明知受傷卻難斷開？10個原因揭露你為何困在不健康家庭關係

琅琅悅讀／ 知田出版
（圖/unsplash）
（圖/unsplash）

●本文摘選自之《Drama Free不健康關係處理指南》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）

擺脫的牽絆，不健康的家庭模式只會帶來傷害

書名：《Drama Free不健康家庭關係處理指南》
作者：內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）
出版社：知田出版
出版時間：2025年8月19日

　　凱莉總是和弟弟傑夫吵得很凶。他措辭尖銳，一直以來都會操控全家人以達到他的目的，還表現出一副他理應享有特權的態度。另外兩個兄弟姊妹早已不再和他往來，甚至只要傑夫在凱莉家，他們就不願意出現。但是凱莉仍然不願放手，因為她覺得自己是傑夫唯一剩下的家人。雖然一再被弟弟激怒，凱莉還是與他保持聯繫，並希望他會改變。

　　在諮商期間，凱莉探討自己為何即便清楚這段關係讓她受苦，仍然難以割捨。她已試著暗示傑夫，應該想想是否他的行為導致困難的處境，但他拒絕承認不全是他人的問題。每當凱莉與傑夫意見不和，他就會以言語挑釁她，或拒絕回應。

　　凱莉和傑夫年紀相仿，他們曾經有許多共同點，但長大後的情形就不同了。他們的成長過程中沒有父親，因此凱莉猜想，這或許能解釋傑夫的行為。傑夫不是個好學生，也很難有穩定的工作。她很羨慕其他手足能拋開與傑夫的關係，她也承認要不是傑夫是親弟弟，她根本不會繼續和他往來。即使每次接到他的電話、聽他用言語霸凌和操弄自己時都反感不已，凱莉仍無法忽略那份深深的內疚。

改變值得一試

　　順著舊有的模式走，往往比較容易—但你會因此停滯不前。知道有問題只是冰山的一角，從覺察到改變，還有很長的路要走。真正的改變，往往發生在「受夠了」的那一刻，那時你才會開始做出不同的選擇。在人際關係中感到挫折、難過或精疲力盡，不必然表示你將會改變，情緒的顯現，未必是行動的起點。

　　改變一段關係的互動模式就像戒除某種習慣的過程。對凱莉而言，以下是可能的作法：

●讓傑夫的來電轉進語音信箱，等自己準備好再回電。

●告訴傑夫她理解他與其他人的問題，但她希望他們能聊其他話題。

●改變「只有自己能支持傑夫」這樣的想法。

●讓傑夫自己處理問題，不急著提供解決方案。

●讓傑夫知道有些話題不再開放討論，例如對手足或雙親的抱怨。

　　與其提高對他人的容忍度，或許你該思考，什麼是你不想再容忍的事情了。經常有人透過我的社群問我，如何增加對反感行為的容忍度。這些問題聽起來如下：

　　「我該如何應對母親嫉妒我？每次我分享好消息，她總是冷嘲熱諷地回應我。」

　　「我該怎麼應對姊姊總是把我當小孩看待？」

　　「父親總是醉醺醺地出現在家族聚會，我該如何應對？」

　　每次聽到「我該怎麼應對」的提問時，我就知道他們很努力想容忍一些不該忍受的事。試圖承受不健康的行為，累積的不是耐心，而是怨懟。你永遠都不能以任何方式改變他人。因此，很多人最後選擇「順其自然」，因為那看起來似乎比改變自己還容易。

改變的階段

　　人們走進諮商室時，一般處於思考前期。他們或許感受到生命中揮之不去的問題所帶來的影響，卻難以找到原因。許多人往往經歷焦慮、憂鬱或其他心理健康問題，但不理解潛藏在臨床症狀背後的因素。

　　研究不健全家庭關係的改變歷程後，心理學家詹姆士．普羅察斯卡（James Prochaska）與卡羅．迪克萊門特（Carlo DiClemente）提出一套理論模型，解釋人們如何準備打破長久以來的模式。我改編如下：

改變階段模型

圖／知田出版

思考前期

　　在改變的思考前期階段，儘管有跡象顯示問題是存在的，但我們通常沒有意識到。這個階段常見的感受包括厭惡、絕望和無力，也會出現否認問題或替自己與他人找藉口的反應──因為人們往往感到絕望，並且屈服於現狀。

　　「思考前期」在家庭中的徵兆可能如下：

　　明知對方或自己都沒改變，仍期待對方變得不一樣。

　　一次又一次地給對方機會，希望他們終會不同。

　　不斷重複自己的話，渴望對方有一天能明白。

　　處於思考前期的人可能會說：

　　「我覺得弟弟一直在占我便宜，不過他一向如此。」

　　「父母無法接受『真正的我』，只看見他們想要的樣子。」

　　「姊姊總是把我當小孩，她不能理解我已經長大的事實。」

　　「我需要更好的方法應對祖母的批評，她不是有意的。」

思考期

　　在這個階段，人們逐漸產生覺察。我們開始看見事情的真相，並意識到問題所在，因而產生矛盾的感受，例如掙扎、內疚、羞愧和悔恨。我們開始思索改變可能帶來的好處──怎麼做才能對關係、對他人也對自己更好。當我們處在一段不健全的關係中，不一定所有人都同意哪些行為不健康的。有時，否認是人們唯一懂得的生存方式──忽視問題，好讓家中風平浪靜，這樣並不恰當。然而令人畏懼的是，一旦意識到問題，就無法再假裝看不見，那份覺醒會推動我們邁向改變。

　　你選擇留在不健康關係中的十個原因：

1. 你等待「好時光」再現。

2. 你抱持著對方會改變的希望。

3. 你不能想像沒有對方的人生。

4. 你沒有離開對方的經濟能力。

5. 你相信忠誠就是無論如何你都會留在對方身邊。

6. 你認為對方沒有你就活不下去。

7. 你害怕做出錯誤的決定。

8. 你等著對方結束這段關係。

9. 你不想傷害那些可能被牽連的人。

10. 你覺得還能撐下去。

　　許多開始進行關係諮商的個案，都處於思考階段，人們往往也在這階段停止諮商。考慮改變比真的執行改變更容易，在家庭中的改變尤其如此。在諮商中，思考期可能長達數年。這或許是個令人失望的現實，但心理師已知，在這階段我們必須等待個案，直到他們準備好採取行動為止。

　　在執業初期，當個案經歷停滯期時，我總以為那是我的問題。現在我理解許多人都在這個階段停滯不前，而我會陪伴你脫離這個階段。對於家庭的矛盾情感，確實會妨礙我們做出對自己和整個家都有益處的健康改變。

　　處於思考期的人可能會說：

「弟弟就是那麼自我中心。」

「父母很愛我，但他們也必須認識真正的我。」

「我已經不是小孩了。」

「祖母的話很傷人。」

　　如果你覺得自己在思考階段停滯不前，不妨想想：

●要如何改變，才能有益於你的心理與情緒？

●你為了保持現狀而放棄了什麼？

●如果你不改變，誰得到好處？

●否認自己的需求如何傷害了你？

●本文摘選自知田出版之《Drama Free不健康家庭關係處理指南》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

圖／琅琅書店周年慶

琅琅書店周年慶 轉出你的命定書！

📚 登入抽命定書 即有機會獲家樂福禮券500元

🪄 輸入【udnhb2025】贈50元購書金、每逢週末六日三本79折

🎊 購書再抽抗噪藍芽耳機、浮世繪展門票！

👉 前往登入抽選命定書，把好禮帶回家！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
知田出版 心理勵志 家庭 情感 書摘 出版風向球

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

明知受傷卻難斷開？10個原因揭露你為何困在不健康家庭關係

從《鬼滅之刃》猗窩座看刺青 竟是江戶時代的犯罪刑罰印記

「有意義的工作」和「會賺錢的工作」，你選哪一個？這其實是陷阱題

琅讀金句／林郁婷：比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。