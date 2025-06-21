Netflix古裝韓劇《吞金》原著小說！懸疑浪漫又禁忌的姐弟戀

文／張多慧 장다혜、黃睿智황예지

立春 消失在花紋裡的孩子

梅花凋謝，蒲公英萌芽，搶占陽光的新芽爭先恐後地長出來，虹朗穿過掛在後山頭的橘色陽光逃之夭夭，每當他喘吁吁地回過頭來，八歲男孩身上的彩紋赤古里（註１）閃著亮晶晶的光芒，鑲釘的青鹿唐鞋晃晃悠悠地在腳下起舞，先前包裹著頭晃動的花冠早已變成項鍊。

男孩正在躲避姊姊，正確來說，是為了閃避姊姊將雙掌交疊成一顆大拳頭的手。雙手像是包覆一整顆花紅（註２）的模樣，肯定是抓到一隻非常大的毛毛蟲。現在還是早春，不可能有螳螂或桂花負蝽出沒，應該是金龜子或鍬形蟲，不，搞不好是大山鋸天牛啊！在想起那堅硬觸角的剎那，他碰到身後姊姊的手。

「啊啊啊啊啊！」

控制不了速度的小小身軀往前翻滾了幾圈，背對著夕陽，變得相當畸形的姊姊影子籠罩在他身上。

「牠是會把你抓來吃嗎？」

「夠了！我投降總行吧！」

就算弟弟奮力搖手阻擋，姊姊依然無情地伸手攤開。

「嘶！」

正在平復呼吸的虹朗縮著肩膀，緊閉著眼。他瞇著眼輕摸著姊姊的掌心，但別說是噁心的昆蟲了，只有一片被汗浸溼的樹葉黏在手上而已，葉子甚至還因為她攤開手掌被春風吹走了。

「又上當了，哈哈哈哈哈！」

《吞金》。圖／NETFLIX提供 柯意如

䍉離彎腰捧腹狂笑不止，捉弄這天真爛漫的弟弟真不是普通的有趣。從門牙掉落的牙縫間吐舌、像鹿角一樣插在雙耳的杜鵑花樹枝、插在腰間的彈弓讓九歲少女看起來更加淘氣。虹朗精疲力盡地以大字型躺在草地上，頂多就是抽動著像糯米糰的雙頰，再晃動著四肢以表達自己的憤恨。這微弱無力的耍賴讓灰濛濛的蒲公英種子飛舞起來，遠處三五成群聚在一起採艾草的婦女們看到他們倆不禁咂舌。

「臭丫頭真是有夠沒出息，玩弄小孩子到這地步，到底是誰家的丫鬟啊？」

「什麼丫鬟？不要胡說了！她是閔商團的小姐啊！」

「所、所以是姊弟嗎？他們倆？但小姐的衣著怎麼會這樣？用人參醃蘿蔔吃也不痛快的家裡，她這身打扮看起來就連一碗稗米粥都沒吃到呀？」

「妳以為閔夫人是什麼普通角色嗎？」

「反正喔，有錢人就是特別過分！住在宮殿般的房子，伸腳一踢就是綢緞，連穀物都會放到腐爛。但再怎麼看孩子不順眼，也不該把一個丫頭變成這副傻樣吧？真是太狠了。」

「以閔夫人那個脾氣，又不是自己懷胎十月生的孩子，沒扒光她衣服趕出家門就已經值得感激啦。」

「就算她是施主好了，把那麼多財物都獻給金剛寺，卻沒留一分一毫給自己女兒像話嗎？」

「從代孕母的大肚出生，甚至還是沒帶把的丫頭，妳覺得她八字會好到哪去？嘖嘖。」

親姊弟的服裝差異果然很容易被誤會，䍉離被不少草露浸溼的粗布裙襬都已磨損破敗，在落日餘暉下清晰地露出腿的輪廓。胖乎乎的臉頰暈上一圈像在過冬的紅潮，黏著樹枝的鞋子更是滿滿草味，綁著短短紅唐只（註３）的後腦勺看起來很調皮，甚至還是髒兮兮的紅豆粥色。從薄薄的銀箔也已剝落、只剩斑駁痕跡來看，這條唐只應該比主人年紀更大。

圖／Netflix

即便姊弟擁有一樣的血緣，卻可以從膚色簡單看出兩人之間天差地別的待遇。冒冒失失又活蹦亂跳的姊姊，膚色是如熟透大麥粒一樣的褐色；只坐在房裡翻書的弟弟，膚色卻像剛脫粒的白米一樣雪白。這個對比不單是性別差異，而是整天都在外頭跑也沒人在乎與關心的小丫頭，和一吹就怕飛、一捏就怕碎、時時刻刻捧在手上、被過度保護、過著貴族般生活的弟弟的差距。雖然早了一年出生，但被取作缺損的「䍉」、離開的「離」，這種微不足道名字的丫頭，實際上根本沒有本事勝過被取名為彩虹的「虹」、明朗的「朗」的金貴男孩。

「妳這臭丫頭！把我兒子帶去哪裡玩，到現在才回來！」

十分纖瘦的身軀裹著白綢緞，閔夫人向䍉離大發脾氣。太陽甫落下的裡屋院子裡擺的不是燈籠，而是一把火炬。就連乙粉媽媽都顯得坐立難安來看，應該是為了找虹朗把家兵都放出去了。絕世美人的個性乖僻又極度敏感，她的眼神在晃動的火把下看起來更加詭異。虹朗滴溜溜轉動著像新豆一樣的眼珠，微微抓著母親的裙襬擠出一點聲音。

「是我纏著姊姊陪我多玩的。」

閔夫人的動作立刻大變，她輕輕挽起視如珍寶的男孩的袖子，並小心翼翼撫摸，一個小小的傷口讓她目眥盡裂。這是她多寶貝的兒子，是多珍貴的玉童啊！她一轉頭，再次用怒火中燒的眼神死盯著女兒。

「妳這冒失鬼！三天兩頭如此放蕩，我兒子的傷還沒癒合，不是應該小心至上嗎！」

「是虹朗說已經都好了。」

「聽不懂人話又愚蠢至極的賤丫頭！要我說幾遍，我兒子會因為妳的輕舉妄動而陷入危機！被我用白楊木抽過這麼多次還搞不清楚妳的本分嗎！」

「真的是虹朗說傷口都……」

「還不給我住口！現在立刻回去妳的房間！在宎陰齋待三天，敢踏出一步就有妳受了！」

被禁足也不是一、兩天的事了，回到那個位於背陽處一角的廂房—宎陰齋，䍉離一下跳上屋頂，哭笑不得地蹲坐在屋簷，抱起那隻矮胖小狗。小狗只有嘴巴是黑的，名字叫「小黃」。雖然長著一張哭喪臉，耳朵也有點垂，但因為牠的黃毛如棉花球鬆軟，看起來也有些可愛。光是存在本身就令人感到安慰的，就只有這傢伙了。

突然吹起一陣強風，和小黃分享體溫的䍉離，被吹起那稀疏黏著鬼針草的裙子。小腿的傷口似乎又裂開了，處處都是血痂。這是幾天前閔夫人又拿莫名其妙的小事找她麻煩，毫不講理的抽打痕跡。在指尖沾口水，輕輕撫摸傷口的䍉離眼皮沾滿了水。明明沒人在看，哭一哭也無妨的丫頭卻狠心緊咬著嘴脣，看向朦朧薄暮。遠處平緩的山頭與紫色天空形成邊界，將世界橫切成兩塊。

再次眨著溼眼皮的少女抽出一片瓦片，把手伸進專屬於她的祕密空間，接著掏出一個短望遠鏡，伸長到第三段。在那個小小圓圈內很快出現了掛著燈籠的商團本殿。即使在漢陽北村著名的大戶人家之中，這裡也是規模最大的宅邸。

在半百年前，閔彬孝因為知名風水大師的指點，在這裡建了閔商團。雖然一開業就以驚人速度賺入財富，但可能因為這裡並非陰陽調和的寶地，主人沒有妻福，獨守大半輩子空房；也沒有子女福，膝下僅有一名獨生女兒。他連壽命都不長，在他死後，入贅女婿沈烈國雖然當上團主，但也徒有虛名，因為所有家產都歸女兒閔妍義所有。

沈烈國為了突破這畸形結構，取得實權，他把整個商團砍掉重練並急著打造新局面。在買下兩班身分（註４）後，開始投身高價美術品交易。因為他身後有著對繪畫、書法有獨到見解的韓平大君撐腰，商團再起就像是乾枯的原野突然著火一般，只是一瞬間之事，就算農事凶年，錢也隨時都能周轉流通。

八道（註５）的知名商人聚在此處，住在家裡的奴僕超過百人，更買進三幢各有七十七間房的私宅，在四周打通了門，因而變成現在的模樣。高柱大門和圍牆以清國磚瓦建造，就連備有後院及水井的別館也超過十間。所有屋頂都掛著蓮花紋圓瓦當，每片門、窗櫺都刻有氣派的牡丹紋。商團的中心，同時也是沈烈國辦公的執務齋戒備森嚴。

在不能培育私兵，極其嚴厲的國法下，商團本殿卻能得到破例認可，甚至還有一座練武場，維持著獨立的維安。從各方面來看，這裡跟宮廷相比也毫不遜色。

䍉離的宎陰齋位於充滿陰氣的北側盡頭，位於正東方的虹朗住所光明齋，屋如其名，處處擺放明亮燈燭，蜂擁而至的草蟲們更讓人感受到漫漫冬季結束的事實。

䍉離斜躺在還留有一點溫度的磚瓦上，敷衍著小黃。牠氣得找無辜的乙粉媽媽抱怨，當時正值準備晚餐之際，看來是用新米炊飯吧，今天廚房煙囪冒出的白煙看起來特別有光澤。

三腳白銅火爐裡的滾燙木炭擺成一圈，光明齋充滿溫暖的熱氣。閔夫人觀察著枕著衾枕的虹朗臉龐，嘴角如漾起春風。

如同精心擦拭的白瓷一樣乾淨的額頭與挺立的鼻梁，紅嫩的嘴脣與厚厚的捲耳都跟自己如出一轍，令她十分欣慰。慈母撫摸著虹朗的頭，旁邊整齊擺著虎爪飾品，用銀包覆尖銳爪尖，是上端用七寶工藝（註６）裝飾的神物。閔夫人憶起鬼谷子的囑咐。

〈少爺體弱，請隨身攜帶此物，這是他能存活的唯一方法。〉

鬼谷子是誰？是個雖然白髮蒼蒼，但仍像剛得道、靈氣最強的童子一樣靈驗，可說是朝鮮最厲害的巫女。

她在排斥眾生通行的鬼谷侍奉神靈，無法輕易見面，是個不貪求財富、無法用金錢收買的神聖巫女。

在強行帶她入宮的武官死於非命後，俗世人們甚至開始懼怕她。如此靈驗的巫女親臨商團，並給了年幼虹朗如此祕策，閔夫人自然把那句叮囑視為來自天上的諭旨，並銘記在心。

「寶貝兒子，有這麼勇猛的東西隨時守著你，你就安心睡覺吧。」

靈物的爪子無疑是用以阻擋厄運的守護符，只是外型長得像女人飾物，閔夫人打算過陣子要把它改成扇墜。一想到寶貝兒子長大後對世界發號施令，手持的扇子垂下這條守護符，便忍不住高興。笑呵呵的她以春楊柳樹之身姿一踏出房門，虹朗的眼睛微微睜開。

差點就真的睡著了，躡手躡腳的小小人影衝破雷聲，立刻前往宎陰齋。

「姊姊，妳睡了嗎？」

虹朗悄悄開門，在睡夢中驚醒的䍉離掀開棉被，向他發出趕快進來的信號。

「好恐怖，我要在這裡睡。」

只要外頭雷聲交加，虹朗就會抱著枕頭跑進裡屋，柔弱地纏著母親裙襬不走，但也因此被爸爸罵了好幾次此舉不妥。

當虹朗那隻雪白小手伸出來，遞出一個拳頭大小的包袱時，䍉離就明白弟弟來訪的真正理由。

還沒來得及解開包袱上的結，就在黑暗中聞到一股溼潤的甜味。䍉離把兩顆軟嫩的藥菓（註７）疊在一起，咬了一大口。弟弟則是擺出一副小大人的樣子問。

「為什麼不吃晚餐？」

「要讓母親難過啊。真好吃，你也吃吧，這不是你最愛的嗎？」

「我討厭手黏黏的。」

「那你張口吧，啊。」

䍉離把留有齒印的藥菓塞進弟弟嘴裡，把大拇指和食指舔乾淨的她翻身看著天花板躺下。

「小燕子也差不多要破蛋而出了。」

「我去看了再跟妳說。」

「你一個小不點要怎麼上去那麼高的裡屋屋簷？三天後，南山的山茶花也差不多要謝了吧？」

「要摘給妳嗎？」

「哈，別說笑了。」

「我是說真的！我有辦法摘回來啊！」

虹朗急忙扒開袖口，拿出他的虎爪飾物塞進姊姊手中。光靠觸感就立刻知道是什麼東西的䍉離嚇了一大跳，在黑暗中瞪大眼睛。

「你真的要去摘嗎？」

「約好了！到我摘回來為止，這個妳先收著。」

「認真？」

「嗯！我會採一大把姊姊喜歡的紅色山茶花回來給妳，也會撿榛子回來給妳。」虹朗模仿著在彈弓掛著榛子、命中冬柿的姊姊，接著鑽進姊姊懷裡。

轟隆隆！轟轟！因為那驚天動地的雷聲。䍉離緊摟著弟弟。

「山村下起雪，石路被雪埋，別亂開柴門，是誰在找我，明月當夜空，是我的朋友嗎？」

䍉離吟起弟弟喜歡的申欽詩句，虹朗聽著熟悉的打令（註８），雙臂很快就往上伸，進入夢鄉。䍉離用手指輕輕掃落弟弟下巴的眼睫毛，他似乎是覺得癢而眼角發抖，女孩忍不住竊笑，因為她正在思索該怎麼捉弄這可愛的弟弟。

執務齋正在進行最後階段施工，因為沈烈國又將這裡重新設計為長長的矩形，若想謁見團主，無論身分高低都必須走過這條由櫟樹打造的長長迴廊。

原地置放白貝殼書桌，左右鑿出巨大窗戶，做成一年四季都會被陽光強烈照到的樣子，即使是高傲的閔氏行首也會因為太刺眼而不自覺低下頭。把基壇墊高到誇張的程度，再怎麼高位的賓客也會被放在他的腳下。為了提升格調，後院以閃閃發亮的白石重新鋪路，並用一大把清松造景。

沈烈國之所以這麼費盡心思打造這座執務齋，就是因為他的恥辱及弱點「閔商團的沈團主」這個矛盾。但因為執務齋設計輝煌，有很多需要打理的地方，所以只要天一亮，家裡就有很多打零工的人出沒。

「事情怎麼做都做不完，這到底是商團還是宮殿啊？一介商人玩國王遊戲還玩得真開心。」

「什麼一介商人？別說這麼無知的話了。我們家大人是比上王更高等的錢王，你不知道錢王嗎？只要他一開口，就算是丞相大人也能一下子變成貪官，變成逆賊的意思，懂嗎？」

「什麼錢王？不過就是娶了個好老婆，仗著妻家家產得意，誰不會啊？」

「放肆！你是想跟我們家大人一決高下是不是？」

「好了！別再開玩笑了，趕緊工作吧，都快忙死了！」

雜役尹老頭斥責因為沉迷賭博、借了場邊（註９）把房子和廟都賠了、最終淪為乞丐的朴家。因為曾是鄰居的他淪落至此的事由過於可憐，所以才給他幾天雜活做。

「明天內必須把裡屋中門修繕完，填井，還要種完那邊的樹苗才會給工錢，所以別偷懶，給我認真工作！」

「來吃加餐了！這裡有嗆辣的穀酒，一人盛一碗喝吧！」

此時，乙粉媽媽的右臂和腰間夾著一個大籮筐出現。沿著圍牆陰影坐成一排的男人滿面喜色。乙粉媽媽因為三年前中風，左手已沒辦法使用。她那隻無力垂下的手臂貼緊身軀，一邊說著「真是慶幸我右手特別巧，好險啊」，一邊奮力使用著完好健康的手臂。因為她這種特別颯爽又好說話的個性，拒絕不了饌間（註１０）熟手的拜託，欣然幫忙送餐過來。

原本的她會打直著腰，攤開纏繞在脖子上的手帕，但現在連擦汗的空檔都沒有，必須在裡屋中小跑著，這都是為了追趕虹朗的緣故。在䍉離被禁足於宎陰齋這段期間，照顧虹朗這件事全落在她身上，即使有三、四個身體也不夠用。朴家一口乾了穀酒，用衣袖輕輕抹過嘴角，他歪斜的目光緊盯著身穿杜鵑色長袍的虹朗背影。吃過點心的人都還來不及重新使力幹活，太陽又慢慢下山了。

四方都是滿滿的麒麟門和鹿門，四個角落掛著厚厚青紅繩結的轎子穿越裡屋中門，六個轎夫綁著橫過軀幹的紅繩，協力跪下並放下轎子。拉開折成三節的紫檀木門，迎接金箔唐鞋的是侍婢乙粉。雖然年僅十歲，但每個動作都十分恭順有禮。

書名：《吞金》 作者：張多慧 장다혜／黃睿智황예지 出版社：尖端出版 出版時間：2024年11月5日

被攙扶下轎的閔夫人面露倦意，僕人察言觀色後開口道：「白天變長了，去了趟金剛寺回來也還沒天黑呢。」

看到堆積在院子一角亂七八糟的泥土和石頭，閔夫人扯著嗓門。「為什麼這麼雜亂！乙粉，去把妳媽叫來。」

立刻跑來的乙粉媽媽用右手抓著晃動的左手，低下頭道：「夫、夫人……您回來得真早啊。」

「這算什麼收拾啊？在大人回來之前趕緊統統清掉！」

「是。」

「我兒子跑哪去了？」

不見應該小跑步出來行個半禮的玉童蹤影，閔夫人看了看中門方向。剎那間，太陽完全西下，吹起一陣陰森北風。

多支火炬如同跳著群舞，忙碌的腳步聲反覆著散開與集合。像布娃娃一樣癱倒在沈烈國懷裡的閔夫人，一看到跨過中門的䍉離，立刻翻了個大白眼並甩她一巴掌，䍉離的腦袋瞬間轉了個方向。

「可惡的傢伙！連我兒子不見了都不知道，還敢悠悠地撒手不管！」

「是您下的禁足令啊！」

被無情喝斥的䍉離也威風凜凜地吼了閔夫人。

「不是……！這個神物為什麼會在妳這丫頭身上……！」

冷酷的手從䍉離懷中搶走了虎爪飾物，但太了解此物有多貴重的䍉離擔心把它弄丟，所以將它用雙重、甚至三重的結繫在身上，即使裙子被撕開，也沒能解開那個結，被這個寶貴飾物束縛的貧賤身軀前後搖晃著。

「妳……妳這該死的東西！豈敢！妳可知道這是什麼東西，豈敢偷走它！」

「我沒有偷！」

「難道是妳脅迫對方搶來的嗎！」

「不是！這是虹朗先寄放在我這裡的！」

「妳這丫頭！還不給我據實以答！」

「我是說真的，是他叫我在他採回南山的山茶花前，先替他保管的……」

「什麼？南山！妳竟敢推著我兒子去爬那麼險峻的山路？妖孽！妳非要把我兒子逼入絕境，才肯放過我是吧！」

沈烈國牢牢抓著大發雷霆又快昏厥的閔夫人，說：「夫人，先冷靜一點兒！我已經派人前往都城外了……」

「放開我！大人為什麼要包庇那個妖女！那女人命格帶相沖煞，我不是早說過，早該把這種在三十日晚上出生的妖物除掉嗎！」

「夫人！」

「這種吞掉母親才出生的惡劣女人！現在甚至下定決心要把這個家的棟梁拔掉，不是惡鬼是什麼！」

「別再說了！」

「就算五馬分屍也不痛快的傢伙！就妳這種貨色還敢搶走我寶貝兒子的神物！做出這種惡毒古怪的事還想活嗎！妳這種妖女就該消失，該消失的不是我兒子，是妳！」

閔夫人用奇大無比的怪力揪著䍉離的頭髮，雖然所有人都上前阻止，但沒有人能平息這個已經失去理性的母親所冒出的殺氣。

註１：韓國傳統服飾，屬韓服上衣。 註２：又名沙果。果實球形，黃綠色帶微紅，果皮脆而韌，果肉黃白色，有清香味。 註３：朝鮮時期的服飾，指女性髮帶。 註４：即文班與武班的合稱，是古代朝鮮貴族階級。 註５：朝鮮八道這一稱呼源自朝鮮太宗十三年，將朝鮮全境劃分成八個道做為一級行政區。 註６：韓國傳統的工藝手法，使用五彩琉璃質的釉料在窯中融化並結合的工藝手法。 註７：韓國傳統點心。味甜、帶有花的形狀，主要由蜂蜜、芝麻油和小麥粉製成。 註８：韓國傳統國樂曲調。 註９：高利貸。 註１０：廚房。

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