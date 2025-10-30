改變心念，在自我實現的同時，擁有快意富裕的人生──《納瓦爾寶典》

文／艾瑞克．喬根森

如何活出有意義的人生，納瓦爾給年輕人的三個提醒

年輕時，基本上有三個真正重要的決定：要住哪裡、跟誰在一起，以及要做什麼。

我們花很少時間決定要走入哪一段關係；我們花那麼多時間工作，卻花很少時間決定要做哪一種工作；選擇在哪個城市生活，幾乎能完全決定我們的人生道路，但我們卻花很少時間思考要住在哪個城市。

如果你要在一個城市住上十年，如果你要從事一份工作五年，如果你要發展一段關係十年，你應該花一到兩年的時間決定：要住哪裡？要做什麼？跟誰在一起？這三個決定對你的人生至關緊要。

這三個問題或許是你人生中最重要的決定了，你應該花時間去思考。不要隨波逐流，也不該把自主權交給別人。

如何讓自己身邊圍繞著成功人士？找出自己擅長的事，或了解身邊的人需要什麼，然後用它來幫助人，不求回報。所有遇見，始於緣分，皆有因果。時間久了，你就會吸引到你想投射的人事物。但不要計時，不然你會失去耐心。

對於社會新鮮人（甚至老鳥）來說，進公司工作最重要的一件事，就是經營人脈。想想你會跟誰一起工作，這些人之後會做什麼事。

選擇智商高、能力強的夥伴，但更重要的，須有誠信。找到對的人，跟你一起玩長期賽局。所謂長期賽局是正和遊戲，大家一起合力把餅烤好，盡量把餅做大。在短期賽局裡，卻是把大餅切成一塊又一塊，互相搶奪。我對於無法持續、甚至難以持續的事物都不感興趣，包括困難的關係。

工作時，跟比你成功的人在一起工作。玩樂時，跟比你快樂的人在一起玩樂。

人生路上會面臨許多困難選擇，一旦你做出選擇，就要跟這個選擇綁在一起很長一段時間。創業可能要十年；開始一段關係，可能會維持五年，甚至更久；搬去一個城市，一住就是十年或二十年。這些決定的影響都可能延續很長一段時間。除非你很確定，至少要非常肯定，否則不要輕率做出選擇。

如果你為了一個決定做了一張表，列出一長串的好壞、利弊，卻依然不確定，那麼答案就是否定的。如果你眼前有兩個選擇，你都想要嘗試，但難分高下，那就選短期比較辛苦的那條路。

人腦會習慣推開短期痛苦，但先苦後甘，比先甘後苦好，因為這條路會引領你走向長期收益，尤其在複利的助力下，長期收益遠比你想像的更為巨大。

掌握一個關鍵，就能把你的努力倍數放大

我知道有些人不一定準備當個創業家，但回頭看人類歷史長河中究竟是什麼時候冒出這樣的想法，認為所有人替另一個人工作是一件正確合理的事？這其實是很階層化的思考模式。

我們活在一個槓桿效應無限大的時代，好奇心與求知欲帶來的經濟回報也從未如此高。比起追隨現在賺錢的行業，追隨你真正好奇的知識才是發展事業更好的起點。說也奇怪，你的熱愛會產出只有你或一小群人知道的知識。從自己好奇的知識中發展出興趣，更可能培養出這樣的熱愛。

找到你真正熱愛的東西。如果有一件事現在讓你開心，但有一天你會對它厭煩，那它就只是消遣。

追求你真正好奇的事物，而不是現在當紅的東西。想想看有什麼是這個社會想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務。你要成為能規模化提供這種產品或服務的人，這才是賺錢真正的挑戰。

每個時代都有想要、卻還不知道如何獲得的產品或服務，有很多剛好都跟科技有關。

關鍵在於你如何讓自己擅長這件事？你在等待的一刻，就是當世界有新東西出現、社會需要一套新技能時，唯獨你擁有這套技能的時刻。在這個時刻來臨前，你在推特、YouTube建立品牌，提供免費內容，為自己打響名聲，當然過程中也承擔了風險。但當機會時刻到來，你就可以利用槓桿發揮自己獨特的技能。

書名：《納瓦爾寶典：從白手起家到財務自由，矽谷傳奇創投家的投資哲學與人生智慧》

作者：艾瑞克．喬根森

出版社：天下雜誌

出版日期：2024年1月4日



槓桿有三大類：第一種是人力，也就是替你工作的人，這是最古老的槓桿，但在現代社會卻不是特別了不起的槓桿類型。

第二種是資本，是20世紀的人用來變成超級富豪的槓桿。從最富有的人身上，你就能看到資本槓桿的效應。

第三種是零邊際成本的產品或服務，這是全新的槓桿，也是最民主的，包括書籍、媒體、電影和軟體；其中軟體或許是力量最強大的，你只需要一部電腦，不需得到任何人的許可。你不需要其他人幫助或提供你資金，就能把你的努力倍數放大。

上個世代的財富是資本創造的，那些成功致富的人就是世界各地的華倫‧巴菲特。而新富階級、新一代億萬富翁則是靠新興槓桿產生的。

新一代的財富，是由軟體或媒體創造的。喜劇演員羅根靠他的播客每年賺進5,000萬到1億美元。還有以拍攝直播遊戲聞名的瑞典籍網紅PewDiePie，他的頻道收看人數比新聞頻道還多。貝佐斯、祖克伯、佩吉、布林、蓋茲和賈伯斯，這些人的致富槓桿都是以程式軟體為根基。

新型態的槓桿最值得關注的一點，你不需要得到他人的允許，就能使用這些槓桿或靠它們發跡致富。運用人力槓桿，需要有人願意追隨你；使用資本槓桿，得有人拿錢給你，讓你投資或打造商品。

寫程式、寫書、錄播客、推特發文、YouTube分享影片，這些全都不需要得到允許就能使用，這也是這種新型態槓桿相當平等的原因。槓桿從此變得普及，人人皆能使用。

什麼樣的人最能實現財務自由？太聰明的人反而難致富！

許多人都想要財務自由，但如果你沒有擁有公司的一部分，就很難達到財務自由。

為什麼擁有公司股權對致富如此重要？這就是所有權與支薪工作的不同。出賣自己的時間領薪水是可以賺錢，但即使你是律師或醫生，你賺到的錢仍然無法讓你達到財務自由。你還需要被動收入，也就是在你去度假或睡覺時仍能幫你賺錢的資產。

一個老上司曾經提醒我：「太聰明的人反而無法致富，因為永遠會有人給你一份足夠好的工作。」

這或許是最重點的一點，一般人都以為可以藉由支薪工作來創造財富，但這可能行不通，其中原因很多。

沒有所有權，你的投入和產出就會緊密連結。幾乎所有領薪水的工作，即使是律師或醫生這類高時薪的工作，也都是用投入工作的時間來換取薪資。

沒有所有權，你放下工作去度假或睡覺，甚至退休後，就賺不到錢。你的收入也無法出現非線性成長。就算是名醫，你會發現他們也是因為自己開業才致富。他們開設私人診所，建立了品牌，以個人品牌，或擁有某種獨特的醫療儀器或醫療流程來吸引病患。

基本上，如果你是老闆的員工，你的老闆就承擔了風險和責任，但同時他也擁有智慧財產權和品牌。他只會以業內的合理薪資給付你薪資，不可能支付你太高。或許你的薪資相對於其他人算是高薪，但當你退休，這份工作也就無法再為你帶來任何收入，所以不算是真正的財富。

當你擁有公司的股權時，你擁有的是有增值空間的資產；而當你擁有債權時，你得到的只是一份保證收入，不會再增加。你要擁有的是股權，如果沒有股權，你賺大錢的機會就會非常渺茫。

你要把擁有公司股權，當作努力的目標。你可以透過兩種方式掌握公司股權：買股票，成為公司的小股東，或是自己創業。要創造財富，所有權真的很重要。

真正賺到錢的人，都擁有某個產品、事業或智慧財產權的一部分。如果你在科技公司工作，可以透過認股，這也是個不錯的起點。不過，真正的財富通常是自己創業，甚至投資事業去創造出來的。這些都是致富之道，沒有任何一個是用時間換來的。

