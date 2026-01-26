金字塔如何建成的？它代表古埃及人的技術、信仰與國家力量

文／蒲慕州

金字塔的建造和形式所引出的各種問題相當多，首先便是具體的技術和人力、財力、物力的問題。

金字塔是如何建成的？埃及人是用什方法將石塊堆得如此之高而不致崩潰？我們知道，古埃及人並不懂滑輪的原理，一切都必須靠原始的人力去搬運。一說認為石塊的運輸在工地是利用斜坡，以人力推拉而上。然而當斜坡隨著金字塔的高度升高時，整個斜坡本身龐大的建構就會是一個問題。另一種說法是，搬運石材的斜坡是繞著金字塔而上，因此減少了建構斜坡的材料和困難。此說頗為合理，但仍然缺乏證據。還有一種說法是利用槓桿原理將石塊由下向上吊動。不論如何，技術上的問題是他們所必須克服的。看來埃及人用了相當簡單的方法完成一件不可思議的成果。可以舉一例說明。金字塔的底部必須是完全的水平，否則石塊的壓力不平均，會造成滑動。在沒有現代水平儀的時代，要如何去製造一面七五○呎見方的水平面？埃及人想到一個極簡單的方法。考古學者發現，埃及人先在地基上挖出格子狀的小水溝，再灌水進去，自然就形成水平面，再把每格中高出水平面的部分削去，最後得到一大塊水平地基。

金字塔的建築很具體的顯現埃及整體國力和財富。以古夫金字塔為例，它到底花了多少人力和時間來完成，我們並不清楚。但根據希羅多德的記載，是十萬人用了二十年的時間才建好。這數字顯然是一個方便的說法，表示「很多人建了很久」。考古學家在吉薩金字塔周圍發現以前建築工人的工寮，估計同一時間居住在工地的人大約是兩、三千人，不太可能十萬人一起工作。但即使是兩、三千人，在管理上也是相當困難的。顯然，要達成這樣高的建築水準，必須有相當好的組織和有效的管理制度，才能相互配合完成工作。譬如採石材就是一個很大的問題。當採石材工人由採石場將粗糙的大塊石材取出後，必須要運到工地由另一組工人割削成比較可以用，比較成形的石塊，之後再由第三組工人進行打平石材表面的工作。而石材的大小和形狀則又有專司設計的人員負責。由此看來，整個工作的進行需要相當周密的計畫才有可能。除了金字塔本身外，寢廟區還包括寢廟、走廊等附屬建築，需要二十年來建一座金字塔似乎並不為過。每一個國王在一即位時可以說便開始準備金字塔的建設，但每個人壽命長短不一，因此改變計畫也是常有的事。

金字塔的發展從第三到第六王朝有一個起伏的過程，這過程和宗教的發展有關。第五王朝之後，金字塔的造形可說比以前要小得多。相對而言，國王的寢廟的形制與以前也有所不同，即廟頂上面樹立了一座方尖碑，這是太陽神崇拜的一個象徵物。方尖碑從第五王朝之後高度愈來愈高，甚至超過金字塔的高度，象徵太陽神崇拜的重要性超越了國王。在第三、第四王朝的時候，一切重要的建築物都是為國王而設，因此國王在宗教或現實社會中都具有最高的權威。但到了第五王朝時期，對太陽神的崇拜開始興起，國王在人世間的崇高地位相對的就有了折扣。這種情況也可從國王的名字看出。第四王朝的國王，已經開始將太陽神雷（Re）的名字結合在自己的名字中，如「Kafre」、「Menkaure」，顯示他們對太陽神的崇拜。到了第五王朝，這種習慣變得更普遍，但造成這種情況的根本原因卻不清楚。在中王國時代的文獻中，有一則神話故事談到第五王朝的最初三位國王，是太陽神和一位女祭司所生的。這故事雖屬神話，也許仍然可以模糊的反映出太陽神崇拜在此時的重要性。

金字塔的建造顯然是一項極為勞民傷財的事，國家若沒有足夠的資源，是很難為繼的。我們雖不清楚門考雷的金字塔為何突然比他父親的小了許多，但自第三王朝末期以來不斷的建造大金字塔，必然消耗了大量的資源，因而有可能是因為資源的拮据，使得他只能建一座較小的陵墓。而金字塔的建築在第五和第六王朝時期愈來愈小，同時品質也較第四王朝差，似乎暗示國家的財力和人們對國王的崇拜也在走下坡。不過，第五和第六王朝的金字塔有一個新的發展，就是在棺室中的壁上出現了所謂的「金字塔文」。這類文字基本上為葬禮祭典中祭司所頌讀的咒文，目的在幫助國王順利的去到來世，成為諸神的一分子。這是古埃及宗教最早也最重要的一批文獻。

第五王朝金字塔 第五王朝之後，金字塔的規模小了許多，但其中多了原來沒有的金字塔文。圖／麥田出版

除了實際的技術和形式演變問題之外，我們還必須討論金字塔的意義問題。由於金字塔特殊的形式，數千年來人們對於它的作用和意義產生了種種的猜測。為什麼埃及王要建造這樣一種形式的陵墓？我們當然可由建築史的角度來看這問題：國王的大墓自第一王朝起的長方形墓演變為階梯式，最後變為四角錐金字塔，似乎循著一個合理的發展途徑，即不斷的擴大，增高。這是建築技術不斷發展的結果，也是國力增強的具體表現，當然也是人們對國王做為神明在人間統治者的身分的崇敬所致。但金字塔的形狀是否還有宗教和象徵的意義？根據埃及神話傳說，在今開羅附近的「太陽城」希利俄波利斯（Heliopolis）的太陽神廟中供奉一塊尖形石碑，埃及人稱之為「奔奔」（benben）。有些學者遂認為這可能是金字塔的原形，也就是說，金字塔的形狀和太陽神的崇拜有關係。這一點雖合理，尚無法得到絕對的證明。另外，在埃及文中，階梯式金字塔的形狀正是「台階」一字的意符，於是有人據此主張階梯金字塔的形狀為國王死後升天的台階。「金字塔文」第五三九段說：「任何一位神明，若不替這個國王建造梯階，當這個國王升天時，他就不得享有麵包，不得享有陰涼，不得在澡盆中洗澡，不得嗅肉香，不得嚐肉腿，土地不得為他而開墾，獻祭不為他而設。」這裡所說的梯階，是否指的是階梯金字塔？或者是一般金字塔的同義詞？我們尚無法確定。

也有人認為四角錐金字塔的形狀正如太陽由烏雲中破洞而射向地面的形狀，也象徵了太陽神對國王的照顧和國王升天的情景。這說法有一些合理的地方，但終不免為推測。可以確定的是，國王死後升天在舊王國時代的確是埃及宗教神學中的說法。在第五、六王朝的「金字塔文」中，我們可以找到足夠的證據說明這點。譬如「金字塔文」第五○八段：「我乘著你（太陽）的光芒，好似足下的斜坡，我上升到我母親，雷，額頭的聖蛇那兒去。」又如第五二三段：「天為你加強了太陽的光芒，好讓你能夠將自己提升上天，成為雷的眼睛。」這些譬喻式的文句也的確讓人會聯想到金字塔的形狀是太陽光芒的象徵。

此外，金字塔和太陽崇拜的關聯除了第五王朝金字塔前的太陽神廟之外，還有另外一種證據，就是在金字塔旁所埋葬的木船。這類的木船已被發掘了好幾個，其目的據推測是為了要讓國王在死後乘船在天上隨著太陽神雷遊行之用。

金字塔做為國王陵墓的形式，由舊王國時代一直延續到中王國時代，幾乎每一任國王都在尼羅河西岸為自己建一座金字塔，所以金字塔的數目在此一時間範圍內就有三十多座。不過中王國時代的金字塔至今也多已傾圮。至於中王國之後，國王的陵墓移至底比斯西方山谷中，深挖岩洞，不再使用金字塔的形式。這中間有宗教觀念的改變，也有實際為了防止盜墓的考慮。

