉質有差異，沒想過連帶羽毛質感也有影響，當下也領悟難怪「飼料雞」一詞會被拿來罵人「沒用」，因為飼料雞各方面表現確實都差強人意。

為了維持雞毛撢子的品質，陳忠露尋尋覓覓合適的雞毛，果真被他尋獲以放養為主的養雞場，色澤符合陳忠露的標準，量也夠讓他們持續穩定地生產雞毛撢子。「你們看，我綁的每一支雞毛撢子都很漂亮、很好用！有客人買回去也不拿來打掃，放在家裡當藝術品欣賞。」陳忠露的台語黏著海口音、也黏著自信心。

