下雨天叫不到車，竟跟買股票賠錢原因一樣？藏在生活裡的「機會成本」邏輯

文／金拏咏

下雨天特別難叫計程車的原因

假設你現在要投資股票，你買了一支還不錯的公司股，已經持有一個月了，結果發現收益比預期還要低， 你應該把這支股票賣掉嗎？

思考答案之前，先來想想：為什麼下雨天會特別難叫計程車呢？這兩件事聽起來風馬牛不相及？相信我， 這兩個問題是密切相關的。

上週六晚上，我去聽了心儀偶像的演唱會，但是一整天都在下雨。雖然演唱會在室內舉辦，看表演沒什麼問題，但我很擔心我的應援物被淋濕，因為地鐵站和公車站距離會場都有一段距離。

所以我打算搭計程車前往，可以直接在演唱會會場下車。我打開常用的App 叫車，卻一直跳出「附近沒有車輛」的訊息。試了幾次還是叫不到車，就算加價選擇「優先叫車」，也沒用。

下雨天的計程車總是特別難叫，尤其晚上更加困難！這是為什麼呢？

雨天時，想搭計程車的人會變多，在特別冷、特別熱或下雪的日子也是如此。我們可以推測，或許下雨天的計程車數量並沒有增加，但想搭車的人變多了，所以供不應求。

但是事實上，我那天在馬路旁為了攔車等了四十分鐘，我觀察到路上載客的計程車數量真的很少！我不確定是我所在的地區剛好如此，還是整體來說，路上行駛的計程車數量真的減少了。

我特地去了解了一下，發現在下雨天的午後，路上的計程車還真的變少了！

原因是，計程車司機多半在達到個人設定的「每日目標營業額」之後就會收工。遇到雨天叫車的客人變多，司機們可以比平常更早達成目標額度，畢竟一早就開始跑車了，所以多半中午過後就達成了每日目標額，收工後，在路上準備接客的計程車數量也因此減少了。

最後的結果是，下雨天想搭計程車的人變多，但計程車的供給卻減少了，所以下雨天更難叫到車！

書名：《選錯怪誰！？最低限度的行為經濟學：36個心理法則，治好你的選擇困難症》 作者：金拏咏 出版社：遠流 出版時間：2026年1月29日

遇到下雨天，還有個更需要耐心等待的東西，那就是外送。

雨天的外送訂單比平常更多，因為比起出門外食， 在家叫外送解決三餐的人變多了。雨天用外送App 點餐，經常要等上比平時更長的時間，也經常出現「目前無人接單」的訊息。

同樣的道理，很多外送員也是預設達到當日目標額就會下班。所以當想叫外送的人增加，提供服務的人卻減少了，當然就更難叫到外送了。

話說回來，對提供服務的人來說，一旦達成了當日目標營業額就收工，是合理的選擇嗎？如果不以一日營業額來計算，而將標準拉長到每月或一年營業額來檢視，那麼在雨天加班，反而是較合理的選擇。

以計程車司機來說，相較於大晴天需要四處尋找乘客，雨天很快就能載到客人，減少沒有載客、浪費燃料的搜尋時間，顯然更有效率。再加上許多叫車App 會在使用人數增加時調漲車資，所以雨天載客除了更有效率，還能賺到更多的收入。也就是說，在雨天多跑幾趟車，反而更賺。

從上述例子可知，當我們想做出合理判斷時，必須考慮「獲益」與「機會成本」。做出選擇所獲得的利益或滿足感稱為「獲益」，而做出這個選擇而必須放棄的價值，則稱為「機會成本」。少開一個小時的計程車所帶來的「獲益」，是提早回家休息的快樂；而「機會成本」則是多開一小時就能賺到的錢。

提早一小時下班的獲益，在晴天或雨天可能相差無幾，但雨天的機會成本明顯更高了。因此，在時薪收入高的雨天可以多跑幾趟車，而在時薪收入低的晴天，少跑幾趟車才更合理。

這個道理用在外送服務也一樣。不過，人們通常只願意設定每日營業目標，並做出相符應的行為，這種大腦傾向做出簡單判斷的狀況，就稱為「捷思法」（Heuristic）。依據捷思法所做出的決定，經常妨礙我們進行合理的判斷。

回到前文提到的投資買股，就算你持股長達一個月，也沒必要因為虧錢或收益比想像中少而感到焦慮，因為如果你買的是體質還不錯的公司股，若看長期持有的平均收益率，那麼多半還是不錯的。

各位讀書時也是如此，總是有些時候，你可能覺得腦袋遲鈍，書怎樣都讀不進去，效率極差，與其在這種時候硬逼著自己坐在書桌前，還不如充分地休息或睡覺，隔天再用神清氣爽的狀態讀書。

因為，當你全神貫注且學習效率高的時候，休息一小時的「機會成本」，肯定比那些學習效果不佳的日子要高得多。

不過，你也不能因為每天學習都不順利，就一直休息下去吧？我建議你誠實問問自己，今天是否真的很難靜下心來唸書！相反的，如果你遇到學習效果好的日子，就毫無限度地熬夜學習，那也會損害健康的。

有時候，你需要設定一些適當的例行公事，以及固定的學習步調，有計畫地進行學習任務。

●本文摘選自遠流出版之《選錯怪誰！？最低限度的行為經濟學：36個心理法則，治好你的選擇困難症》。

