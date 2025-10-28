爸媽快崩潰！小孩不爽就大哭，怎麼教他有話要用說的？

●本文摘選自任性出版／大是文化出版之《理智斷線前的父母求生手冊：快吃飯、去睡覺、洗澡、看醫生、進餐廳……還有飛機上閉嘴，200個安撫技巧，讓聽不懂人話的7歲以下小孩聽話》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／大衛．博傑尼（David Borgenicht）、詹姆斯．葛雷斯（James Grace）

書名：《理智斷線前的父母求生手冊：快吃飯、去睡覺、洗澡、看醫生、進餐廳……還有飛機上閉嘴，200個安撫技巧，讓聽不懂人話的7歲以下小孩聽話》

作者：大衛．博傑尼（David Borgenicht）、詹姆斯．葛雷斯（James Grace）

出版社：任性出版／大是文化

出版時間：2025年8月27日



不爽就大哭

想讓孩子不哭，其實我們可以執行幾個策略，不過，也要看他哭的原因是什麼──受傷、挫折情緒，還是想控制家長。

想改變孩子天生用哭當作溝通方式的傾向，可能有點難，畢竟至少在出生頭一年，哭是他唯一能用的溝通方式。

事前準備

• 可以教幼兒幾個重要的寶寶手語（參考下列表格，大約六個月大之後就可以學），讓他表達自己的需求。簡單的手語不僅可以賦予孩子溝通的權力，讓他訴說他想要或需要什麼，還可以讓他知道，清楚易懂的溝通是得到想要東西的最佳方式，而不是用哭的。

小孩學寶寶手語其實很簡單，只要你每一次講出相關字詞時，同時把手語比出來就可以了，孩子終究會學起來。要有耐心，並細心觀察，因為孩子比的手語可能不會跟你完全一樣。

圖／任性出版《理智斷線前的父母求生手冊》

• 別對孩子說「不要哭了」，而要說「你用哭的，我會聽不懂你說什麼，但如果你停下來好好說，我就能幫你」。

• 認可他覺得受傷的原因，讓他知道你感同身受。例如：「我知道你真的很想去公園玩，但現在外面在下雨」、「我知道你想要拿著剪刀跑來跑去，但這點子不太好，因為你很有可能會受傷喔」等。

• 如果還是找不到他哭的原因，那可能就是他想表達累了或餓了。

中度狡猾指南：用點小技巧

• 掌握誤導的藝術。這個情況就是新玩具、玩偶等分心事物出場的時刻，甚至是語氣熱切的說「你看那棵樹！」都可能讓孩子不再哭泣。如果孩子哭是因為有人拿走他手上的東西，那就馬上換另一個東西給他。

• 如果孩子哭鬧是因為受了點傷，可以先給他一個擁抱，接住他的情緒。等孩子比較平靜了，再跟他一起調查剛才受傷或跌倒的原因。

• 如果孩子受了點小傷（如撞到頭或膝蓋擦傷），通常可以透過重現「犯罪現場」讓孩子停止哭泣。假裝自己在調查孩子受傷的起因，並說：「你是怎麼跌倒的呢？你那時候是這樣跑跑跑……（學孩子跑步的樣子）然後，你像這樣絆到樹枝……（假裝絆倒）之後你就這樣哭（哭得很誇張、很搞笑）。」這樣的表演通常可以緩和孩子的傷心，讓他笑出來。

• 也可以用搞笑的方式重演一遍，就像你沒有看到真實情況一樣。例如：「我的寶貝！你跌倒了……你是怎麼……哇喔！（假裝跌倒）哇，這樣真的好痛！」對孩子來說，沒有比看到爸媽跌倒更好笑的事了。

輕度狡猾指南：給他選項，簡單有效

「要不要先讓我抱一下，再告訴我剛才發生什麼事？」

「你想要告訴我為什麼不開心嗎？還是我來猜猜看？」

「你是不是受傷了？還是你很害怕？」

如果孩子跟你槓上了

• 冰棒或棒棒糖通常能治百病。

• 就讓他哭吧，有時候孩子就是需要自己度過這一關，沒來由哭的時候更是如此。

小小孩大挑戰：鬧脾氣

幾乎所有一至三歲的孩童都會耍脾氣，因為他想測試你的耐性，以及他可以有多少掌控權，或者也可能是他無法用語言好好表達情緒。請給他表達情緒的工具，他就不會那麼常鬧脾氣了。

事前準備

• 教孩子用語言表達感受。當孩子發脾氣時，跟他說：「你哭成這樣，我沒有辦法理解你想要什麼，先深呼吸，再跟我說一次。」

• 盡可能讓孩子擁有一些決定權。如果他不能決定要做什麼，至少讓他決定做的方式。例如：他不能決定要不要洗澡，但可以決定要不要洗泡泡浴，或要帶哪個玩具一起洗。

• 轉換活動時，一定要有充分的提醒。小小孩通常對時間沒有概念，所以跟他說「我們五分鐘後離開」對他來說沒有意義，家長可以改用這種方式溝通：「這首歌播完之後，我們就要離開囉。」

中度狡猾指南：用點小技巧

• 善用分心的藝術，扮鬼臉、假裝跌倒、跳搞笑的舞，只要可以讓他從悲慘情緒裡分心都可以。

• 手邊有娃娃或玩偶的話，可以用它們的聲音跟孩子對話。對小孩而言，有時候跟「同儕」訴說他氣餒的情緒，比跟爸媽說還要容易，安慰效果也比較強。

• 把他帶離當下環境，例如去廁所、走到店外或回車上等，通常就能讓他冷靜下來。

• 帶孩子做幾個緩慢的深呼吸。

• 除非他真的做出什麼不當行為，例如亂打、亂踢、亂丟東西、失控尖叫等，不然可以暫時不理他（但請務必確認周遭環境安全）。

輕度狡猾指南：給他選項，簡單有效

「你想在這裡待久一點，冷靜一下，還是我們現在就離開？」

「你用哭的我聽不懂。你想跟我講發生什麼事，還是直接把東西拿給我看？」

如果孩子跟你槓上了

別因為孩子鬧脾氣而懲罰他，家長要做的是教他怎麼用說的，清楚表達自己的需求和情緒。

