文／許雅淑

失業 等於失去男人的身分

關於家庭分工的角色互換，李安的例子時常為人津津樂道。李安在一九九○年之前一直懷才不遇，他守著拍電影的夢想，卻被外人嘲笑是痴人說夢，只有妻子林惠嘉在背後默默地支持著他。他說：「妻子對我最大的支持，就是她的獨立。她不要求我一定出去工作。她給我充足的時間和空間，讓我去發揮、去創作。要不是碰到我妻子，我可能沒有機會追求電影生涯。」

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事實上，面對丈夫的失業，林惠嘉也曾有過傷心絕望的時候。有一陣子她忙於上班接送孩子，由於家中只有一部車，李安常常一個人從租屋處走一個小時去打網球，打完球後再走一個小時回家。林惠嘉看在眼裡，心想真的要與這樣的人過一輩子嗎？她打越洋電話向媽媽訴苦，媽媽聽了很心疼，在電話中對女兒說：「實在不行，你就離了吧。」可是放下電話後，林惠嘉就忍不住嚎啕大哭，不斷譴責自己：「我怎麼變成這樣的女人。」

書名：《何苦為男？活在競爭、控制與成就壓力下的他們》 作者：許雅淑 出版社：游擊文化 出版時間：2025年10月29日

林惠嘉描述的掙扎，是每一個失業男人和周邊的親人必經的現實困境，這是令人難以承受的人生低潮，最後能像李安這樣發光發亮的男人，絕對是少數中的少數。大部分的失業男人可能一直走不出低谷，而陷於無窮無盡的身心折磨和煎熬。

自從失業那一刻起，男人就失去了社會的身分，而隨著失業時間的推進，男人從被裁員的憤怒，轉換成找不到工作的焦慮。不巧的是，年紀正是找工作最大的阻礙。隨著失業的日子越來越久，焦慮慢慢轉變成沮喪、無助，到最後成了絕望。

在資本主義社會下，沒有經濟收入的男人不再能「像個男人」，這無論在文化上和精神上，都啃噬著他們身為男人的尊嚴。資本主義對底層階級造成無情的壓迫，而父權體制對這些底層邊緣的男性更是致命的一擊；資本主義造成這些人的失敗，而父權體制助紂為虐，讓這些失敗者失去作為男人的價值與尊嚴。

就算我們短期無法撼動資本主義龐大的運作機器，但我們可以給予男人更多選擇工作與不工作的自由。職業只是生活的一部分，別忘了生活還有其他重要的面向：個人的志向興趣、家庭生活、親子關係、社區活動、志願團體、社會改革運動。除了工作以外，還有更多存在的價值與自我認同的來源。如此一來，這個社會或許較能坦然接受人生中就業與失業的起伏，幫助男人卸下那個受困許久的緊箍咒——「不能賺錢養家就不是男人」。

無法脆弱的男人

當男人逃離競爭、表現脆弱時，很容易被扣上毫無進取心的罪名，他們不被諒解、受到貶抑。網路上有一位女性發文表示，老公在科技業當工程師快十年了，因為沒升職覺得很丟臉，加上工作太累、壓力太大受不了，所以想離職跳槽。這位女性得知老公的想法之後，斷然拒絕，但老公卻狂罵她「沒替他想」，並希望妻子外出工作幫忙。

這位女性表示，如果老公跳槽，新工作的薪水付完房貸後，便所剩無幾，而她如果外出工作，不僅家中小孩無人照顧，而且自己離開職場 七年，突然要重回職場，也擔心無法適應。她哭訴道：「每次都要我幫他想，為什麼不幫我跟孩子想想，有人當老公爸爸這樣自私的嗎？」不解為何老公要放棄穩定的工作而冒險辭職，她認為老公四十歲了，卻還這麼幼稚。

男人似乎沒有離開一個高薪但高壓職場的自由，即便他們自己可以知足、安於現狀、不汲汲營營於高薪，但周遭的男男女女是否真的能夠接受他的自在安好？

布芮尼．布朗在《脆弱的力量》中提到，一名男性讀者跟她說：「我太太和我女兒寧可看王子死在白馬上，而不是從白馬上摔下來。你說你希望我們展現脆弱和真實的一面，但是少來了，你們根本受不了，你們一看到男人那樣，就覺得噁心。」

布芮尼．布朗在書中自述，她沒想到會一再聽到男性表示，他們生命中的女性（母親、姊妹、女友、妻子等等），常因為他們不夠敞開心胸、不展現脆弱和親密的一面而批評他們，卻又同時無法接受他們真正的脆弱狀態。

「男人真正展現脆弱時，女性大多畏縮恐懼，她們表達恐懼的方式從失望到嫌惡，不一而足。」男人很聰明，他們一眼就看出女人心裡在想：「拜託！振作一點，有點男子氣概！」確實如此，網路上常見女生表示因為男友薪水低、又沒有上進心，所以完全不想跟對方結婚。身邊也有男性朋友因為錯失升遷 機會，遭老婆斥責為「無能」，要求他積極去爭取升遷。

當一位男性在職場上無法獲得理想職位、無法升遷、無法獲得足以養家活口的薪水時，常常會被歸咎於個人的無能與失敗。為了避免這樣的情況發生，許多男性終生背負極大的成就壓力。

●本文摘選自游擊文化 出版之《何苦為男？活在競爭、控制與成就壓力下的他們》。👉 前往琅琅讀墨購買電子書，立即閱讀！