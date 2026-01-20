歐洲人不愛洗澡？中世紀貴族的浴場文化 竟然邊裸浴邊吃飯

文／里鹿

邊裸浴邊吃飯的中世紀貴族育樂

大家常常有個刻板印象，那就是歐洲人不太愛洗澡，或是說法國為何會是個香水大國的原因就是因為他們不愛洗澡，同時為了遮掩體味，因而成就了香水時尚產業。我們從上一個章節的最後一段已經可以找出一些答案。

那麼，太陽王路易十四真的如同傳說中一輩子只洗一次澡嗎？

當然不可能。

雖然他所處的那個時代還是只有類似休閒娛樂場所的公共三溫暖洗浴場，並沒有家中浴室的概念，不過咱們路易十四可是一位曾歷經征戰大場面，還特別喜歡跳到塞納河暢快享受河浴的國王呢！

當然，在當時的醫療文化背景之下，人們普遍還是有著對於水的無知懼怕，皇室醫生說了觸碰到肌膚的水會擴張毛細孔，有可能使病菌入侵體內，造成器官感染，然後就會散播傳染病，也因此當時的皇室貴族們也就不那麼經常洗澡。每一天，清洗僅限於手臉的清潔，頂多是去泡泡有著醫生開設處方的天然溫泉浴池，或是偶爾遵從醫囑浸泡在含有洋甘菊、迷迭香、橙皮或月桂葉的熱水盆裡。

只要你顯露在外給眾人看到的臉跟手是整潔無瑕的，頭頂上有著梳理起來超有型的假髮，香噴噴（超級濃厚型香水）的味道，以及清爽的好口氣（也因此他們刷牙的頻率跟現代人的我們差不多），那就已經表示你是一個特別愛乾淨的傢伙！反而在當時，平民百姓因為一天換不了五六件乾淨的襯衫跟外衣，比上層階級的貴族們還常沐浴呢！

那更古老之前的中世紀時期呢？他們其實比十七、十八世紀的歐洲人更常洗澡，在領主城堡裡的房間，肯定有著浴缸，說不定還放了好幾個，這又是爲什麼呢？不是說到了路易十四時期都還沒有家庭私人浴室的概念嗎？就讓我們繼續看下去──

大家知道曾經有一個歐洲貴族生活禮俗習慣是一邊裸浴泡湯一邊吃飯嗎？

以下是一個從古希臘羅馬時期開始的不成文公共浴池正確使用方式：公共浴池三溫暖不僅僅是為了清潔衛生，同樣更是娛樂／歡愉的場所，男人們和女人們在可以容納幾個人的大水桶中裸身沐浴，混浴著一起洗刷刷～

直到西元開始，天主教認為以上這些行為是不道德的，並將裸體與原罪連結在一起，也因此古代浴場在中世紀初期被譴責為放蕩的地方，並且由於西羅馬帝國的衰落導致公共浴場的沒落，政府不再負責維護。

羅馬公共浴場文化就從那時候起一直被致力於根除任何希臘羅馬文化表現形式的天主教宗教力量所憎恨及阻擋，不過從中世紀中期，大約十二世紀開始，這種泡澡的生活藝術再次經歷了某種形式的復興。

而其原因竟然是，當中古封建時代的主事者們看到入侵人類的傳染病並沒有因為阻止浴場文化而消退，同時從十字軍東征回來的英勇騎士們在前往聖地的途中發現了土耳其浴室的好，這些行動派的愛上帝征戰騎士與主張身心分離的苦行僧主義開始有了不同的思想道路。

人們渴望結合實用與愉悅，將洗滌身體與療癒身心結合，並且這種精神與中世紀宮廷愛情詩歌所傳送的特有英勇精神一致，浴池就默默地在中世紀社會中重新斬獲了重要地位。

書名：《聽說勇者才有資格吃孔雀？——有時美妙，有時臭臭，你不知道的歐洲趣味史之超有事日常》 作者：里鹿 出版社：麥田出版 出版時間：2023年4月27日

大家可以在這個現在的我們看起來神祕無比的空間，像是個有前院的客廳空間，洗澡、除毛、剃鬚、按摩，也可以很舒適地吃一頓飯。那個時候的蒸鍋，普通用法就如同地暖的功能一樣，會放在桌子之下或木板上讓室內溫暖又不至於太過乾燥，進階用法則是讓水上運動後（誤）的男男女女可以在下榻時喝點溫熱水。

床，則是被安置成可以「休息」的用途，如果在場人士都可以接受，也可以加時「休息」時間。

這些三溫暖烤箱在重新興起的二百年之後，由於西元一三四八年入侵法國的黑死病鼠疫大行其道而再次被禁止使用，就如同前面所提到，因為人們當時認為這種可怕的傳染病是經由水而傳播的，一直到十九世紀末，發現了跳蚤是傳播鼠疫的起源，這個關於水的錯誤認知才被解除。

接續邊裸浴邊吃飯的話題，從十二世紀初開始，包括醫學論文、草藥紀錄、世俗小說（編按：指日常生活故事，風土名情的故事內容。例如：維克多．雨果的悲慘世界〔Les Misérables〕）、皇家的帳目以及手稿的插圖等無數資料來源，向我們揭示了水是生活樂趣的一部分。

圖／麥田出版

圖／麥田出版

專門來浴池的貴客大人們使用烤箱溫熱身子，水桶中的普通冷水用來保持身體健康，而熱水浴才能驅除藏在肉體中的污垢垃圾，順便食補一下也是剛剛好。

男人和女人赤身裸體地沐浴，但頭髮都已經打理得很漂亮。這些溫熱木桶是根據酒桶模型設計，木製浴缸內緣襯有亞麻布，以防止碎裂，並能夠過濾水從這組客人的木桶中到另一組客人的木桶裡。有些酒桶形浴盆上頭還會有一個可以延緩熱能流失的織物頂篷，特別歡迎情侶入內用餐，飽餐一頓之後，也可以自行去尋找空房間休憩一下。當然，還有更寬敞的客房可容納團體客人，並且還可以選擇戶外露天看台上進行蒸氣浴。

其實，與後世歐洲文藝復興之後及法國皇室時尚盛行歐洲的時期不同，據記載中世紀的人們經常洗衣服，洗衣服讓人既乾淨又快樂；成千上萬的手稿描述了兒童每天要洗好幾次澡，成年人之間相互裸露身體是不存在任何惡意的。

那麼，就讓我們解放感官的自由吧！約在三溫暖聚個會吧！

