處在孩子身心失調「鬱兒」時代 如何伴子女渡過轉大人時期？

文／黃之盈諮商心理師

你我正處在孩子身心失調的「鬱兒」時代（作者序）

對孩子來說，這是一個最優渥的時代，也是一個最憂鬱的時代。

也許你會覺得「孩子都過得這麼好了，憑什麼憂鬱？」所有的人都在找尋原因，實務工作中常遊走在少年與家長中的我，也正針對各種狀況題，抽絲剝繭地找尋答案！

書名：《孩子的叛逆，都是想求助》 作者：黃之盈 出版社：禾禾文化 出版時間：2023年8月7日

現代的孩子和過去的確不同，原本青春期正要面臨轉大人的辛苦，孩子會體認到身體裡第二性徵的召喚，身體狀態從小孩轉換成具備生育和繁衍能力的大人。國小高年級左右的學生開始進入前青春期，當他們人生中第一次感受到身體產生的各種變化時是非常奇妙的，是種不太認得自己，但又覺得我還是我，可是怎麼「特別……」的困惑，像是特別敏感、特別不喜歡聽到評論、特別在意朋友、特別介意自己的外貌等。我想邀請現在正在翻書的可能是媽媽的你，將時光倒轉，回到十幾年前懷孕的那個時期，我們可能會對味道過敏、感到身體不適、對食物挑剔、突然很想睡覺，這些原本在身上沒有發生的感受，突然變得好立體，敏感且感到自己「變了」。是的，這正是身體賀爾蒙雌激素、黃體素等改變所帶來的變化。

就連現在我們是用自己的更年期和青少年們相處，身體激素的改變，也可能會讓我們突然感受到孤獨、無助、心悸、胸悶、熱潮紅（內在有個不會停止的火爐），易怒、記憶力衰退等症狀。我們和孩子的生命歷程，可能是同步發生改變的。

青少年時期第二性徵帶來的不安、困惑、焦慮和情感歸屬定位的模糊，原本就讓孩子感到困難。加上社群時代的影響，讓仍處在一百年前原始的大腦，不斷接收藍光的刺激，身體的失衡和睡眠的不足，大大影響了孩子的大腦對事物的判斷，他們暴躁、易分心、易怒、挫折忍受度低，他們暴露在社群媒體被拉扯，人際關係延伸到課後的網「戰」，大腦也因此變得脆弱，也更加不安！

青春期有這麼一大段時間，需要發展出甚麼樣的任務，好讓孩子可以「成為有責任的公民，而不是自我無限膨脹的巨嬰」？爸爸媽媽可以回想一下，過去我們自己的青春期都在看些什麼，就能略有頭緒。我自己最喜歡的是紀曉嵐在宮中的機智回應，我先生則是著迷《三國志》，也許我們在挑選內容的基礎上都能看到一些青春期發展的徵兆，好比現代的宮廷劇《延禧宮略》和《皓蘭傳》是屬於鬥志的濃縮；而《鏈鋸人》、《咒術迴戰》《鬼滅之刃》、《給不滅的你》等動漫，正協助孩子們認識「這個世界不再這麼單純」，除了黑白之外，還有層「灰」的模糊空間。整段青春期的作用，就是幫助孩子們從挫折中長出判斷力、養成恆毅力，從阻力中淬煉出個人獨特的意義。人類在這段期間發展出「想贏」、「想變強」和「求進步」，對於社會上訊息的判斷，更需長出機智的腦袋！

然而，這個階段對孩子的大腦來說也是個「獨特的時期」，但父母眼盲的是，看著孩子逐漸成熟的身體，會誤以為孩子已經發育成熟，被孩子外表長大的這件事情曚騙了。這段時期，孩子的大腦正在髓鞘化，每個部位成熟的速度不同，這會讓他極度介意別人的看法，尤其在社群時代，迅速竄紅又立即下架的人際膨脹，拉扯著青少年的自我形象。這本書將會告訴你多巴胺過敏與多巴胺赤字，是如何影響孩子對手機依賴的上癮行為；以及青春期的大腦、內分泌與賀爾蒙、社群時代與睡眠作息是如何讓孩子對人際關係患得患失……一連串相關的行為反應，幫助爸爸媽媽思考什麼樣的角色及方式，才能和孩子有效互動。

最後，我始終認為「孩子是珍貴的，但父母也是珍貴的」。陪伴孩子成長的過程中，不只是陪伴他，也會有許多父母的自我對話，記得不要對自己和孩子翻舊帳，只要及時起步都為時不晚。這時期的孩子喜歡嘗鮮、獵奇、特別重感情、敏感別人怎麼看、更在意你的觀感和回應態度。我們正可運用孩子的喜好和渴望，要求孩子抵達目標時，適時運用「欲擒故縱、欲走還留」三百六十種方法，幫自己撐出心理空間，更協助孩子的大腦發育。這段期間我會建議父母逐步解密孩子的訊息，也在這解密過程中，進而思考自己想要傳承給孩子的是什麼，不在教養中迷失。

希望這本書能成為你忠實的好朋友，陪伴你的孩子渡過這段正在轉大人的變形時期，更陪伴著你渡過這段感到青黃不接的親職狀態。讓我們幫助孩子一起負起成長的責任、面對生理心理的困境，在青春期這段期間「作繭自縛」之後，破繭而出，華麗轉身、充分變強，父母和孩子一同好好享受這段轉大人的瘋狂、機智、承擔，和能力養成的旅程！

●本文摘選自禾禾文化出版之《孩子的叛逆，都是想求助：爸媽崩潰前，先搞懂青春期的孩子怎麼了！解鎖半熟大腦 X賀爾蒙的生理風暴，穩定數位焦慮，停止親子內耗》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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