每天說早安晚安卻不是戀愛關係 若即若離的愛情就該轉身離開

文／老楊的貓頭鷹

胡先生談戀愛已經有兩個多月了，但從來沒有見過他在社群媒體上放閃過。基於八卦的好奇心，我私訊問了他：「戀愛中的大暖男，感情戲演到哪裡了？」

他回覆了我八個字：「若即若離，生死難料！」

原來，他碰到了一個自己心儀的女生，她什麼都好，除了不太喜歡胡先生。

一開始，兩個人還只是在通訊軟體上聊天，早上說「早安」，晚上說「晚安」，偶爾再聊一些雞毛蒜皮的小事……聊著聊著，兩個人的關係慢慢變得曖昧起來，會一起吃飯，偶爾再看場電影，甚至，還接過吻……

也許是女生的某些回應給了胡先生積極的暗示，所以胡先生率先宣布自己結束了單身。但好景不常，胡先生卻發現女生還是到處宣揚自己的「單身」身分，胡先生傻了，他一再追問，女生卻總是顧左右而言他地回一句：「早點休息吧，下次再說這個。」

書名：《就算是好人，也需要打烊【暢銷典藏改版】》 作者：老楊的貓頭鷹 出版社：高寶書版 出版時間：2025年3月26日

就這樣，一拖就是四個月。胡先生在這場類似愛情的猜謎遊戲中精疲力竭，他想過鬆手，可又隱約覺得「也許還有戲」。

那天晚上，我留了一句話給胡先生：「你值得睡一個好覺，不要再為了那個睡得很香的人而失眠了。」

無論情路如何，請切記，不能自我折磨，這樣做的結果大多是：感動了自己，噁心了別人。

大約一個星期之後，胡先生找我聊天，說徹底結束了那段關係。他說：「我以前也想過算了，但都被她簡單的幾句『我們再試試吧』給挽回了。但經過了這一個星期的思考，我知道，她只是需要陪伴，而不需要我，所以我們之間根本就沒有可能。」

我理解胡先生的糾結和不捨。比起那些你追了很久卻沒能在一起的，最可怕的是她以假愛之名闖進你的生活，在你慢慢適應她的存在、接受她的圍繞時，她卻逐漸表露了真心實意：「或許我們不合適，先試試看吧。」

可是，愛情這種事情，要麼是愛，要麼是不愛，根本就沒有「試試看」啊！

他三天沒回你的訊息，你就開始胡思亂想起來：「是不是我哪句話說錯了？」、「是不是我哪裡惹他不高興了？」、「是不是他討厭我了？」……

最終你會發現，其實都不是，他不理你，只不過是在陪比你更重要的人、做比陪你聊天更重要的事罷了。

所以，千萬不要因為喜歡一個人而無條件地退讓，也不要因為害怕回到一個人而獨自維繫這段關係。你要學會聰明地結束，而不是為了一個錯的人，毀掉了自己對愛的信心。更不必在這種事情上折磨自己，反思是不是自己哪裡不夠好，考慮如何退讓才能讓對方喜歡自己，不必！你唯一需要檢討的，就是為什麼沒有讓他快點走出你的人生。

切記：那些不清不楚的你情我願，早晚要用恩斷義絕來償還！

