單身不是沒魅力，而是生活圈太小！3 種方法有效拓展交友圈

文／Mr．P

書名：《男人的愛情研究室：談一場不追不求的戀愛》 作者：Mr．P 出版社：時報出版 出版時間：2021年5月14日

培育好感森林

常言道，不要為了一棵樹放棄整座森林，如此簡單的道理人人都懂，同時也是很多人碰到戀愛困境時，朋友們常會給的建議。

但就如同每個精緻的大道理一般，知道的人很多，能做到的人卻很少，給建議的人往往沒想過，如果在當事人的世界裡，他所能選的，真的就只有一棵樹呢？那麼放棄那棵樹的他，不就如同失去了全世界嗎？

因此我認為，一個人若想脫離這種「無樹可選」的困境，除了建立正確的戀愛心態（超越者），同等重要的是，他也得去擴大生活圈、創造連結、引發共鳴，如此一來，他就不會只能把注意力全放在某人身上，而是能夠從數個有好感的對象之中，選擇一個和自己相處起來最契合的人建立關係，我把這種有選擇的現象稱為「好感森林」。

本章將為你說明，如何正確培育好感森林，破解共同興趣才能交往的迷思，以及一般人常會搞混的──到底討好、誘惑、展示和吸引的分別是什麼。

培育好感森林的三步驟

搞懂了創造連結這件事後，我們就可以把話題拉回主軸──如何培育你的好感森林。

我認為，其實人與人之間如何建立交情，在本質上和「品牌與顧客是如何建立關係」是很類似的，用這個角度去思考，你也可以很快了解到，自己所缺乏的到底是什麼。

一、擴大生活圈：曝光

首先任何一個品牌，要被顧客看到，第一步要有的就是曝光。以飲料品牌為例，你應該有無數次看到從你面前駛過的公車，刊載了全幅的飲料廣告吧，又或者是在捷運月台等車時，偌大的電子螢幕就秀出了品牌的Logo。

種種的這些作法，都和擴大生活圈是一樣的，就是盡可能的增加自己去接觸人群的機會，接觸的人越多，母數越大，那麼在下一步驟的創造連結時，就有更廣泛的選擇性。

怎樣生活的人，工作曝光度會最低呢？以我身邊的朋友為例，其一是科技業的工程師。我的工程師朋友小豪，每天都是開車通勤，到公司後就進入無塵室開始一天的工作。午休時間，身邊的同事都是男生，他也沒興趣和他們多做交流，下班後就是買便當回家一個人吃，晚上閒暇時打打線上遊戲，一天就這樣過了，我曾幫他計算過，在他的一天內，和他擦肩而過的人，大概不到三十人，而其中他有意願產生連結的人，更近乎是零。

另一種人，則是線上接案的獨立工作者，我有做設計的朋友就是如此，他們從上班到下班，都是一個人窩在家裡，頂多就是吃飯時會外出一下，在這樣的狀況下，他每天會接觸到的人，可能不超過五個，而有些喜歡叫外賣送到家裡的人，更是可以把這個數字再往下降低。

當然，我知道有很多上班族，他們因為是內勤，也因為產業特性的關係，接觸的人數幾乎和以上兩種人不相上下，如果你的生活型態也像他們一樣，那你真的就有擴大生活圈的必要性，不論是培養興趣、參加同好會，或是運動健身都好，你至少得要讓自己能和別人擦肩而過，才有創造連結的契機。

二、創造連結：提高存在感

當你有一定的曝光量以後，你該做的就是積極創造連結了，用白話的方式說，創造連結之於品牌經營，就是「你得讓顧客發現你的存在」。

以交友軟體為例，當你註冊了一個軟體，寫好自介、放上照片，你就完成了「曝光」，大多數的平台，都會一步步教你曝光自己，而如果你開始發文、參與活動，收到別人的讚，回覆別人的讚，那你就是在「創造連結」了。

創造連結和曝光很像，但比起曝光，它的意圖又再更強烈一點，如果要為人際關係上的創造連結下一個明確定義，我會說，它是一種微意圖，用意是告訴對方：「你注意我的同時，我也注意到你了，我們同時發現了彼此。」

所以如前文所述，它可以是一個微笑、點頭、熱情的招呼、小玩笑等等任何可以幫助你和別人產生交集的行為。

普遍來說，如果你生活圈足夠大，也有高度意願去創造連結，卻仍然處處碰壁的話，那麼你所缺乏的，就是最後一個步驟了，引發共鳴的能力。

三、引發共鳴

從事教練的這些年，每次談到引發共鳴，很多朋友都會和我反應，他們和想認識的人沒有共同興趣，所以話不投機，無法產生共鳴。但我認為這不是一個事實，因為人與人之間，並不是有共同興趣就會成為朋友的。

‧多數人的興趣都是類似的‧

舉例來說，我們都知道很多人會成為好友，彼此真的是因為興趣相同而凝聚的，比如說很多喜歡打球的人，因為對籃球的狂熱而成為好友，天天在球場打到三更半夜樂此不疲，也有喜歡攝影的人一起上山下海，為了追求一瞬間的美景一起瘋，而喜歡追劇的人，只要一聊到劇情和偶像，更是可以聊好幾個小時都還意猶未盡。

因為興趣相同，所以成為好友，似乎是再正確不過的邏輯，可是你有沒有想過，世界上有更多人，他們曾經和你在同一個團體，可他們非但沒和你成為朋友，甚至幾乎不相往來。

可是有趣的是，你們的興趣意外的類似，這又要如何去解釋這種現象呢？仔細想想，你的生命中，這些人也不在少數吧？

比如你們可能都是桌遊團友，但每次出團的時候，你總是和某些人一掛，他和另外幾個人一掛，也許你們曾一起玩過無數次的桌遊，但實際上你們非常不熟，頂多是碰到面會打聲招呼點點頭而已。

又或者說，你們是高中兼大學同學，彼此間的共同好友超過二十個人，而且還都參加了同一個社團，比如說玩樂團、劍道、桌遊、健身等等任何你所能想到的。可是你們的交情，真的就止步於此了，你們不討厭彼此，過去也曾有多次機會單獨相處，可是不知怎麼的，你們就是無法產生共鳴。

再舉個聯誼的實例，參加過聯誼的人都知道，聯誼時主辦方一定會要你填寫個人小卡，除了職業星座以外，還要附上你的興趣嗜好等等，而我看過太多的人都是這樣寫的：

男生：運動、健身、跑步、閱讀、投資

女生：美食、旅遊、電影、貓、星座

有些男女則考慮到，或許興趣跟對方相同，比較有開啟話題的可能，因此會故意寫上對方可能會感興趣的話題，那就會變成以下這樣：

男生：旅遊、星座、電影、貓、運動

女生：健身、跑步、美食、旅遊

從你的經驗來看，你覺得這些男女，因為有共同興趣讓他們聊起來的比例有多少？兩個素昧平生的人，真的能因為有共同興趣就聊起來嗎？

有些更聰明的人馬上會意識到，也許是興趣寫的太廣闊了，如果把健身再細分成重訓、電影具體化為劇情片、貓狗具體化為橘貓，是不是就有話聊了呢？

很遺憾，我看過的男男女女們，能夠因為這樣就聊起來的人依然寥寥無幾。

別再相信沒有根據的朋友建議 ☑不是所有女生都喜歡聊星座美食旅遊。 ☑也不是所有男生都喜歡聊投資、運動、車子、手錶。 ☑就算他真的有興趣，你們能否聊起來也是另一回事。

共同興趣是一塊磚，而溝通是一座橋

好的，那共同興趣就真的無用了嗎？

並不是的，如果把人與人之間的溝通比喻成一座橋樑，那麼共同興趣就是築起這座橋的其中一塊磚，它提供了一個基礎，讓剛認識的人們有著力點，可以在特定的話題上交流。

但溝通橋樑並不是僅靠一塊磚就能支撐的，也不是非得要「共同興趣」這塊磚不可，我認為其中還有些更重要的東西，才是真正能撐起這座橋的主體。

舉個實例，有次學員柏毅和我討教，他說：「我聽別人說聊天要投其所好，於是我事先瀏覽了女生的社群，發現我們的共同興趣都是看電影，我知道她很喜歡《鐵達尼號》，所以我特別在聊天時帶入電影話題，並問她最愛的經典片是什麼，果不其然她跟我說是鐵達尼號，她還說這部片超浪漫，每次看完她都會哭得很慘。」

我說：「開頭聽起來還行，那你怎麼回覆她呢？」

柏毅說：「這就是我不太明白的地方了，我當時想到，很多書上不都教我們要呼應對方，給予認同嗎？於是我就說：『真的，這部片超好看，當年的票房超過二十億美金，如果沒有阿凡達出現的話，它就是影史的票房冠軍了』，然後……。」

我接續他的話說道：「然後就沒有然後了，對吧？」

柏毅說：「對啊，這個話題結束後，我和她的聊天就完全乾掉了，後來那次的約會就不了了之。」

看完以上這段對話，我不知道你是否發現，一般人在交往時會遇到的問題了？

是的，答案就是溝通，溝通能力的高低，基本上決定了交流程度的深度與速度，也決定了彼此能不能產生共鳴。

以柏毅為例，他和女生的對話根本不在同一個頻率上，我向他分析：「你沒有注意到對方真正關注的東西，所以你的給予認同完全用錯方向了。」

柏毅問：「什麼意思？她關注的不是電影嗎？」

我說：「電影只是一個媒介，真正重要的是，她從這部電影中獲得了什麼，你回想一下她回覆你的那句話，不就提到了兩個關鍵字『浪漫』和『哭得很慘』嗎？這不就透露了，她是如何理解這部電影的？所以如果我是你，我不會用『這部片超好看』來呼應，這是一個完全無效的呼應，根本不是在她在意的，所以也無法促使她有動力想延續話題。」

柏毅說：「那我該說些什麼來呼應她呢？」

我說：「我會向她說，讓我猜猜，你哭得最慘的那一幕，是不是最後傑克快要凍死，蘿絲牽著他的手看他靜靜死去？如果她說是，接著我會問她，如果她是蘿絲，她會選擇一個人獨活，還是跟傑克一起死去。這樣你可以分辨，我的呼應和你的呼應有什麼區別了嗎？」

柏毅說：「我好像明白了，我想聊的是這部電影創造的成績，但她想聊的是電影帶給她的感動，所以照你的方式聊，會比較輕鬆能和她產生共鳴。」

我說：「沒錯，你關注的是電影在影史上的成就，但她關注的是看電影的浪漫感受，所以你會不斷的想聊這部電影拿了什麼獎、創下什麼紀錄、捧紅了哪些演員，但她看到的可能是女主角心境的轉變，哪一句台詞讓她心碎，又勾起了她哪些回憶。」

以上我為柏毅的解析中，所教他使用的是名為《風》的溝通技巧，可以讓你在聊天時順暢接話，和不同人對談時能輕鬆延續話題，在後面的文章裡，我會把《風》的六大步驟條列，讓你可以參照學習。

透過柏毅的故事，我並不是想告訴你，你非得要配合對方去聊天才是對的，事實上柏毅並有沒錯，女生也沒錯，因為他們只是直白的說出自己想說的，在他們的價值觀裡面，就是用如此不同的角度在欣賞電影的。

但從另一個角度來看，兩人也都有錯，因為他們沒有意識到，自己的聊天方式出了問題，所以即便他們都有認識對方的意願，也會因為溝通技巧的不足，使他們即使有共同興趣，也無法引發共鳴，如果他們沒有在另外的話題上有激盪，那就會因為交流的深度不足，讓交情無法延續。

現在，我想不用我再提示你，你大概也知曉了，是什麼東西撐起溝通橋樑的主體了吧？沒錯，就是你的說話能力，你也可以用聊天、閒聊這些詞彙來代替，指的都是同一件事。我認為這項能力對你培育好感森林的影響程度是最大的，遠遠超過了擴大生活圈和創造連結，也是你真的需要投入時間去精進的。

