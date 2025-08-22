《鬼滅之刃》無限城篇的自我犧牲 胡蝶忍竟呼應古代「人柱」傳說

※內文涉及漫畫及電影劇情，敬請斟酌閱讀。

文／瀧音能之

胡蝶忍與人柱

無限城篇中描繪的三人自我犧牲

《鬼滅之刃》當中有許多自我犧牲的情節。無限列車篇當中，煉獄杏壽郎抱持著母親的教誨：「救助弱者是生來強悍之人的責任義務」而犧牲自己、搭救竈門炭治郎等人（第六十四話）。杏壽郎雖然抱持著必死的決心，但一開始並沒有打算死去。然而蟲柱．胡蝶忍卻是從一開始就將自己的死亡編織在戰術當中，這點令人印象深刻。

為了打倒殺死姊姊加奈惠的上弦之貳．童磨，她花費一年多的時間，讓自己的體內含有能夠置鬼於死地的紫藤毒，劑量高達一般鬼致死量的七百倍。而且她刻意讓自己被執著於啃食女性的童磨吞下肚（第一六二話）。童磨由於這猛烈的毒性而變得非常虛弱，結果被繼承了忍意志的栗花落加奈央打敗。

除了胡蝶忍以外，還有帶著家人一起自爆的產屋敷耀哉、為了使無慘受到傷害而讓自己被吸收的珠世（皆為第一三八話）等人。

以自己性命拯救大和武尊的弟橘媛

在神話當中也有許多自我犧牲的情節。《古事記》當中提到，巡迴征討日本全國的大和武尊從神奈川縣要渡海到千葉縣的時候，由於惹怒了海神，因此海相狂暴、船隻幾乎顛覆。他的妻子弟橘媛表示：「我代替丈夫入海。」便投身海中，波濤就此平靜下來，船隻也平安過了海。

據說之後完成東征的大和武尊由於思念亡妻，不斷在口中喃喃唸著「吾妻哪」，因此後來便將東國稱為「吾妻」。關東也有祭祀這位弟橘媛的吾妻（我妻）神社。這個故事在上皇后美智子陛下的著作《搭橋》中也曾提到，上皇后表示：「除了感動以外，也非常受到震撼。」

生物原先都是優先保護自己，最重要的是要讓自己活下去，而這種超越本能而去拯救他人，終極的利他行為總是能夠打動人心。歐美人也認為，這種自我犧牲的精神是日本人的特徵。

書名：《鬼滅的暗號：從角色、故事、戰鬥、時代、紋樣、聖地，解密《鬼滅之刃》》 作者：瀧音能之 （監修） 出版社：圓神出版 出版時間：2021年7月1日

古代日本的活祭品「人柱」

雖然在建築工程當中過世的人也會被稱為人柱，但在古代，所謂的人柱是指活祭品。在《古事記》及《日本書紀》當中記載了一個故事，在出雲地方有一個八頭八尾的怪物八岐大蛇，當地的人非常怕牠，因此每年都會獻上活祭品。櫛名田比賣（比賣為古老的漢字標示，後來習慣以「姬」取代，是年輕女性的意思）的七個姊姊都已經成為祭品，該輪到她的那一年，正巧須佐之男來到地上世界，擊退了八岐大蛇，而櫛名田比賣則成為須佐之男的妻子。這樣大家應該可以理解，日本的文化自古以來就有向強大力量獻上活祭品的習慣。

在《日本書紀》當中也有據說是日本最古老堤防—大阪府茨田堤的故事。由於淀川經常氾濫，為了要治水而進行大型工程，但不管建設幾次，堤防有兩處一定會潰決。有次河神出現在天皇的夢中，告訴他只要奉獻兩個人類活祭品當成人柱，工程就能夠成功。而這兩個人有一位投身河中成為人柱，但據說另一個則憑藉自己的機智免於丟了性命。這類活祭品的文化存在全世界各地。

鬼殺隊的幹部被稱之為「柱」，應該也是象徵他們是「人柱」。「柱」使用「全集中呼吸」之後能讓心跳提升到兩百以上、體溫也高達三十九度以上，身體會出現獨特的花樣、斑紋，體能會大幅提升、受傷或者遭受任何傷害，也都能夠比平常更快恢復（第一二九話）。

但這是「預支壽命」來提高體能的方式，幾乎無一例外都會「在二十五歲以前就面臨死期」（第一七○話）。即使如此，「柱」還是毫不遲疑的成為帶有斑紋之人，甚至對於斑紋遲遲不顯蹤跡感到不耐。「柱」可說正是「人柱」，完全表現出他們已經身懷奉獻性命的覺悟。

