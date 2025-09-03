琅讀金句／人在谷底時，往往只需要一句話來撐過今天

文／琅琅悅讀編輯室

人在谷底時，往往只需要一句話來撐過今天。

書名：《在燈暗的時候唱歌給自己聽：淺堤樂團主唱蔡依玲，首本散文創作》 作者：蔡依玲 出版社：悅知文化 出版時間：2025年8月11日

來自澎湖七美的高雄人、淺堤樂團主唱、詞曲創作者、寫字的人，她是蔡依玲。創作過許多能激起聽眾心中漣漪的樂曲，而這本散文是她的第一本書，希望用以紀錄那些燈暗時未曾揭露過的故事，也許敘事中有些害羞、有些生怯，「毫無技巧，全是感情」的真誠卻能讓人在共通的生活經驗中，察覺曾經說不出口的真實感受。

蔡依玲形容寫歌和寫作之間的差異：「寫歌原始且感性……只要有一處不想明確提及，將它們塞進在呼吸之間，或用樂器代替，甚至不說也罷。寫書可不一樣，生吞活剝要你說清楚講明白…… 」也寫這兩者之間，其實與她喜歡的登山活動高度相似：「兩者皆如同我愛的登山，登頂是所有人的追求，也曾是我的，伴隨一次次地醒悟，人類終將藉由肉身來感受自己的存在，進而見證世界的廣闊。」說與不說，都將因經歷而讓視野變得寬闊、自由。

【編輯推薦】

在內心煎熬感到艱辛的時候，陪伴你度過低谷的一句話是什麼呢？是一句「會沒事的」的安慰，還是「我會陪著你」、「要相信自己」的堅定與鼓勵？作者蔡依玲的這本散文，是唱給自己聽的回顧，同時也是一股提供光亮的陪伴力量，推薦給也想稍微停下腳步，梳理自己人生時刻的讀者。

