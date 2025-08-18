琅讀金句／林郁婷：比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。

【琅讀金句】 這面奧運拳擊金牌，來得並不容易，從里約的遺憾、東京的痛，到巴黎的淚，都是我的故事。它不是我最厲害的證明，而是我最不願放棄的證明。 比賽場上的痛，是瞬間的；夢想的重量，卻是我每天都背著往前走的信念。這份重量，有時會讓我喘不過氣，但它也讓我更勇敢。

書名：《夢想比痛還重：林郁婷的拳擊人生》 作者：林郁婷、邱淑宜 出版社：天下文化 出版時間：2025年8月11日

這不是金牌的故事，是跌得再痛也不放棄的故事。

她不是最閃耀的天才，但有最不服輸的骨氣。

從鶯歌小鎮出發，一路挺進世界賽場，林郁婷寫下臺灣女子拳擊史的新篇章。

2024年巴黎奧運，她奪下臺灣史上首面女子拳擊金牌，讓世界記住這個名字，也記住來自臺灣的力量。

《夢想比痛還重》不只是關於勝利的故事，而是一段關於勇氣、超越與信念的生命歷程。

面對性別偏見、身體傷痛與無數次想放棄的時刻，林郁婷以拳頭對抗命運，更以韌性打破世界對她的想像。

她從不被看好，到站上運動員的最高殿堂，靠的不是奇蹟，而是不退縮的意志。

書中不僅記錄比賽場上的激烈瞬間，更揭露訓練背後的心理掙扎與戰術思維。

林郁婷的親身經歷，將讓每一位在低谷中掙扎的人重新相信：你可以痛，可以哭，但你還是可以有夢想。

無論你正在對抗什麼樣的挑戰，她的故事，會是一盞照亮低谷的燈。

獻給在人生擂臺上奮戰不懈的你──追夢的路上總有許多血淚交織的時刻，但每一步，都值得。

【編輯推薦】

林郁婷從鶯歌走向世界，成為臺灣首位奧運女子拳擊金牌得主。

她不是天才，卻以不服輸的骨氣戰勝偏見、傷痛與無數低潮。

《夢想比痛還重》記錄的不只是勝利，而是她以拳頭與意志對抗命運的歷程。

書中揭露賽場外的艱苦訓練與心理煎熬，讓人看見夢想背後的代價與力量。

她的故事告訴我們：即使痛與淚並行，仍能昂首逐夢。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自天下文化之《夢想比痛還重：林郁婷的拳擊人生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡