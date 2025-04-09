孩子拒絕繼續補習或學才藝，父母可以如何幫助子女修正心態？

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文／鄭才英、李西鎮

NG說法：絕對不能放棄

有效嘮叨：只要再提高10分就好

父母無法忍受孩子在學習或運動中放棄，因為擔心孩子如果輕易放棄，就會變得容易受挫和懦弱。因此，全天下的父母都不會教孩子如何放棄。然而，沒有比這個更重要的人生智慧了。

根據孩子的才能和性格，有些目標即使盡全力，也可能無法達成。努力並不意味著什麼都能實現，適時放棄才是明智的，問題在於如何確定這個「適當的時機」。何時說放棄才是合適的呢？通常在達成某一階段的成果後，就可以放棄了。例如，上了大約1個月鋼琴課的孩子想要放棄，通常的父母會這樣責備：

「怎麼回事？是你自己說要學的啊！」

書名：《嘮叨的技術》 作者：鄭才英、李西鎮 出版社：親子天下 出版日期：2025年3月27日

「才學了1個月就想放棄？真沒毅力！」

這是為了不讓孩子放棄而施壓的嘮叨，如此批評也可能讓孩子陷入罪惡感的煤氣燈效應中。當然，如果孩子有輕易放棄的傾向，父母的角色就是要幫助孩子修正這種行為。但是，這種嘮叨的方式是錯誤的，用罪惡感來壓抑孩子的情緒是不對的。相較於這種壓迫性的嘮叨，延遲放棄的嘮叨要好得多。

「你想放棄鋼琴課？如果你不喜歡，我不會強迫你。但是，既然已經開始了，那就再堅持1個月。只要再努力1個月，你就有放棄的自由了。」

當然，父母由衷希望孩子能夠努力不懈地堅持到底。然而，如果孩子真的不喜歡，妥協也是個正確的選擇。妥協的條件是「一個階段」，也就是說，允許孩子再努力一個階段後，痛快地放棄。如果孩子想要放棄正在上的數學補習班，那該怎麼辦？通常父母會這麼說：

「你真是沒有毅力，這麼一點困難就想放棄，以後要怎麼在這個險惡的世界上生存？」

「放棄數學就等於放棄學校成績和大學學測啊！」

這是為了不讓孩子放棄而給他們帶來的羞辱和恐懼。其實，你可以這樣說：「你不想再去數學補習班嗎？那麼先提高數學成績10分如何？目前為止還沒有任何結果，如果達到目標還是想放棄，到時就可以這麼做了。」

這是一個以延遲時間和提高成績為條件的建議。換句話說，就是讓孩子再努力一個階段，然後再給予他們放棄的自由。如果孩子為了不去上數學補習班而努力學習數學，那也是件好事。這個過程可能讓孩子對數學產生興趣，並建立自信。父母可以先等待一段時間，然後根據情況再找出適合的應對方法。

放棄是壞事嗎？輕易放棄確實不好，但仔細想想，人生既是成就的連續，也是放棄的連續。世界上所有的 孩子在成長為大人的過程中，都會逐漸放棄成績、關係和夢想的一部分。因此，我們應該教會孩子們如何適當地放棄，鼓勵孩子再嘗試一個階段，也是一種不錯的放棄教育方法。

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