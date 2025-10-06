琅讀金句／人生的高手除了自身專業領域外，也會花一輩子學習拓展看世界的視野

《一場快樂勝過千萬悲傷》收錄了專業律師曺祐誠25年執業生涯中的真實故事，描繪在法庭內外所見的人生百態。有人在低谷中重新站起，也有人因自負而從高處跌落；有人因惡意而傷人，也有人為守護至親甘願犧牲自己。每一則故事都如同縮影，展現人生的戲劇性與殘酷，卻也蘊含溫暖與希望。透過這些案例，作者不只記錄當事人的悲喜，更提出了關於生命的疑問——我們究竟為何而活？如何處理與家人、同事、鄰居的關係？什麼才算是真正的幸運人生？這些提問使閱讀不僅是見證他人境遇，更是一次省思自身處境的機會。

書名：《一場快樂勝過千萬悲傷【《非常律師禹英禑》援引的真實故事】》 作者：曺祐誠（조우성） 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2023年3月1日

全書情節緊湊，收錄了充滿反轉與人性掙扎的片段：有父親親手將兒子交給警方，有妻子揭發敬重多年的丈夫，有婆婆為顧及媳婦與女兒而刻意讓遺囑失效。這些故事比小說更真實，比電視劇更戲劇化，是熱門韓劇《非常律師禹英禑》援引的真實故事！時而讓人心碎，時而令人動容。提醒我們縱然人生滿是挫折與悲傷，只要能再一次感受快樂，就足以給予繼續前行的力量。

【編輯推薦】

這本書帶你看見各種人生故事，有的溫暖感人，有的殘酷心碎，但都真實動人。曺祐誠律師不只懂法律，更懂人心，他用理性與感性的角度陪伴當事人走過難關。讀著這些故事，你會發現，原來生活的價值，不在於成敗輸贏，而是在困境裡仍能保有一份真心與柔軟。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自如何／圓神出版之《一場快樂勝過千萬悲傷【《非常律師禹英禑》援引的真實故事】》。

