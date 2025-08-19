明知受傷卻難斷開？10個原因揭露你為何困在不健康家庭關係

文／內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab）

擺脫情感的牽絆，不健康的家庭模式只會帶來傷害

書名：《Drama Free不健康家庭關係處理指南》 作者：內達拉．格洛弗．塔瓦布（Nedra Glover Tawwab） 出版社：知田出版 出版時間：2025年8月19日

凱莉總是和弟弟傑夫吵得很凶。他措辭尖銳，一直以來都會操控全家人以達到他的目的，還表現出一副他理應享有特權的態度。另外兩個兄弟姊妹早已不再和他往來，甚至只要傑夫在凱莉家，他們就不願意出現。但是凱莉仍然不願放手，因為她覺得自己是傑夫唯一剩下的家人。雖然一再被弟弟激怒，凱莉還是與他保持聯繫，並希望他會改變。

在諮商期間，凱莉探討自己為何即便清楚這段關係讓她受苦，仍然難以割捨。她已試著暗示傑夫，應該想想是否他的行為導致困難的處境，但他拒絕承認不全是他人的問題。每當凱莉與傑夫意見不和，他就會以言語挑釁她，或拒絕回應。

凱莉和傑夫年紀相仿，他們曾經有許多共同點，但長大後的情形就不同了。他們的成長過程中沒有父親，因此凱莉猜想，這或許能解釋傑夫的行為。傑夫不是個好學生，也很難有穩定的工作。她很羨慕其他手足能拋開與傑夫的關係，她也承認要不是傑夫是親弟弟，她根本不會繼續和他往來。即使每次接到他的電話、聽他用言語霸凌和操弄自己時都反感不已，凱莉仍無法忽略那份深深的內疚。

改變值得一試

順著舊有的模式走，往往比較容易—但你會因此停滯不前。知道有問題只是冰山的一角，從覺察到改變，還有很長的路要走。真正的改變，往往發生在「受夠了」的那一刻，那時你才會開始做出不同的選擇。在人際關係中感到挫折、難過或精疲力盡，不必然表示你將會改變，情緒的顯現，未必是行動的起點。

改變一段關係的互動模式就像戒除某種習慣的過程。對凱莉而言，以下是可能的作法：

●讓傑夫的來電轉進語音信箱，等自己準備好再回電。 ●告訴傑夫她理解他與其他人的問題，但她希望他們能聊其他話題。 ●改變「只有自己能支持傑夫」這樣的想法。 ●讓傑夫自己處理問題，不急著提供解決方案。 ●讓傑夫知道有些話題不再開放討論，例如對手足或雙親的抱怨。

與其提高對他人的容忍度，或許你該思考，什麼是你不想再容忍的事情了。經常有人透過我的社群問我，如何增加對反感行為的容忍度。這些問題聽起來如下：

「我該如何應對母親嫉妒我？每次我分享好消息，她總是冷嘲熱諷地回應我。」

「我該怎麼應對姊姊總是把我當小孩看待？」

「父親總是醉醺醺地出現在家族聚會，我該如何應對？」

每次聽到「我該怎麼應對」的提問時，我就知道他們很努力想容忍一些不該忍受的事。試圖承受不健康的行為，累積的不是耐心，而是怨懟。你永遠都不能以任何方式改變他人。因此，很多人最後選擇「順其自然」，因為那看起來似乎比改變自己還容易。

改變的階段

人們走進諮商室時，一般處於思考前期。他們或許感受到生命中揮之不去的問題所帶來的影響，卻難以找到原因。許多人往往經歷焦慮、憂鬱或其他心理健康問題，但不理解潛藏在臨床症狀背後的因素。

研究不健全家庭關係的改變歷程後，心理學家詹姆士．普羅察斯卡（James Prochaska）與卡羅．迪克萊門特（Carlo DiClemente）提出一套理論模型，解釋人們如何準備打破長久以來的模式。我改編如下：

改變階段模型

圖／知田出版

思考前期

在改變的思考前期階段，儘管有跡象顯示問題是存在的，但我們通常沒有意識到。這個階段常見的感受包括厭惡、絕望和無力，也會出現否認問題或替自己與他人找藉口的反應──因為人們往往感到絕望，並且屈服於現狀。

「思考前期」在家庭中的徵兆可能如下：

明知對方或自己都沒改變，仍期待對方變得不一樣。

一次又一次地給對方機會，希望他們終會不同。

不斷重複自己的話，渴望對方有一天能明白。

處於思考前期的人可能會說：

「我覺得弟弟一直在占我便宜，不過他一向如此。」

「父母無法接受『真正的我』，只看見他們想要的樣子。」

「姊姊總是把我當小孩，她不能理解我已經長大的事實。」

「我需要更好的方法應對祖母的批評，她不是有意的。」

思考期

在這個階段，人們逐漸產生覺察。我們開始看見事情的真相，並意識到問題所在，因而產生矛盾的感受，例如掙扎、內疚、羞愧和悔恨。我們開始思索改變可能帶來的好處──怎麼做才能對關係、對他人也對自己更好。當我們處在一段不健全的關係中，不一定所有人都同意哪些行為不健康的。有時，否認是人們唯一懂得的生存方式──忽視問題，好讓家中風平浪靜，這樣並不恰當。然而令人畏懼的是，一旦意識到問題，就無法再假裝看不見，那份覺醒會推動我們邁向改變。

你選擇留在不健康關係中的十個原因：

1. 你等待「好時光」再現。 2. 你抱持著對方會改變的希望。 3. 你不能想像沒有對方的人生。 4. 你沒有離開對方的經濟能力。 5. 你相信忠誠就是無論如何你都會留在對方身邊。 6. 你認為對方沒有你就活不下去。 7. 你害怕做出錯誤的決定。 8. 你等著對方結束這段關係。 9. 你不想傷害那些可能被牽連的人。 10. 你覺得還能撐下去。

許多開始進行關係諮商的個案，都處於思考階段，人們往往也在這階段停止諮商。考慮改變比真的執行改變更容易，在家庭中的改變尤其如此。在諮商中，思考期可能長達數年。這或許是個令人失望的現實，但心理師已知，在這階段我們必須等待個案，直到他們準備好採取行動為止。

在執業初期，當個案經歷停滯期時，我總以為那是我的問題。現在我理解許多人都在這個階段停滯不前，而我會陪伴你脫離這個階段。對於家庭的矛盾情感，確實會妨礙我們做出對自己和整個家都有益處的健康改變。

處於思考期的人可能會說：

「弟弟就是那麼自我中心。」

「父母很愛我，但他們也必須認識真正的我。」

「我已經不是小孩了。」

「祖母的話很傷人。」

如果你覺得自己在思考階段停滯不前，不妨想想：

●要如何改變，才能有益於你的心理與情緒？ ●你為了保持現狀而放棄了什麼？ ●如果你不改變，誰得到好處？ ●否認自己的需求如何傷害了你？

