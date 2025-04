明明很努力去愛，對方卻感受不到？透過MBTI，教你用對方看得懂的方式「表達愛」

關於愛情,MBTI 能帶給我什麼?

經常有人問我,是否能透過MBTI 追到人。我認為,追到人比經營關係容易得多,因為我們每個人都希望自己被理解、接受與欣賞,如果你願意投入所有心思(無論是透過MBTI 或用心傾聽觀察)去了解一個人,包含他的理想型和喜好,並依據這些來表現,他很難不喜歡你。就像動物在交配季節展示自己最佳的一面,追求他人時,只要你能滿足對方的需求,並試圖符合他們的理想類型,其實成功的機率很高。

詐騙集團之所以能成功,就是因為當一個人真心想騙你時,你很難不被騙。然而之後呢?每分鐘的相處,每天的生活,你能為了滿足伴侶的需求維持多久?我認為理想中的關係應該是讓自己感到舒適且快樂的。

但這並不簡單。

對我來說,想要經營關係的困難程度就像兩個人各自抱著好動的小孩拍照。你期待小孩能像大人一樣控制自己,對著鏡頭微笑,但大多數時候,一個小孩剛好看著鏡頭,另一個卻拚命想掙脫你的懷抱;當其中一個小孩終於安靜下來時,另一個又開始東張西望,甚至大哭。

這就像我們每個人不論年齡多大,都仍有一個內在的小孩,並且有我們最原始、甚至不合邏輯的渴望,還有我們直覺反射給愛的方式。大多數時候,我們能隱藏不想讓別人看到的那一面,但在親密關係中,無論我們多麼努力地控制,那些未被治癒或關照的部分最終還是會浮現出來。所以我覺得,這種難度跟抱小孩照相是差不多的,如果你看到有人這樣照出來的照片是完美的,那麼他們肯定花了比你想像多的時間與功夫照相,抑或是圖片根本是修出來的。

書名:《MBTI 我,和我的愛情說明書》 作者:雪力(夏瑄澧) 出版社:三采文化 出版時間:2025年5月1日

我從不會說哪個MBTI 類型的人適合哪個類型,因為人與人之間的吸引力遠超過MBTI 分析。MBTI 只是拼圖的一部分,童年經歷、文化背景或年齡差異等許多因素都會影響我們被什麼樣的人吸引,MBTI 可以幫助的是,讓我們更理解自己與對方的思維模式,以及他們傾向表達愛和感受愛的方式。這不僅有助於增進彼此的理解,還能幫助我們在關係中更有效地表達愛和支持,使伴侶更能感受到這些情感。

用MBTI 作為溝通的行前說明

關係經營的一個重要支柱是溝通,但溝通不僅僅是表達自己的話,或聽到對方說什麼,更多在於傳達意圖和對方的理解。例如「你怎麼都沒回我電話?」背後可能是「我很擔心你」,但對方卻聽成「他是不是又要開始責怪我?」。透過MBTI,我們能更客觀、不帶批判地理解彼此的思考和溝通模式,從而減少指責、誤解,加深雙方的理解和包容。

熟悉MBTI 的伴侶,可以更清楚地看到關係中的挑戰。例如「邁爾斯—布里格斯人格類型分類指標指南」(MBTI Manual-A Guide to the Development and Use of the Myer-Briggs Type Indicator Instrument)中就有一個案例指出,一對INFJ 和ESFP 的伴侶都誤認為對方一定是ISTJ,因為覺得對方是挑剔、控制欲強且苛求的人,後來才發現可能兩位的父親都是ISTJ,而他們對於ISTJ 的特質有負面的詮釋,所以才將這些詮釋投射到對方身上。透過跟諮商師探討自己的MBTI,他們才會意識到這是自己對於對方行為的誤解。

你與伴侶不一定要做過官方的評量才能理解這本書,事實上,我很建議伴侶可以一起閱讀這本書,根據書中的描述猜測對方的偏好,然後比較結果。接著,雙方可以針對類型描述的準確性進行討論,評估其是否符合自己和對方的特質,並探討為什麼會有差異。例如互相認為對方是控制欲強的人,但其實對方只是希望了解彼此的界線。(當然,如果你希望更正確地理解自己類型的偏好,還是建議購買我附有官方評量的課程)。我希望讀者透過這本書,能更好地理解自己或伴侶在戀愛中的表現,並學會如何應對關係中的挑戰,也希望大家都要記得:成功的關係並不是每一秒鐘都成功。

關係不可能每時每刻都完美,你也不可能每一秒都知道如何讓自己快樂。別人能讓你幸福的程度,取決於你是否能讓自己幸福。

●本文摘自三采文化出版之《MBTI 我,和我的愛情說明書》

