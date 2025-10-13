買進飆股卻慘賠？跌67%仍不慌，如何冷靜面對投資失敗

文／尼古拉．貝胡貝（Nicolas Bérubé）

買進一支明日飆股，為何績效卻差強人意？

失敗只是重新開始的機會，而這一次要更聰明。──亨利．福特（Henry Ford）

在我有幸認識的投資人當中，莫尼許．帕布萊（Mohnish Pabrai）無疑是最受人尊敬的一位。

莫尼許．帕布萊生於1964年孟買的一個工人階級社區。他以傳奇般的沉著冷靜聞名，花白的鬍鬚讓人聯想到摩訶羅闍（maharaja，意為「偉大的君主」），而他在股市上的驚人戰績更令人稱道。

成長過程中，他看著父母創辦多家公司，也接連地倒閉。「我看著父母一次又一次失去一切──是真的全都沒了。他們連明天的吃飯錢都沒有，也繳不起房租。我從他們身上學到最重要的一課，就是他們從來沒有驚慌失措。」

帕布萊19歲時移民美國，研讀電腦工程。1990年代創辦一間電腦顧問公司，後來以2,000萬美元出售，並進入哈佛商學院（Harvard Business School）進修。後來他開始管理自己的投資基金，現為客戶管理超過5億美元的資產。

莫尼許．帕布萊幾年前登上新聞頭條──他在年度慈善拍賣中贏得與投資大師巴菲特（Warren Buffett）共進午餐的機會。巴菲特是他的偶像，他與同事蓋伊．斯皮爾（Guy Spier）共同支付65萬美元，捐贈給一間專門資助女性年輕企業家的慈善機構。

書名：不選股，我才賺到錢：財經記者從投資黑歷史中學到的真教訓，持續買進才是唯一解》 作者：尼古拉．貝胡貝（Nicolas Bérubé） 出版社：聯經出版 出版時間：2025年9月18日

幾年前，我有幸與加州大學洛杉磯分校（UCLA）的10名金融系學生，一起前往帕布萊在加州爾灣市（Irvine）的辦公室，與他共度一個下午。我感到非常興奮，因為他極少接受採訪。

我們很快發現，與帕布萊相處非常輕鬆自在。他親切友善，滿臉笑容，顯然樂於分享他的知識與智慧。他帶我們參觀辦公室，其中有一間陽光充足、井然有序的房間，他就在這裡閱讀和思考。在走廊轉角處，他還向我們展示一扇緊閉的房門，並告訴我們門後是一間小房間，裡面有一張床。

他說：「這是午睡用的，我幾乎每天都會小睡片刻。只有當大腦得到充分休息，我才能思考得更清晰。」

我們聊了好幾個小時，帕布萊講述自己的職業生涯並耐心回答提問。之後，他邀請我們前往他最喜愛的韓國餐廳，在享用烤牛肉與泡菜晚餐時，繼續暢談投資哲學。

帕布萊告訴我們，股市暴跌並不會影響到他。舉例來說，在2008到2009年金融危機最嚴重時，他所管理的投資組合價值下跌67%。當時，貝爾斯登（Bear Stearns）、雷曼兄弟等大型投資銀行，如同骨牌般接連倒下。

他說：「多年後，我太太偶然翻到我在2008年寫給投資人的信。當她看到67%的跌幅時嚇呆了，並對我說：『真奇怪，那年我完全沒注意到你有任何變化。你看起來和平常一樣。』每隔一段時間，市場總會經歷重大修正，這是無可避免的。所以，又何必驚慌呢？」

這位投資人還向我們解釋，他如何多年來在股市上獲得驚人的報酬。就像巴菲特一樣，他的投資組合中很少持有超過十檔股票。他會深入研究目標公司的財務報表，並在投資前刻意不與公司的經營團隊交談，以免被他們迷惑，或落入話術的陷阱。

在我們會面期間，帕布萊談起他剛納入投資組合的一間公司時，顯得異常興奮。

他告訴我們，自己投入數百萬美元買進馬頭控股（Horsehead Holdings）的股票。這是一間專門從事鋅（zinc）回收的公司。鋅在許多工業製程是極為重要的原料，隨著全球經濟成長，需求也在不斷上升。

這間位於賓州匹茲堡的公司即將創造爆發式成長，他說：「他們正在建設一座全新、耗資億美元的最先進工廠──北美只有這麼一座。他們的市場地位絕佳，將充分受益於經濟復甦。」

他的分析令我感到震撼，論點清晰而有說服力，甚至讓人覺得，就算是小孩也會毫不猶豫地把存錢筒交給他。

當天晚上開車回家時，我腦海中浮現一個念頭：「如果把20%的投資組合押在這間公司會如何？或是乾脆投入30%？『馬頭』就像一枚即將一飛沖天的火箭，我應該利用這個機會。」

我沒有與那天同行的學生保持聯絡，因此不清楚是否有人真的投資了這間公司。而我自己，最終決定不投資。

我從未後悔這個決定。幾年後，馬頭控股宣布破產，市值暴跌90%。

