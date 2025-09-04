從對話中改變關係的方法：不帶批判和否定，聽對方把話從頭到尾說完

成熟大人讓人不自覺想靠近、信任、共事，他們的魅力不在於多會說，而是知道「該怎麼說」。有效溝通不只是技巧，更是可以練習出來的「態度」，跟著本書一起強化溝通力，試著做出小小的改變，就能看到關係大大提升，推動事情往好的方向進行！

文／朴根一

「你懂什麼？」

忽視他人意見並打擊其自尊的言語，會在溝通中築起一道高牆，使雙方關係變得疏遠。無論是有意還是無意的忽視，都會讓對方留下難以抹滅的傷痕，且破壞對話、摧毀信任。

根據心理學家喬治．凱利（George Kelly）的「個人建構論」（Personal Construct Psychology），人們透過他人的評價來定義自己。像是「你懂什麼？」這樣的話語，會讓對方產生自我否定的想法，進而導致自尊心低落。面對他人頻繁的否定時，不僅會影響情緒，雙方關係也容易逐漸扭曲。

如果長期忽視，最終會被煤氣燈效應操控。煤氣燈效應是一種隱祕卻強大的心理操縱形式，可以摧毀一個人的自尊。會讓對方懷疑自己的判斷力和感受，破壞關係的平衡。像是「你太敏感了」這句話，是忽略了對方的感受，並否定、擾亂對方的經驗。

像是「我不可能這麼說」這種反駁對方記憶的話語，會使對方懷疑自己的記憶力和判斷力。隨著時間的推移，對方會開始質疑自己，而變得越來越依賴操縱者。這樣的說話方式會摧毀對方的自主權，最終使其陷在有毒的關係之中。

從不插嘴的小習慣做起

「托您的福，事情進展得很順利，非常感謝。」

輕蔑的語氣會破壞關係；尊重的語氣則可以成為建立關係的基石。尊重和體諒對方感受的態度，會讓談話的氛圍轉為正向積極。因為當人們感受到與對方產生共鳴時，自然便會敞開心扉。此時的「尊重」，已不僅只是禮貌的態度，而是給予了對方足夠的心理安全感，讓彼此關係更加緊密。

「你這部分做得很好，但如果這裡能再修正一下，就更完美了。」這是認可他人努力的同時，也表達自己意見的積極方法。這不僅解決了問題，還有助於提升對方的自尊並改善關係。這樣的說話方式也提供對方成長的機會，並成為彼此間建立信任的基礎。

書名：《一開口，就讓人有好感：成熟大人都重視的50個表達細節》 作者：朴根一 出版社：幸福文化 出版時間：2025年9月3日

討喜的對話可以建立信賴關係。與其說：「為什麼會這樣呢？」不如問：「你好像遇到困難了，需要幫忙嗎？」這樣的話語，會使對方將你視為解決問題的夥伴，而不是指責的人。這是減少衝突和建立合作關係的動力。

即使是一個很小的尊重舉動，也會產生非常大的效果。聽對方說話時點頭回應，或是可以說：「托你的福，這個專案變得更好了。」之類的話語，來認可對方的付出。有時只要一句「謝謝」，就能帶來很大的力量。

但有時我們也會因為不經意的一句話而傷害到別人。這時就需要真誠的道歉。

「我說的話好像讓你受傷了，很抱歉，下次我會注意。」

這樣的說話方式有助於重新建立信任關係。對方感到自己被尊重時，就會敞開心扉，並認可你為修復關係所做的努力。試著從小的改變開始。只要對方說話時傾聽不插嘴，讓他把話說完，或是認可他的付出，關係就可以改善。

輕蔑的語氣會破壞關係，而尊重的語氣則可以建立信任和連結。雖然在談話中體諒和尊重他人的習慣，並非一朝一夕可以養成，但只要持續練習，就能建立更堅強的關係。言語上的一個小小改變，能為整個人生帶來正向的影響和變化。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《一開口，就讓人有好感：成熟大人都重視的50個表達細節》。

