李大維新書談台灣存亡挑戰 籲強化社會韌性 在全球動盪下防範台海衝突

《和光同塵》是一名外交官的故事，也是對台灣國際關係與國內政治的歷練紀錄。台灣外交官因歷史因素，需面對更為艱鉅的處境，熟知其中甘苦的李大維指出：「身為中華民國的外交官，沒有悲觀的權利。」他回首投身外交事業的起點，從留學美國時任駐美代表處諮議，回台後，歷任外交部各層職務及新聞局長，後任駐歐盟、美國、加拿大、澳洲代表，再回國任外交部長，又任國安會祕書長、總統府祕書長。這漫漫長路也是中華民國一世代的外交記憶。（編按）

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文／李大維

自由並非沒有代價

歷史已告訴我們太多戰爭的殘酷與不值。二戰時，當納粹德國開展比利時、荷蘭攻擊後第三天，英國首相邱吉爾在國會壯烈、勇敢、堅定且莊嚴地宣示：

除了鮮血、苦幹、眼淚、汗水，我無可奉獻…… 從海上、陸上、空中作戰，窮盡上帝賦予我們的潛能與力量，發動戰爭，對抗那黑暗、可悲、繁多的人類罪行中，有如猛獸的暴政，那就是我們的政策。

書名：《和光同塵：一位外交官的省思》 作者：李大維 出版社：聯經出版 出版時間：2025年6月26日

我們永遠不希望看到兩岸兵戎相見，唯有抱此堅定信念，才能避免戰爭，免除浩劫，獲得一個世代的和平。目前台灣政治、社會相當分裂，許多先進民主國家，如美國、德國等，也都有極端思想崛起的現象，可是我們面對的是生死存亡之爭，非常不同，總是有鄰近勢力想要用「不戰而屈人之兵」的間接統戰手段，達成兵不血刃的目的。

整個世界政治、經濟、科技形勢變幻莫測，需要相當智慧、心胸、策略、技巧來面對內外交迫的挑戰。如何試圖團結全民，朝向共識維護自由民主制度是當務之急。

誠如退役海軍上將陳永康所言，台灣要重視國家安全戰略，不論國內或國外情勢，兩岸關係、社會韌性、外交國防，經濟及海洋的運用。除了加強基本戰力外，人民的耐受度及平時的儲備，從烏克蘭經驗，由電網到基礎建設被摧毀，我們若失去海上交通線，能源供應中斷，社會的承受力為何？這些風險控管和避險措施，相信政府已在強化中，而更重要的是人民的心理建設，這需要人民願與政府共同努力建構。畢竟，「歲月靜好」的時機不再，勇敢面對殘酷的現實，是兩千三百萬人民的共同課題。正如雷根總統時期大力倡導的「以實力獲致和平」（peace through strength），要做好萬全的準備，不光在軍事上，更要人民心理、經濟、社會韌性、醫療防護等，真正做到「以拒止作為嚇阻」（Deterrence by Denial）。退役海軍上將李喜明也寫到：「台灣必須要讓中共相信，我們有『正確的戰略』、『防衛的能力』、『堅定的意志』以及『韌性的社會』，中共才不敢輕舉妄動，也才能避免戰爭。」

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日，擔任總統府秘書長，時值前總統蔡英文任期內。蔡英文今在李大維的新書發表上，以「老長官」身分親自錄影致詞，稱讚李大維以其外交專業，幫助台灣持續走向世界。圖／截自udn直播

摩根索在討論國家權力時，重視國民性格和國民士氣兩項，是「一種看不見的無形精神，瀰漫浸潤著整個民族」。德國統一功臣俾斯麥（Otto von Bismarck）首相回憶錄中寫到，俄國人的那種「根本力量和精神」，願意把國家資源轉變為戰爭工具，而國民士氣更是項難以捉摸、不穩定的因素。烏俄戰爭三年後，傷亡已近百萬，流離失所國民超過六百萬，總統澤倫斯基的全國支持度仍高逾五成，僅低於戰爭初始時約兩成，烏克蘭斯拉夫民族的堅毅士氣，令人震驚！

根據我國官方統計，對日戰爭期間國軍總傷亡人數超過三百二十多萬人，中共則稱有三千五百多萬軍民傷亡，重大犧牲傷亡已是不可抹滅的事實。當時物資無比匱乏，仍苦撐逾八年，這應與外來者侵略的重大危機、攸關民族存亡有關，但也促成了四年後中共建政。回看歷史，納粹德國的國民士氣，到希特勒（Adolf Hitler）自戕的最後一刻仍未崩潰。而一八九六年清廷割讓後連續反抗日軍之後，台灣國民性格與士氣在對外來者入侵的承受韌性如何，值得深究。

依照台灣政治大學選舉研究中心近三十年來重要政治趨勢的紀錄，台灣人認同趨勢從一九九四年的二十．二％，到二○二二年上升至六十一．七％，支持維持現狀人數亦從七十一．九％上升至八十八．八％。學者王宏恩認為，愈來愈多台灣人選擇主動維護現狀，或者是「主動拒絕再討論統一或獨立的議題」。二○一九年香港反送中運動、二○二○年中國嚴厲的疫情清零政策、近來中共頻繁軍演、烏俄戰爭等發展，都是重要促成因素。中研院研究員吳介民也認為，蔡英文總統的「四個堅持」最能代表「維持現狀」的主流解讀。政論家陳信聰則指出，身為務實的海洋民族，主流民意已清楚彰顯不會追求獨立也不會進一步挑釁中國，只想維持現狀就好。他同時指出，要維持現狀，台灣也要付出極大努力。王宏恩教授並提醒，中美和台海關係未來會有大變數，要維持現狀，軍力和訓練必須加強，軍購及軍事合作須更加努力。

川普第二任期政策給全世界帶來極大不確定性，對所有國家決策者都是巨大挑戰，而美、中間結構性的對峙，讓夾在兩大中間的我國更需小心翼翼，須慎思因應作為，政府政策更要顧及人民生活安定及鞏固經濟基本面。這些都是國家領導人責無旁貸、必須的承擔。我們需要執政團隊的勇氣與智慧，懂得趨吉避凶，「避險」策略，同時要屏棄過度理想化、短期內不易獲現實世界共識的國際法中某些思維，以務實精神面對當下的存亡挑戰。我們雖不喜歡，但無可否認地，「現實政治」（realpolitik）還是硬道理，而人民也要想清楚，是否還期待享受自由、民主的生活方式，相信要得出答案，應不困難。畢竟，享受自由不可能沒有代價（Freedom is not free）。

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