貓咪其實是溝通高手！一次讀懂呼嚕和喵叫聲的背後含義

每年1月22日是國際貓咪對談日，貓咪並不是沉默的生物，她們有自己的溝通方式：呼嚕、喵叫、身體語言……每一個細微的聲音和動作，都在傳達情緒、需求或信任。對飼主來說，學會理解貓咪的語言，不只是增進感情，更能了解她們的身心狀態。探索呼嚕聲與喵叫背後的真正含義，聽懂這些小小訊號，你會發現貓咪其實是名副其實的溝通高手。（編按）

文／潘．強森班奈特

貓咪如何跟我們和同類溝通

問題：貓發出呼嚕聲的時候表示她很開心嗎？

潘媽的回答

貓咪的呼嚕聲可以說是天底下最迷人的聲音了。我們聽到時總會忍不住發出會心一笑，認為這代表貓咪的世界一切美好。這溫和又舒服的聲響就是這樣迷惑著人類。事實上，關於呼嚕的一些事實可能會令你驚訝。如果你跟許多人一樣，以為貓咪只有在開心時會呼嚕，那可就錯了。

呼嚕是如何發出的。貓咪在生理上如何發出呼嚕聲響，許多年來一直是個謎。有一派說法是這個聲響是胸腔血流震盪的聲音。現在許多專家則相信這聲響是透過膈肌從喉嚨與神經振盪器組合產生的結果。腦中的神經振盪器先傳送出訊號到喉肌後開始震動。震動的頻率可控制有多少空氣通過喉嚨，貓咪在吸氣與吐氣時就發出呼嚕呼嚕的聲音。有些情況下這樣的呼嚕呼嚕聲很小，用手可能摸得到震動，但耳朵未必能聽見聲音。有些貓的呼嚕呼嚕聲很大，即使在隔壁房間都能聽到這台引擎在震動。

開始的時候。母貓在生產時會發出呼嚕聲，可能是用來安慰自己或是控制疼痛。內啡肽是一種通過與身體的鴉片受體結合來緩解疼痛的化合物。貓咪發出呼嚕聲同時也會釋放出內啡肽，因此可以協助控制疼痛。

一旦小貓出生，母貓所發出的呼嚕聲對小貓是否存活影響巨大。小貓出生時聽不見也看不到，但可以感受到震動。母貓發出呼嚕聲的震動可讓小貓知道母貓在哪裡，以方便哺乳和取暖，因為幼貓幼小的身軀還無法自行控溫。

小貓兩天大小就會開始呼嚕了，這也是她們與母貓和同胞兄弟姊妹溝通的開始。當她們靠近、尋找母貓乳頭時，就會開始所謂的踏奶。小貓們會用腳掌踏壓母貓乳頭以增加奶水流量，這時候她們也會很自然地發出呼嚕聲。而踏奶時的踩踏動作與呼嚕聲會持續到成貓，你可能有注意過家裡的成貓在踏到柔軟的東西時會發出呼嚕聲（例如你的肚子）。

幼貓時期靠在母貓身上取暖、感到安全且餓了隨時都可以喝奶的感受，解釋了貓咪發出呼嚕聲時的開心情緒。

然而發出呼嚕聲不只限於想到母貓時的好心情。貓咪的呼嚕聲其實可用來溝通不同的情緒。人類最熟悉的莫過於貓咪打呼嚕時所展現的開心情緒，但其實還有許多原因也可能促使貓咪發出呼嚕呼嚕聲響。

呼嚕呼嚕與微笑

貓咪的呼嚕呼嚕聲常被比喻為人類的微笑。而人們會因為種種原因而微笑。有些人開心的時候會微笑，但也可能在緊張、不確定，或甚至想令對方感到自在的時候露出微笑。貓咪打呼嚕其實也是一樣的。

貓咪開心的時候可能會打呼嚕，但有時候也會這樣安撫自己。貓咪也可能在發現自己無路可逃時，發出呼嚕聲試圖安撫或緩和對方的敵意。她們也可能在緊張、生病、疼痛或甚至瀕臨死亡的時候發出呼嚕響。這其實很合理，因為這跟內啡肽的分泌有關。許多貓都知道如何利用呼嚕聲來達成目的，英國蘇塞克斯大學（University of Sussex）研究指出，貓咪會發展一種特殊的呼嚕聲，用來達成乞求的目的。這類的呼嚕聲音頻有點像是人類嬰兒時期所發出的哭聲，貓咪會學著把呼嚕聲的音頻調高，提醒人類該餵食了。很聰明，對吧？

貓咪也會透過呼嚕來得到療癒的效果。呼嚕聲的音頻震動大約是在25–150 赫茲，也就是一般物理治療所使用的頻率，甚至可以促進骨頭癒合。因此貓咪在休息時打呼嚕也可能是一種物理治療行為，增強骨骼；研究指出落在 25-150 赫茲的物理治療頻率與骨質密度有正向關係。所以即使貓咪在打盹、休息，都可藉機強壯骨頭，為下一次捕捉獵物作準備。

呼嚕對人類的好處是什麼？貓咪呼嚕時人類也深受其益，就算只是輕輕觸摸貓咪的背，也可以讓人類血壓降低，釋放壓力。貓咪的呼嚕聲會讓人類放鬆，因為我們很直覺地會把呼嚕聲和滿足感作連結。當你撫摸一隻發出呼嚕聲的貓咪，你和貓都會同時從這樣的交流中獲得安慰的力量。

那大隻的貓科動物呢？以獅子來說，他們會獅吼，卻不會發出呼嚕聲；然而也有貓科動物不會吼，像是豹或山貓，但他們會呼嚕。貓科動物中會呼嚕的，通常喉嚨都有一根硬舌骨，而不會發出呼嚕聲的貓科動物有更具彈性的舌骨。舌骨的彈性讓動物們可以發出吼叫，但無法打呼嚕。

然而打呼嚕並不是貓科動物的專屬行為。有些動物也會像貓咪一樣發出呼嚕聲，例如狸貓。你曾經靠近狸貓聽其打呼嚕嗎？大概沒有。但如果要我選，我寧願聽貓咪呼嚕。

問題：我的貓這樣叫是什麼意思？

潘媽的回答

貓咪會試圖用許多方式跟人類溝通，但通常人類先注意到的都是叫聲。貓叫其實有很多意思，因此有時很難正確解讀。然而許多貓咪飼主仍舊能很快地理解愛貓喵喵叫的意思，能辨別不同的貓叫所表示的意涵，不管是討食物、想玩或是想吸引主人注意，或是告訴主人她們完成了一項成功的狩獵，或暗示自己想獨處。

貓咪喵喵叫主要是跟人類溝通。事實上，在貓與貓之間，成貓很少用貓叫聲彼此溝通。小貓比較會對彼此喵喵叫，以表達需求或問題。小貓主要也是對母貓發出叫聲。

成貓之後，貓與貓之間的貓叫聲通常只在情況緊張或有激烈打鬥的時候才會出現，像是吼叫、哭叫或發出嘶嘶聲，這是因為光用肢體語言已經不足以壓制對方，所以會有發出聲音的溝通方式。

所以其實貓叫聲主要是針對人類而發出，很有可能是因為這麼做比較有效。貓咪是很聰明的動物，如果她發現喵喵叫能得到想要的結果，那麼接下來每次都會靠同樣的方法達陣。除此之外，因為人類靠言語溝通，相對於貓咪其他溝通方式，我們對於貓咪的叫聲比較有反應。這也是為什麼人類常會因為誤判了貓咪的肢體語言而被抓或被咬。

有些貓咪比較愛叫也比較會叫，甚至有些品種的喵叫聲可謂藝術。愛發聲的貓咪可以把一天發生的大小事都用叫聲表達出來。

溝通高手

貓咪可謂溝通高手，她們會用各種方式溝通，包括氣味、聽覺、視覺、觸覺和聲線。

當喵喵叫變得煩人。因為人類有時候對於貓叫聲反應比較快，因而間接地鼓勵貓咪繼續這麼做。如果貓咪喵喵叫而我們知道她想要什麼，通常會馬上滿足需求，可能是要討摸摸或是跟她玩，也有可能是提供食物。即使我們不馬上滿足她，也會因為有所反應而讓貓咪更愛叫。如果你的貓咪一直叫而你為此感到厭煩，你很有可能會叫貓咪不要叫了，或是撫摸她要她安靜。也就是你對於貓咪叫喚的動作，所給予的反應其實會加強她這麼做來吸引你的注意。

書名：《為什麼你給的溺愛貓不要？：美國最受歡迎貓咪行為專家，從飼育到溝通，讓你秒懂你的貓！》 作者：潘．強森班奈特 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2024年12月4日

應留意的貓叫聲。如果貓叫的次數變得頻繁，有可能是貓咪生理上有問題。有些罹患老化相關疾病的貓咪會在晚上又暗又安靜時發出貓叫或哀嚎。如果你的貓開始在晚上叫喚，應該要帶她去看獸醫。

如果你的貓是因為無聊而在晚上亂叫，有可能是因為環境太安靜且沒人醒著陪她玩，那麼請記得在睡覺前陪她好好玩一下，接著給一點食物當獎勵。你也可以利用益智餵食器和其他玩具讓她在你睡覺時有事做。

如果你的貓很會叫，晚上又太活躍，讓大家都無法入眠，那麼可以把室內的燈關暗。在你跟貓咪遊戲之後也給了食物當獎勵，把燈關暗便可暗示她要靜下來了。

