琅讀金句／我們會背負在場所有人的期待，為了那些對我們來說很重要的人奔跑。
【琅讀金句】
「學生聯合隊絕對不是隨便湊個人數就產生的隊伍。」
甲斐繼續說道：「我們會背負在場所有人的期待，為了那些對我們來說很重要的人奔跑。
因為我們是至今一起練習，一起努力，並且為我們相信著的什麼而戰的一個團隊！」
「東京箱根間往復大學驛傳競走」，通稱箱根驛傳，是每年一月位於日本箱根舉辦的超長距離接力賽。
明誠大學曾經是連續拿下箱根驛傳冠軍的名校，如今卻成為他人口中「沒落的豪強」。
已經連續兩年無緣晉級決賽，對即將畢業的主將青葉隼斗來說，十月的預賽將是他最後的機會。
隼斗身上有著「不能輸」的責任，他必須帶領隊伍突破困境，
然而，受傷的腿腳竟然在關鍵時刻隱隱作痛……
隼斗和明誠大學有辦法跑上那條箱根之路嗎？
【編輯推薦】
站在風的對面，他們仍迎風而上！
以作品《半澤直樹》聞名的池井戶潤，以山道接力賽為主題，描寫虛構的「明誠大學」學生參加「箱根驛傳」。
雖無校名加持，也沒有全能主角，卻有一群帶著傷痛與缺陷、懷抱不同動機的年輕人投注其中。
他們在訓練中相互磨合，將零散的情感編織成團隊力量。比賽過程緊湊如實況轉播，讓人彷彿與角色一同奔跑。
這不僅是日本一年一度最重大的賽事，更是關於「賭上尊嚴，逆境中不放棄自己」的動人群像劇。
●本文摘選自尖端出版之《我們的箱根驛傳 (上)》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 越想省錢反而花更多？20個希望年輕時就懂的理財祕訣
📰 收入有限、支出無限，租屋小資、三明治族群如何儲蓄理財？
📰 五招幫你脫離月光族身分！省錢不是重點，而是主動察覺支出流向
📰 你適合哪種薪資分配比例？儲蓄要有效率得先選對規劃方式
📰 從今天起拒絕成為卡奴！利用3條規則，學會聰明使用信用卡
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言