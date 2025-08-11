琅讀金句／我們會背負在場所有人的期待，為了那些對我們來說很重要的人奔跑。

「學生聯合隊絕對不是隨便湊個人數就產生的隊伍。」

甲斐繼續說道：「我們會背負在場所有人的期待，為了那些對我們來說很重要的人奔跑。

因為我們是至今一起練習，一起努力，並且為我們相信著的什麼而戰的一個團隊！」

「東京箱根間往復大學驛傳競走」，通稱，是每年一月位於日本箱根舉辦的超長距離接力賽。

明誠大學曾經是連續拿下箱根驛傳冠軍的名校，如今卻成為他人口中「沒落的豪強」。

已經連續兩年無緣晉級決賽，對即將畢業的主將青葉隼斗來說，十月的預賽將是他最後的機會。

隼斗身上有著「不能輸」的責任，他必須帶領隊伍突破困境，

然而，受傷的腿腳竟然在關鍵時刻隱隱作痛……

隼斗和明誠大學有辦法跑上那條箱根之路嗎？

書名：《我們的箱根驛傳 (上)》
作者：池井戶潤
出版社：尖端出版
出版時間：2025年7月29日

【編輯推薦】

站在風的對面，他們仍迎風而上！

以作品《半澤直樹》聞名的池井戶潤，以山道接力賽為主題，描寫虛構的「明誠大學」學生參加「箱根驛傳」。

雖無校名加持，也沒有全能主角，卻有一群帶著傷痛與缺陷、懷抱不同動機的年輕人投注其中。

他們在訓練中相互磨合，將零散的情感編織成團隊力量。比賽過程緊湊如實況轉播，讓人彷彿與角色一同奔跑。

這不僅是日本一年一度最重大的賽事，更是關於「賭上尊嚴，逆境中不放棄自己」的動人群像劇。

●本文摘選自之《我們的箱根驛傳 (上)》。

