除濕機放哪最有效？專家教你4招有效防霉，遠離過敏與毒素

文／YCM優克美科技暨黴菌研究中心, 謝宜珊, 蔡任圃

在居家環境中，除了建築物本身，以及家具、擺設外，食物也很容易有黴菌生長。下面表格是依據不同材質，羅列出容易在這些材質上面生長的黴菌，以及這些黴菌會造成的影響。

一般來說，空氣中本來就有許多黴菌的孢子存在，對人體並無太大影響，但是當家裡發霉的地方愈來愈多，空氣中的孢子濃度愈來愈高，便會開始引起各種過敏反應，對於免疫不全的人來說，更可能會造成身體上的侵害。

此外，發霉的食物更不能掉以輕心。像是我們常見的馬鈴薯發霉來說，即使局部切除發霉處，就能吃嗎？這時候可別拿自己的健康開玩笑、節儉成性，因為肉眼看不見的菌絲早就深入食物深處。即使經過加熱煮熟後，黴菌都死了，但黴菌所產生的毒素並不會因為加熱而被破壞，輕則拉肚子，嚴重的可能會導致內臟器官損壞，甚至死亡，絕不可輕忽！

居家防霉四重點

影響黴菌生長的因素主要是溫度和濕度，但溫度通常會根據地點與季節氣候而改變，也比較難在24小時內都進行全屋的室內溫度控制，因此居家防霉主要會從控制環境中的濕度著手，並保持通風，以及定期清潔來防止黴菌的生長。可從以下4個重點方向來進行：

1. 控制濕氣

• 使用除濕機：特別是在潮濕的季節或屋內空間，透過除濕機降低空氣中的濕度。一般來說，黴菌喜歡濕度超過60％以上的環境，因此最好能將室內濕度降至60％以下，才能有效防止黴菌生長。

• 保持空氣流通：開窗通風或使用風扇，讓空氣流通，可以減少濕氣的積聚；也可使用空氣清淨機減少黴菌孢子的堆積，達到防霉效果。例如洗完澡後，建議將浴室的抽風機至少開啟15分鐘，加速降低溫度和濕度，以達到防霉效果。

• 檢查漏水問題：定期檢查屋內有無水管漏水，特別是在浴室、廚房和地下室等潮濕區域，漏水會為黴菌提供滋生的環境。

除濕機要放室內哪裡最有效？

在室內或家中為了除濕，又避免影響活動動線，常把除濕機擺放在房間角落，事實上此舉反而會影響除濕機的散熱、阻礙抽風，導致空氣循環效果不佳。因此，建議至少必須讓除濕機距離牆面50公分以上，當然最好是能擺在空間的正中央，讓出入風口保持通風狀態，以獲得最佳的除濕效率。

此外，不可在除濕機上方掛衣物，萬一衣物掉落，覆蓋在除濕機上影響機體散熱，可能會引發火災；在除濕機周圍也不可擺放雜物，避免起火時火勢迅速蔓延。

2. 清潔與消毒

• 定期清潔牆壁和地板：尤其是在浴室、廚房等潮濕區域，可使用含有漂白劑或專門的防霉產品進行清潔。

• 清潔空調過濾器和通風管道：空調和暖氣系統都可能是黴菌滋生的溫床，定期清潔和更換過濾器，最好每個月清潔一次，並保持通風系統的乾燥。

• 使用黴菌防治產品：市面上有許多專門對抗黴菌的清潔劑或防霉片，使用這些產品可以有效防止黴菌的生長。

3. 修復損壞的結構

• 修補牆壁裂縫和漏水：黴菌很容易在裂縫和漏水的地方生長，及時修補漏水和裂縫可以減少黴菌滋生的風險。

4. 其他防霉措施

• 乾燥衣物：不要讓衣物長時間在潮濕環境中堆積，尤其是在洗衣間。曬乾衣物或使用乾衣機來保持衣物的乾燥。

市面吸濕產品比一比

市面上常見的吸濕產品五花八門，大致可分為氯化鈣、乾燥劑、石灰粉、竹炭等。雖然這些吸濕產品的吸水能力有所差異，但要達到防霉的效果仍十分有限，僅適用在密閉的小空間中。

以上這些方法都能有效減少黴菌的滋生與繁殖，只要簡單的日常維護，就可以保持居家環境的乾爽與衛生。除非發生嚴重的黴害，才需要尋求專業的防霉公司來進行處理。

打造風的通道，打敗黴菌

要「消除」黴菌之前，必須先建立「不會增加」的環境。要維持適當的濕度，必須開啟兩扇以上的窗，建立風的通道。但如果患有花粉症或是大樓無法開窗，就必須活用抽風機、電風扇或冷氣機的除濕功能，進行空氣流通。

漂白水、次氯酸水、銀離子，抗菌防霉比一比

一提起環境消毒殺菌的產品，市面上產品一字排開，不外乎是漂白水、次氯酸水或銀離子，這三種有何不同？哪個效果比較好呢？

滅菌、殺菌、消毒、除菌、抗菌……有什麼不同？

「滅菌」，就是微生物完全消滅，包含不是病原體的微生物也全部殺光。但其實要將生活周遭的微生物全部消滅是不可能的，而且真的這麼做的話，把常在菌都殺光所帶來的負面影響可能反而會更大。所以滅菌通常只局限於手指或手術器具。最常使用的滅菌方式為高溫殺菌，即在高壓飽和蒸氣下，以接近121℃，滅菌10～20分鐘。

「殺菌」則是把微生物殺死，至於殺多少、殺到什麼程度……就不得而知了。總之，只要微生物數量有變少就行。

「除菌」則是將標的物上的微生物去除或減少的意思。不一定能把病原體都殺光。例如用水洗手、經由過濾器等，只要能將微生物的數量減少的方式，都算是除菌。

書名：《第一本黴菌全書：微觀黴菌世界》 作者：YCM優克美科技暨黴菌研究中心, 謝宜珊, 蔡任圃 出版社：商業周刊 出版時間：2025年8月5日

因此，殺菌和除菌都是比較模糊的說法，並沒有一定的標準與規範。

所謂的抗菌產品，是在製品中含有消毒或具有抗菌作用的物質，具備微弱的殺菌能力。不過由於抗菌產品種類繁多，效果也很不一定。具有抗菌作用的廚房用品、浴室用品，可以讓打掃變得更輕鬆省事。針對衣物、具有抗菌作用的產品，則是透過防止細菌繁殖來達到除臭的效果，因為細菌正是流汗後會發臭的原因。不過使用抗菌產品，也可能會破壞與我們共生的常在菌，反而造成有害的病原菌入侵的機會，還是得小心使用為佳。

●本文摘選自商業周刊出版之新書《第一本黴菌全書：微觀黴菌世界》。

