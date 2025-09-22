90歲坐進哈佛聽課！他靠「好奇心」創造人生豐富體驗

文／薩希．布魯姆（Sahil Bloom）

一位90多歲的老人在學院演講廳的第一排坐下，拿出自己的筆記本。

上課時，他專注聽講，並在筆記本上記下關於宇宙大爆炸、太陽系，以及太陽如何壽終正寢等知識。下課時，他微笑著收拾東西，與一群18歲的哈佛大學新生打成一片，一起走出天文入門課的教室。

這位老人的名字叫漢克．貝哈（Hank Behar），如果人們問我長大後想成為什麼樣的人，我會回答我想成為像漢克那樣的人。

漢克在我小時候住在與我父母同一個社區。從某些方面來說，他很平凡，並不是特別富有、出名或有權有勢，但他所有的平凡都顯得相當不平凡。漢克大部分的職業生涯都在好萊塢擔任編劇和導演，擁有十足敏銳、機智的幽默感。他和妻子菲利斯（Phyllis）結婚超過50年，魅力十足的菲利斯曾是一位肥皂劇明星，他提到他們是在片場相遇，說服她開始與他約會。婚後至今漢克和菲利斯有3個孩子、4個孫子、2個曾孫。漢克有著溫柔、愛心滿滿的個性，能適時說個笑話來自我解嘲。儘管年事已高，他仍然保持活力，他和菲利斯偶爾會心血來潮地跳上飛機或搭乘遊輪，展開一段新的冒險。

2014年，菲利斯問漢克90歲生日想要什麼。他們倆身體都很健康，原本她猜他會想要一個愉快的假期、週末度假，或者只是一頓特別的晚餐。

沒想到他的回答令她驚訝：

「我一直想看看那些天才在哈佛都在做什麼。我想在那裡待一天。」

他們並不怕挑戰，他們聯繫了我的父親，我的父親在該校擔任教授已久。他和幾位教授安排讓漢克參加一天的課程——他的生日願望已經實現了。幾週後，漢克早早就起床，穿上漂亮的休閒褲、襯衫和毛衣，前往麻州劍橋市朝聖，在哈佛大學度過了一天。

就這樣，這位90歲的老人在天文學入門課上與世界上最聰明的18歲年輕人一起坐在前排。他是一名模範學生；很早就到了，做筆記，甚至在不懂的地方提出問題。

光是這個場景就足以讓任何人發出會心的微笑。然而漢克在哈佛的一天不僅僅是一個感人的故事，還有一連串深刻的想法和值得學習的地方，在科學的驗證下，探討如何在人生的晚年過得更健康、更充實。

書名：《人生的五種財富：設計你的夢想人生，時間、社會、心理、身體、金錢財富都豐收》 作者：薩希．布魯姆（Sahil Bloom） 出版社：商業周刊 出版時間：2025年7月3日

青春永駐的真正源泉

好奇心是心理財富生活的基礎。

它也是每個人與生俱來的特質：你天生就擁有它。如果你有孩子或曾與孩子相處過，一定曾親眼目睹過真切、無拘無束的好奇心是什麼樣子。孩子會睜大眼睛，用完全不加掩飾的好奇追求一切。新事物激發了人們對這個世界的好奇，這是藏不住的。好奇心是你了解世界和保持活力的方式。

科學驗證過上述的說法。事實證明，好奇心對任何人都非常、非常有用。它才是真正的青春之泉。

2018年的一項研究發現，好奇心所激發的大腦運作，隨著年齡增加，有助於維持人類的心智功能、心理健全和身體健康。此外，好奇心與較高的生活滿意度和積極心態，以及較低的焦慮程度有關。好奇心讓我們更快樂、更健康，也更充實。如果好奇心是一種藥，相信全世界的所有製藥公司都會宣稱它為超級藥物，爭相銷售。

心理財富是建立在好奇心的基礎之上，鼓勵你去尋找、探索、提問和學習。透過好奇心，你才能踏上探索和人生使命的旅程，發掘新的視界和終生成長，並且尋找思考、再出發、解決問題和充實自己所需的空間。

雖然很難認定怎麼做才對，但當你以真誠、充滿靈感、天真爛漫的好奇心追求生活時，無論是個人或工作往往會發生好事。

你可以發現周遭到處都有好奇心產生力量的例子：

• 有抱負的企業家，深入探索感興趣的新市場和新商業模式，找出他們的「偉大想法」。 • 退休人員，透過學習感興趣的新語言來讓頭腦持續運作。 • 透過參與激發熱情的活動來結識人生伴侶的人 • 公司執行長將長期的成功歸功於定期「思考日」（一天的休假，用於自由思考企業面臨的挑戰）。

有一件事相當明確：命運眷顧好奇的人。

不幸的是，你與生俱來的童年好奇心，在成年過程中慢慢萎縮。現實擺在眼前——生存的需要、生活的「忙碌」、每件事都有迫切性——而好奇心永遠退居第二位。

這並非臆測。研究顯示，求知欲和對新體驗的開放程度似乎隨著年齡的增長而下降。從青春期晚期開始，一直到成年期。一群研究人員認為，這種下降是因為對未來時間的感知越來越低所致，意思是隨著年齡的增長，好奇心的價值越來越少，因為在未來的時間裡，因為好奇心受益的程度正快速減少。

我認為，隨著年齡增長的好奇心下降是一種聰明的進化特質，儘管已不合時宜。好奇心幫助人們在早年了解整個世界，快速提升學習曲線，直到進入適婚年齡。一旦弄清楚了世界運作的方式後，同樣的好奇心反而可能會讓人陷入危險，因為它超出了例行工作的核心舒適圈。在現代世界中，很少有人需要擔心對灌木叢中的聲音感到好奇而被獅子吃掉，我認為我們日漸減少的好奇心是弊大於利。

沒有好奇心的生活，就是缺乏探索、學習和渴望的欲望，也缺乏這種渴望所創造的豐富層次。沒有好奇心的生活是空虛的生活，是停滯的生活，是沒有驚奇的生活。

套用一位朋友的話說，每個80歲的老人內心都藏著一個10歲孩子的心在問：「剛剛他X的到底發生了什麼事？」

但這種情緒的種子在多年以前就種下了。在人們2、30歲時播種，當時你停止追求工作以外的任何興趣或愛好；在人們4、50歲時播種，當時你停止試著了解世界，只會說：「事情就是這樣。」在人們6、70歲時播種，當時你停止學習新事物，因為你不再認為它有任何用處。

大多數人都早已與內心裡的10歲孩子失去了聯繫，但現在重新建立還為時不晚。

心理時空旅行是自我反思的一個絕妙技巧。最簡單的形式就是從當下的自己分離，進入過去或未來的自己。這是激發感激之心的有用方法。想像一下，年輕的自己會對未來取得成就的自己感到多麼驚訝。也提供了另一個視角；想像一下，年長的自己多麼渴望回到今天的自己。在這種情況下，心理時空旅行可以提供一個清晰的視角，可以評估自己的心理財富。

那麼，10歲的那個超級好奇、頑皮的自己會對今天的你說什麼呢？

• 那個10歲的孩子會因為你在人生中富有活力而感到興奮，還是因為你安於現狀、不求上進而感到怨恨？ • 那個10歲的孩子會對你持續成長、發展和學習的喜悅印象深刻嗎？ • 那個10歲的孩子會因為你的生命中缺乏活力、只求靜止和沉默而害怕嗎？

你心中那個10歲的自己會提醒你保持對全世界的興趣，並在過程中享受樂趣。當生活把你推向沒有好奇心、一灘死水的成年期時，你必須努力保持對整個宇宙的好奇心。

在這本書上架之前，漢克即將年滿百歲。在他99歲生日那天，他的一個孫子製作了一部簡短的紀錄片，他跟隨漢克一天，詢問他長壽的秘訣：早餐是無咖啡因咖啡加牛奶；鯡魚；Cheerios穀片配脫脂牛奶、藍莓和1根香蕉；2塊塗滿果醬的餅乾；以及10顆葡萄；在妻子菲利斯幫他剝香蕉後，她會親他的臉頰。漢克看著鏡頭說：「你為什麼會活到99歲？因為你娶了一個好女人。」他充滿愛心和頑皮的本性展露無遺。早餐後，漢克坐在躺椅上，手上拿著報紙，開心地說：「我每天都看報紙。當然，我想知道發生了什麼事，包括人、事、時、地！」

我希望他還可以繼續學習下去，希望他的故事能激勵每個人與內心的10歲孩子重新連結。我老了以後想成為漢克的原因有很多，但最重要的只有一個：

漢克有一個充滿心理財富的人生。

