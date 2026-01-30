提升人生滿意度的關鍵：在適當的年紀經歷各種體驗、善用有限時光

「人生要過得好，而不只是活著。」美國知名對沖基金經理人告訴你：如何100%享用金錢，做出人生最好的投資。（編按）

文／比爾‧柏金斯

法則＃1 最大化自己的正向人生經驗

艾琳跟約翰夫妻倆都是成功的律師，他們有三個小孩。二〇〇八年十月，約翰發現自己罹患了透明細胞肉癌，這是一種罕見快速生長的癌症，專門侵犯人體的軟組織。「沒有人會想到，一個三十五歲健康的人竟然會有顆跟棒球一樣大的腫瘤，」艾琳回憶道。所以，直到腫瘤蔓延到約翰的背部與大腿骨頭之前，都沒人認為那是癌症。「我們當時還不曉得他的情況到底多嚴重，等到照了X光後，才看到它像一棵聖誕樹被點亮了。」艾琳說。丈夫罹癌的可怕事實把她嚇壞了，也讓她幾近崩潰，而且約翰的病情越來越嚴重，已無法繼續工作，照顧家庭的重擔全都落到她身上──不論是體力上，還是經濟上。要一個人承擔這一切，實在太辛苦了。

我跟艾琳從小就認識，無論如何都想為她盡一份力。我跟她說，手邊的事先擱下來，趁約翰身體還可以的時候，全家人多花點時間相處。我也提供一些費用上的協助。

書名：《別把你的錢留到死：懂得花錢，是最好的投資——理想人生的9大財務思維》 作者：比爾‧柏金斯 出版社：遠流 出版日期：2023年8月30日

其實我是多此一舉。艾琳原本就已經在想辭掉工作，把重心放在真正重要的事情上。她也真的這麼做了。他們住在愛荷華，在約翰治療的空檔，他們享受著兩個人在一起的小確幸：一起去公園、看電影、打電動、接孩子下課。

到了十一月，醫生已束手無策，艾琳查到在波士頓有個臨床實驗，於是她跟約翰去了幾趟，接受實驗性的治療，有空就在當地遊覽，去一些歷史景點，這時候約翰還能走路。然而沒想到，他們的希望又迅速破滅，約翰崩潰了，因為想到了自己即將錯過的一切，包括看著孩子們長大，還有跟艾琳一起共度的人生。

二〇〇九年一月，約翰過世，距離他確診罹癌只有三個月。回顧那段時間，艾琳覺得深受打擊，悲痛欲絕，但是她很慶幸自己辭掉工作，在家陪伴約翰。

大多數人在這種情形下都會做同樣的抉擇。死亡喚醒了人們，隨著死亡逐漸逼近，我們才開始醒悟過來，感受越來越深。在人生終點將至之時，我們突然間才會想到：「我到底在幹嘛？為什麼我耗掉這麼多時間？」而在這之前，我們還以為自己有的是時間，都用這種態度過生活。

這種心態自然是可以理解的。因為不會有人蠢到每天都把日子過得好像是生命最後一天：那就不用工作、不必讀書考試、別看牙醫了。所以我們會理所當然認為，可以晚點再來享受人生，因為以後總是有時間。但悲哀的是，太多人把人生樂趣延後得太久，根本是無限期延後。大家把自己想要做的事一直延後，直到有一天全都已經太遲了，拼命存的錢卻永遠也享用不到。以為自己永遠還有時間的這種想法，根本不是眼光長遠，而是剛好相反，簡直是目光短淺到可怕的程度。

艾琳與約翰的故事無疑是極端的例子，晚期的透明細胞肉癌很罕見，死神就這麼大剌剌地直接出現面前，凝視著這對夫妻。可是他們面臨的挑戰其實跟一般人沒什麼不同：每個人的健康都會隨著時間漸漸衰頹，遲早有一天我們都會死去。所以我們要回答的問題是，我們要如何善用自己在這世界上的有限時光。

這聽起來像是個玄奧的哲學問題，但我並不是這樣看。我是一個工程師，靠我的分析專長致富，因此我把這個問題看成是一種最佳化問題，或者說，這個問題是要如何將人生活到最充實，盡量不要虛度。

這是每個人的問題

我們每個人都會面臨到這個問題，只是版本不同而已。當然每個人積攢錢財的方式不同，而且往往差異非常大，但是對於我們每個人而言，核心的問題是一樣的：在我們死之前，要怎樣分配我們的生命活力，才是最好的方式？

這個問題我想了很多年，在我可以賺到足夠的錢餬口時就開始想了，而經過這些年的思索，我想出幾個還算說得出道理的基本法則。這些就是本書的理念。舉例來說，有些人生經驗只能在某個時間點體驗，因為絕大多數人應該無法在九十幾歲去滑水。另一個法則是，雖然我們有可能在未來賺到更多錢，可是我們永遠無法回到過去，讓時光倒流。所以沒有理由因為害怕浪費錢，而讓自己錯失機會。浪費生命才更值得讓人憂慮。

我堅信這些理念，有機會就到處宣揚。例如，有位二十五歲的女性，她不敢追求自己夢想的工作，寧可勉強自己去做安穩、但沒什麼尊嚴的工作；或者有位六十歲的百萬富翁，為了多存點錢退休，還是工作到很晚，而不去享受自己已經累積的財富。我討厭看到人們浪費自己所擁有的東西，不把握當下，盡可能去體驗人生。我真的都會這樣跟他們說，而且我也盡可能身體力行。的確，有時候我就像在足球場邊的胖教練，自己也沒有確實做到位。但是當我認真督促自己實踐時，就會做些修正，有些部分各位會在本書後面讀到。沒有人是完美的，但我會盡力說到做到。

我們都一樣，也都不一樣

人生要過得充實，有很多種方式。舉例來說，我喜歡旅行，也喜歡打撲克牌，所以我常常旅行，而其中有些是參加撲克牌比賽。這也代表我每年花不少錢在旅遊和撲克牌上頭。不過請別誤會：我不是要鼓吹大家都花錢出去旅遊，當然更不是打撲克牌。我要鼓勵各位的是，先想好什麼可以讓自己快樂，然後把錢花在自己想要擁有的體驗上面。

會令人開心的體驗當然是因人而異：有些人活力十足，喜歡冒險犯難，有些人則是比較喜歡居家生活。有些人把錢花在自己跟家人朋友身上就感覺很滿足，有些人則是傾向把時間跟錢用在弱勢不幸的人身上。當然，我們可以有各種不同的人生經驗。我除了喜歡旅行，也喜歡花時間跟錢倡導自己所關心的議題，例如譴責對銀行紓困，或者援助我們美屬維京群島的颶風受災同胞。因此我絕對不是要跟各位講哪種經驗組合比較好，相反的，我是希望各位認真、用心地去做選擇，而不是習以為常地過著自己的人生，就像我們大多數人那樣。

當然，並非只要知道什麼會讓自己快樂、然後把握時間花錢去享受那麼簡單。這是因為在我們一生中，享受不同體驗的能力會有所變化。請想想看，如果你才剛學會走路，你爸媽就帶你到義大利旅行，這趟假期可是花了不少錢，但你能體驗多少？或許只有一輩子都愛吃義式冰淇淋？再來看看另一個極端例子。當你活到九十幾歲，你認為你還能去爬羅馬的西班牙階梯嗎？就算假設那時你還很硬朗，還能夠全部爬完，你會覺得很享受嗎？（某個經濟學期刊上的文章標題1就是：《沒了健康，有錢又有什麼用？》）

換句話說，若要充分善用自己的錢財與時間，時間點很重要。所以，要提升整體人生的滿意度，關鍵點就是要在適當的年紀去經歷各種體驗。不管你喜歡的是什麼或你有多少錢，這點都是一樣。因此，雖然每個人的人生滿足感在程度上會有所不同――例如，有些人能夠動用的收入相對有限，人生滿足感的程度就會稍微低一些，而那些覺得很滿意的人，顯然是會有比較高的滿足感――但我們都需要好好把握時機去體驗。盡量去體驗，讓自己感到滿足，就是優化人生，你可以仔細規劃怎麼樣使用自己的金錢與時間，運用自己手上有的資源，來達到你所能抵達的人生最高峰。只有負起責任做出重要的抉擇，才能真正主導自己的人生。

●本文摘選自遠流出版之《別把你的錢留到死：懂得花錢，是最好的投資——理想人生的9大財務思維》。👉 立即前往琅琅書店購買電子書，馬上開始閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡