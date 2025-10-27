2026馬年運勢提點！在動盪中抓住好運關鍵 桃花與機遇並行

文／雨揚老師

福騰馬躍！2026馬年運程前瞻

「駿馬奔騰踏曉光，萬象更新啟瑞年。」親愛的朋友們，我是雨揚老師，很高興又在年度運勢書中與大家見面。送走了靈蛇蛻變之年，二〇二六年由駿馬接棒，迎來充滿行動力與覺醒能量的丙午馬年——今年國運八字中有雙驛馬，又逢桃花年，象徵人際互動熱絡、情感起伏加劇。無論是戀愛、家庭，還是合作關係，皆須以柔克剛，用真誠與溝通穿越火象帶來的動盪與希望，方能迎來真正的幸福。

丙午馬年是火象雙透的一年，除了燦爛明亮，當中也藏著躁動與壓力。國運八字顯示「官強身弱」，說明外在規範與內在期待將會形成雙重壓力，而丙午年在六十甲子納音為「天河水」，這又提示我們「過火則焚，過水則溺」，唯有平衡，方能造化。這一年將會是動盪與秩序交錯、改革與穩定並行的關鍵時刻——正如「天河水」向眾人所揭示的意涵，不宜躁進，亦不宜懈怠，「火與水的調和」正是今年成功的關鍵，只要沉穩前行、不畏考驗，就能在風火交會中闖出燦爛星光。

在桃花能量旺盛之年，人們的情感流動將會變得特別頻繁，單身者有望迎來充滿悸動與共鳴的心動時刻；有伴者應溫柔守護彼此的關係，以免產生誤會與摩擦。在這一年裡，最重要的功課是「學會愛自己，並懂得尊重他人」，唯有內在穩定，桃花能量才會自然綻放，進而吸引真誠的緣分靠近。值得一提的是，二○二四年至二○四三年屬於三元九運中的九紫離火運，象徵火能量的旺盛與精神文化的繁榮，此運勢強調人際交流、感情婚姻與喜慶之事， 也會帶動藝術、娛樂與科技的發展。二○二六年正是九紫離火運的第三年，整體處於能量逐步攀升的階段，適合積極經營人脈、創造幸福關係，也能透過修養心靈來提升運勢。

書名：《2026開運大預言＆躍馬年開運農民曆》 作者：雨揚老師 出版社：時報出版 出版時間：2025年10月14日

開運提點

揮別二〇二五乙巳年的木火之勢，二〇二六年我們迎來丙午火年，由於午的藏干為丁火、己土，所以意味著這一年不僅帶有火行能量，更是火土交融、動中求穩的一年，若能把握火土相生的契機，便能在激盪與挑戰之中走出屬於自己的穩健之路。

春夏之交為火氣上升之時，也是調整能量、培養行動力的好時節，建議大家多參與戶外活動，像是爬山、健行、曬太陽、早起運動，藉由接觸陽光與大地磁場來補足火土之氣，也可配戴蘊含火行、土行能量的水晶飾品，例如紅瑪瑙、虎眼石、太陽石，能夠穩定情緒、強化行動力，有效提升正面磁場。

此外，今年容易出現較大的情緒起伏，甚至會因壓力過大而產生焦躁、誤解等情況，建議大家在生活中保持規律的運動習慣，並且練習如何放鬆，也可在早晨噴灑對應心輪的香水、塗抹香膏，或者穿戴橘色、黃色系的服飾與飾品，能夠提升人氣，招來更多貴人好運。

風水布局方面，可在家中進門四十五度角的正財位擺放聚寶盆或鹽燈，有助於增強財庫能量，也可在辦公桌上擺放紅色、橙色或金色的水晶球與綠植盆栽，別忘了在植栽上綁上紅繩，象徵火土和合、生生不息。

馬年的動盪與壓力不僅反映在個人情緒上，社會整體氛圍亦會流露出躁動與不安，這提醒著我們除了要從自身建立穩定磁場，更要用行動力來平衡內心的焦慮，以穩健、踏實的態度來迎接眼前的挑戰——當你願意制定明確的人生方向，並一步步地努力實踐，便能在變局中找到定力，在火光照耀中迎來成功的曙光。

