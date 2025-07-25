2分鐘讀國際新聞／緊急避難包放什麼？為關鍵時刻事先預備

文／常春藤解析英語編輯群

Be Prepared: Your Emergency Evacuation Kit

備妥緊急避難包 關鍵時刻靠得牢

August marks the peak of the typhoon season in Taiwan, and earthquakes can strike without warning at any time. That’s why having an emergency kit on hand offers a sense of security. Whether it’s a power outage, a water supply cut, or the need to evacuate quickly, being prepared can make all the difference. A well-packed emergency kit can help you stay safe and calm in times of crisis.

臺灣的八月正值颱風季高峰期，而地震也可能毫無預警隨時來襲。那正是為什麼手邊有個緊急避難包能帶來安全感。不管是停電、斷水，或需要盡速撤離，做好準備可以改變一切。一個打包完善的緊急避難包可以幫助你在危機時刻保持安全與冷靜。

Emergency Kit Essentials ✓ 礦泉水 Bottled water ✓ 食物（餅乾、巧克力、罐頭）Food (crackers, chocolate, canned goods) ✓ 證件影本、若干現金 Copies of ID documents, some cash ✓ 急救箱、常備藥 First aid kit, regular medications ✓ 禦寒衣物、毛毯、暖暖包 Warm clothes, blanket, heat packs ✓ 粗棉手套、輕便雨衣 Thick cotton gloves, lightweight raincoat ✓ 手電筒、收音機、備用電池 Flashlight, radio, extra batteries ✓ 瑞士刀、哨子、鑰匙 Swiss Army knife, whistle, keys ✓ 有小孩的家庭：奶粉、紙尿褲、奶瓶 For families with young children: formula, diapers, baby bottles

●本文節錄自《常春藤解析英語雜誌》雜誌8月號/2025第445期：Be Prepared: Your Emergency Evacuation Kit 備妥緊急避難包 關鍵時刻靠得牢。未經同意，請勿轉載。

常春藤解析英語雜誌 8月號/2025第445期

出刊頻率：月刊

出版時間：2025-07-15

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