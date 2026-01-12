不想再收到無聲卡？美國最強人資教你用富足公式，找到真正適合的職涯

「既然公司掌握你的工作，你就該掌控你的職涯。」 你是否不知不覺開始瀏覽求職網站，看一看卻又開始煩惱呢？讓美國最強人資瑪德琳．曼恩，用三步驟幫你找到理想工作！（編按）

文／瑪德琳．曼恩（Madeline Mann）

富足公式

富足公式能幫助你找出理想職涯的規劃，讓你看清楚自己的本質，以及哪些工作符合你的需求。這項公式包含三大元素：價值觀、強項及市場需求。集結了這三項元素之後，你會做出最佳的職涯選擇規劃。

價值觀＋強項＋市場需求＝富足

我為何要說「富足」，而不是「富裕」呢？因為富足的人生不在於活得富有，而是活得好。沒錯，我當然希望你能賺大錢，讓你的日子能過得舒服。但是在富足的生活裡，你也要有時間和精神去做你想做的事。對某些人來說，這意味著擁有時間彈性；對另外一些人來說，這表示在下午五點準時關掉電腦，不必再盯著它看，直到隔天再繼續；對其他人而言，這可能代表每個月都能住在不同的城市。無論是哪一種，這就是選職者想打造的生活。所以讓我們來逐步探討富足公式的三大元素吧。

書名：《我決定不再把自己賣給鳥工作：美國最強人資翻轉你的求職之路》 作者：瑪德琳．曼恩（Madeline Mann） 出版社：聯經出版 電子書出版時間：2025年11月27日

價值觀

維肖爾是狂熱的遊戲玩家及科技愛好者，夢想能在電玩產業找到軟體工程師的工作。他花了好幾個月的時間去應徵電玩公司以及參加電玩大會，希望能把熱情變成職業。

他剛成為我的客戶時，目標是能進到電玩公司任職，但最後得到了非常不一樣的結果。我帶他練習一種叫做「一頁式職涯願景」的步驟，幫助他釐清下一步職涯規劃應該是什麼，以及通往這個目標的路徑。他做的其中一項練習，就是我接下來要和各位分享的內容：釐清價值觀。

維肖爾去找在電玩產業服務的人士訪談，那些人正在從事他想要的工作。在他們描述個人工作的過程中，維肖爾明白了這份工作和他的價值觀相牴觸。他找的那些人都說自己的工時過長，連續長期加班，工作與生活缺乏平衡。這種文化會帶來高壓、過勞及心理健康問題。當然了，這並不代表在電玩產業工作，就一定會落得這種下場。不過根據維肖爾和那些專業人士的談話內容，這種現象相當普通。

維肖爾開始思考，他可能把「熱愛電玩」和「想在電玩產業工作」的熱情搞混了。他深入探討在未來職涯中，對他而言重要的是什麼。他領悟到自己能在另一種產業中得到想要的一切，並且優先考慮能讓他有時間打電玩以及在電玩產業兼職的工作。

維肖爾最後發現，真正為他帶來喜悅的是運用科技來解決真實世界的問題。他轉移重心，在一家專門打造兒童教育應用程式的公司擔任軟體研發工程師。這雖然不像在電競巨頭公司服務那麼光鮮亮麗，但是維肖爾感到無比滿足，因為他知道自己的工作為年輕心智帶來正面影響，也培養他們對學習的熱情。

此外，由於這是一家服務兒童的公司，許多員工本身也是父母，因此工作與生活平衡及合理工時的概念深植於職場文化之中。維肖爾找到了一份忠於自我價值觀的工作，讓他能有空閒時間打電玩，收入也足以將他的所有配備升級。

就像維肖爾那樣，你的求職可能加速朝違反個人價值觀的方向前進，但你卻毫無所知！讓我們進行以下的步驟，找出你的職涯價值觀。

步驟一、寫下你在工作中最重視的內容。以下是一些價值觀的範例，你可以從中挑選，並且寫一些你自己的想法。

圖／聯經出版《我決定不再把自己賣給鳥工作：美國最強人資翻轉你的求職之路》

在列出你的清單時，問自己這些問題：

▼ 是什麼為我的工作帶來意義或樂趣？

▼ 我想要哪種生活型態，以及工作要如何融入其中？要達成這種生活，我需要多少金錢、時間和精力？

▼ 我會在哪種工作環境下成長茁壯？

▼ 我的職涯在五年後會走到哪裡？下一份工作需要具備哪些發展性，才能達到那個目標？

▼ 這份工作是否有益於我身心兩方面的整體福利？

▼ 我不喜歡、也不想再次經歷的工作及公司文化特點有哪些？

這裡有個範例說明你對這些問題提出的答案，能如何幫你辨識出對你而言最重要的價值觀是什麼：

▼ 是什麼為我的工作帶來意義或樂趣？

→學習新事物的感受。

價值觀：專業成長

▼ 我想要哪種生活型態，以及工作要如何融入其中？要達成這種生活，我需要多少金錢、時間和精力？

→買房，以及有能力請管家。

價值觀：高收入潛力

▼ 我會在哪種工作環境下成長茁壯？

→能與同事建立關係的社交環境。

價值觀：人際關係

▼ 我的職涯在五年後會走到哪裡？我的下一份工作需要具備哪些發展性，才能達到那個目標？

→我想擔任主管職，需要機會來挑戰延展型企畫案。

價值觀：專業成長

▼ 這份工作是否有益於我身心兩方面的整體福利？

→我需要處在一個重視不同聲音及背景的環境。

價值觀：多元及融合

▼ 我過去不喜歡、也不想再次經歷的工作及公司文化特點有哪些？

→我曾在一家公司工作，執行長不斷改變產品方向。

價值觀：領導人的強大願景

每一題都可能得出不只一個價值觀，這很正常。等你回答完這些問題之後，可能會得出幾十種價值觀。

不過就像任何的腦力激盪過程一樣，我必須請你自己刪去一些次要的部分。

步驟二是請你刪減清單一直到剩下前五大價值觀。我明白你列出的這十五項價值觀可能對你來說都深具意義，但是你不可能在一份工作中同時實現所有價值觀。因此你必須動手刪減，直到剩下前五項。你要逐一劃掉。剩下最後五項之後，你要努力不懈地找出符合這五項的職位。在前五項之外的各項，我們都能加以妥協，但是假如有某種職位或職涯道路沒有達到這前五項價值觀，你要懂得放手。這種釐清過程有助你做出更明確的職涯決定。所以多花點時間來定義你的前五大價值觀。這些會成為指引準則，幫助你選出正確的產業、公司及職位。當工作和價值觀相符時，它會為你帶來更高的工作滿足感，並提升整體幸福感。

●本文摘選自聯經出版之《我決定不再把自己賣給鳥工作：美國最強人資翻轉你的求職之路》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡