大師兄林智勝引退！靠毅力逆轉低潮，他如何改寫台灣棒球？

文／林智勝、瞿欣怡

台灣第一個轉隊成功的自由球員

反正我從小愛衝撞，既然有自由球員制，就應該徹底落實

瞿欣怡：你為什麼堅持挑戰成為台灣第一個轉隊成功的自由球員？那很有可能會讓你被冷凍，你不害怕嗎？

林智勝：台灣棒球的制度要改變，我的一輩子都給了棒球，不應該因為害怕，就屈服於體制。反正我從小就愛衝撞，既然有自由球員制，就應該要徹底落實。我們必須當帶頭改變的人，為現在的小選手創造更好的環境。如果我的犧牲可以改變台灣環境，我願意。不過事實證明，我並不會因為轉隊而被冷凍，我挑戰成功了，以後就可以有更多選手能夠成為真正的自由球員。

瞿欣怡：儘管如此，你在Lamigo也待了十二年，離開的心情很複雜吧？

林智勝：我遞交自由球員的申請書後，整個十二月都在桃園自主訓練，住在宿舍，跟余德龍、球團行政們每天都在房間喝酒聊天，慢慢地道別。我很感謝球隊行政張大哥，從我進職棒就照顧我的生活起居，我也幫他簽了上萬顆球吧，哈哈。也很感謝球隊翻譯、練習生們，因為有球隊行政們的照顧，我們才能每天專注打球，追求進步。要離開球隊很簡單，行李收好就行了，心情卻真的很複雜、不捨。我難過到要去美國做訓練，轉換心情。球隊的朋友們都叫我不要走，但是很多東西要離開後才看得到，意義也是要做了才能明白。

從失眠揮棒到快樂打球

站上打擊區後，我什麼聲音都聽不到，只看到向我飛來的這顆球

味全龍隊為林智勝舉辦的引退系列賽。圖／味全龍隊提供；聯合報系資料庫

瞿欣怡：你以前開季都會為自己設定目標，把目標寫下來，貼在置物櫃裡自我提醒。例如二○○九年球季，你寫了：二十五支全壘打。九十分打點。三成二打擊率。」球季結束時，你超越目標。二○一五年一開季，你就宣示要奪下所有打擊獎項，球季結束，創下三三三記錄，打擊率三成八，全壘打三十一支，三十次盜壘，這次你有在置物櫃貼小紙條嗎？

林智勝：去年沒有寫。順其自然地做，成績自然打上來。球季結束時，打擊率是三成八，打點一百二十四分。雖然全壘打還是輸給高國輝，他打得太好了，我追不上。不過真正讓我自己驚訝的是盜壘。盜壘可能會影響膝蓋，我只希望自我突破，直到二十盜時，才驚覺我有能力挑戰盜壘次數。從二十到三十之間是最困難的，身體開始疲勞，對手也知道你要盜壘，防得很緊。我現在很佩服盜壘王，一上壘，所有人都在注意他的動向，完全被針對。二○一五年的身體狀況也很不錯，剛上場時覺得到處都怪怪的，可是一站上打擊區，腎上腺素上升，不舒服都消失了。應該歸功於開季前的調整，去日本受訓，又一直有體能教練洪雅琦老師協助，身體只有稍微發炎，防護員幫我處理就行，身體狀況都在掌握中。

瞿欣怡：二○一五年還有一些特別的記錄，五月十六日是生涯一千安、七月十日是生涯八百打點、九月二十日是兩百發全壘打、當天還單場三響砲，四天後又單場雙響砲，創中職間距最短的雙響砲。你上場時，有注意這些記錄嗎？

林智勝：完全沒有，都是打出來的當下才知道。對我來說，第一分打點跟八百分打點，都是一個過程。雖然你說八百分打點目前只有泰山、恰恰，但是後面還有很多球員，很快會追上來。

兩百轟的時候也沒有多想，跟平常一樣盡力打，沒想到打了全壘打、全壘打、全壘打，打到第三轟正好是兩百零一轟，當下的感覺也就是打出全壘打而已。只能說狀況打起來了，投手正好投到我的揮棒軌跡（大笑）。

就像連續71場上壘（作者註：記錄目前仍在持續，0406已經連續71場上壘，破亞洲紀錄，原為鈴木一朗的69場。）你說很強嗎？如果可以連續一百二十場上壘，維持整季健康出賽又上壘，那才真的厲害，我想到都會怕喔！

不過這些都是開玩笑的話。我一站上打擊區，不論是國際賽、總冠軍賽，還是例行賽，我就什麼聲音都聽不到，全場只剩下我跟那顆球。

以前上場會想我一定要打得很好，球隊才可以得勝。去年開始，我不怕輸，也不怕打不好，隊友也都成長了，我只要發揮該有的表現就好。當然還是會鑽牛角尖，只能盡量轉換得快一點，把每一年當成最後一年，珍惜在球場上的每一刻，這樣想就可以更專注比賽，而不是患得患失。

棒球不是一個人的比賽，也沒有唯一的英雄。不是打出全壘打的人最重要，製造得分機會的人也很重要。我只是得勝過程中的一步棋，還有八個打者，就算我沒有打全壘打，球隊還是可以贏球。

舉例來說，五比四，我們落後一分，打者努力上到一壘後，無人出局，換中心棒次上場。哪怕我沒有打出來，還有四、五、六棒啊，我用短打把打者送到二壘，只要後面的人有安打，就能追平，甚至逆轉，球隊就贏球了！

大家都願意犧牲自己成就球隊，這才是英雄。看一場比賽不能只看表象，戰術百分之百的執行，勝負落差就出來了。

瞿欣怡：二○一五年你不只創下三三三記錄，還是生涯第一次拿到年度MVP，很爽吧！

林智勝：哈哈哈！真的滿爽的！頒獎典禮時，他們還偷偷瞞著我，邀請洪雅琦老師來，我看到她都快哭了。她為了訓練我真的是「不擇手段」，常常故意罵我、激我，我從小聽過太多好聽話，真的很「欠罵」，她罵我弱，給我下馬威，我就更要證明自己！她帶給我很大的動力，告訴自己不能滿足現狀。

書名：《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》 作者：林智勝、瞿欣怡 出版社：天下文化 出版時間：2016年4月19日

台灣隊長林智勝

我帶著自盡的心情上場打球，大不了就是死，沒在害怕啦！

瞿欣怡：十二強賽擔任台灣隊長，帶領球員們在高張力的國際賽求勝，你有什麼策略？

林智勝：我一開始就知道隊長肯定是我，高志綱不當了、投手（潘威倫）也不會當隊長，當然會輪到我。當隊長就是承擔，做我該做的。中華隊的球員幾乎都是職業球員，本身都做得很好，不需要特別帶領。我只要把自己做好，學弟看見就會跟著做。不用多說，說了就多了，不是嗎？

瞿欣怡：你在輸球後寫信給學弟，讓他們很感動。你為什麼有這麼溫暖的舉動？

林智勝：跟加拿大比賽後，聽到他們的總教練說很久沒打出這麼精采的比賽，我心裡很感動，想跟學弟們分享，鼓勵他們，所以才寫了這封信。

寫完信已經很晚，不想把大家吵醒，就一封一封塞在門縫下，我只想告訴他們：「能夠代表中華隊已經夠棒了，你們都是一時之選，不管表現好壞，我們一起贏球，一起輸球，我們是一個團隊，不管輸贏，都要把態度打出來。」

我也希望大家享受比賽。棒球是藝術，打擊、三振都是藝術，要許多條件連在一起，才能夠有一場好比賽。我希望學弟們都能夠好好享受一場比賽，不只是領先的時候開心，落後的時候也可以想要怎麼打，要怎麼逆轉。

●本文摘選自天下文化出版之《堅持求勝：林智勝的棒球人生〈增訂版〉》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡