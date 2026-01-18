從古典到「新藝術風格」 象徵主義派克林姆的黃金時期與追求

奧地利維也納美景宮攜手國立歷史博物館（史博館），與時藝多媒體共同打造《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆》，展覽於去年12月開展，展期至3月22日。帶您搶先認識，在19、20世紀之際，最具代表性的藝術家之一，古斯塔夫·克林姆。（編按）

文／山田五郎

金光閃閃的分離派女神像〈女神雅典娜〉(節錄)

從古典主義 「分離」

克林姆是以弧線結合平面裝飾的「新藝術風格（Art nouveau，德語為Jugendstill）」，與使用金箔的「黃金樣式」名聞遐邇。但他出道時的畫風，出人意料地古典。

當時的維也納沿著城牆遺跡建造的環狀大道沿線，興起一股建築熱潮。克林姆身為金匠的長子，又就讀工藝藝術學校，同時習得更優於藝術家協會出身畫家的古典技法。他與弟弟和友人合作，大量承攬壁畫等公共事業。克林姆甚至被視為在古典主義重鎮享有「畫家之王」美名的馬卡的接班人。

藝術史美術館的壁畫：在1891年竣工的美術史美術館，館內壁畫雖由藝術界大老馬卡負責，而在馬卡猝逝後，改由克林姆接手。這裡畫的女神雅典娜(右)，遵循傳統，右手舉著有翅膀的勝利女神妮基。 鍍金畫框是為實現美術與工藝融合的特別訂製品，一般認為是繼承金工家業的克林姆三弟格奧爾克的作品。 古斯塔夫．克林姆〈女神雅典娜〉1898年油彩畫布76x75cm，維也納，維也納博物館 古斯塔夫·克林姆〈裸體真相〉，1889年，油彩、畫布244x54.5cm，維也納，奧地利戲劇博物館收藏。

即便如此，克林姆也不自滿於名聲。他運用新藝術風格的畫風，構思天花板裝飾壁畫。因為這樣的構想未獲肯定，遭到退件，讓他興起從藝術家協會獨立的想法，最終在1897年組成「維也納分離派」並擔任首屆主席。隔年，他信心滿滿地在第2屆分離派展覽中展出的〈女神雅典娜〉，正是宣告他運用金箔創作的「黃金時期」揭幕之作。

手舉「裸體真理」的守護神

雅典娜是智慧與藝術和戰略的女神，也是維也納大街上隨處可見的守護神。但克林姆筆下的雅典娜卻有別於此，他以手持鏡子的裸女〈裸體真理〉取代勝利女神妮基。

隔年，他讓手持鏡子的裸女單獨出現畫中，而她正是毫無虛假的「裸體真理」擬人化象徵。克林姆在畫中加上詩人席勒的話「別想滿足所有人」表明他的決心，也就是即便只有少數人願理解，他仍要追求自身相信的藝術。

鑲嵌在結合藝術與工藝的黃金畫框中，宣揚「裸體真理」的〈女神雅典娜〉，堪可謂維也納分離派的守護神。

以手持鏡子的裸體女子作為真實寓意的象徵，這樣的畫作前例不多，卻也存在於古典繪畫中。斷言「滿足眾人即是壞事」的席勒詩作，一般理解這是克林姆對維也納大學天花板裝飾畫承受的抨擊，提出的反駁吧。

