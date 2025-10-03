琅讀金句／珍古德博士：唯有瞭解，才會關心；唯有關心，才會行動；唯有行動，生命才會有希望。
【琅讀金句】
珍古德博士從科學家的身份，毅然轉換成行動派，到世界各地演講，讓更多人知道真相。
「唯有瞭解，才會關心。唯有關心，才會行動。唯有行動，生命才會有希望。」過去三十年來，博士全力推動的根與芽計畫，更是影響了全世界許多年輕人。
大人物是怎麼長大的﹖珍古德的黑猩猩情緣
珍古德的第一個動物觀察研究是在五歲那年所做的呢！
都說書籍是精神食糧，在孩子們的成長過程中，人物故事所提供的「榜樣的力量」，是不可缺少的營養。
我們並不是要孩子們立志成為「某某第二」，但不可諱言，在這些各行各業傑出人士的身上，確實有很多特質和精神，很值得我們來學習。
管家琪的人物故事，總是能站在兒童視角，比較真實且生動的呈現人物的年少時期，讓孩子們看看，這些大人物是怎麼長大的，究竟是什麼形塑了他們的未來？
英國保育專家珍古德，對黑猩猩長期且持續所做的田野調查研究，已成為西方世界最偉大的科學成就之一。許多人甚至說，在近代女性科學家中，除了居禮夫人，珍古德就是最傑出、最著名也最偉大的一位。她第一個動物觀察研究是在五歲那年所做的呢！這是一個怎樣的小女孩呀？……
《珍古德的黑猩猩情緣》
★童書大師管家琪、插畫家徐建國兩大名家聯手文圖創作！
★獻給孩子的人物故事書，最新一彈·想不到這麼好看!親師推薦必讀!!
【編輯推薦】本書以兒童的視角書寫英國保育專家珍古德的成長故事，帶領孩子探索「大人物是怎麼長大的」。從五歲時對動物的好奇，到後來成為全球知名的黑猩猩研究先驅，珍古德展現了專注、勇氣與熱情。作者管家琪透過生動敘述，呈現珍古德博士年少時的點滴與心靈養分，讓讀者理解偉大不是天生，而是由興趣、堅持與努力來形塑。這不僅是一段啟發人心的科學冒險，也是一份給孩子的成長養分與榜樣力量。
●本文摘選大好文化之《珍古德的黑猩猩情緣》。
