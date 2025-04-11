長女養成是社畜製造？排行老大卻最信服權威，行為想法保守

在台灣社會中，長女常常承受各種期待，對上要體諒爸爸媽媽工作的辛苦，所以要幫忙維持家中的整潔；對下要照顧弟弟妹妹、最好成為弟弟妹妹的榜樣。同樣是子女，長女總是要出類拔萃，又能體恤父母，還要操持家業。 本書作者是一位長女，她的母親也是，她發現兩人有著相同的勞碌命，不管在家裡與職場，常常必須擔負重任，但遺產分配或升遷這些好處，卻常常沒她們的份。為了探究「長女」如何養成，又有什麼樣的處境，作者透過觀察與採訪，紀錄了十幾位長女的生命故事，涵蓋不同世代與階級。（編按）

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文／張慧慈（小花媽）

蠟燭型人格

心理學上有一個名詞，叫做蠟燭型人格，又稱長女症候群，指的是燃燒自己、照亮別人的性格，普遍出現在女性，特別是長女身上。

我們從蠟燭型人格身上，經常可以觀察到幾個現象：他們通常自我要求高、外在表現好、認真、負責任、照顧身邊的人，但因為常被認為做得不夠好，或是被要求做出好榜樣，因此反映在內在表現上，他們常對自己挑剔、不滿，甚至感到自卑，擁有不配得感。他們會害怕面對稱讚，認為一定有哪裡不好還沒被看見；長此以往，他們也好發自律神經失調，甚至罹患憂鬱症。

書名：《長女病》 作者：張慧慈（小花媽） 出版社：游擊文化 出版日期：2025年4月1日

以前的年代，孩子生得多，通常長女都要代替媽媽幫忙照顧弟妹，甚至早早放棄學業出去工作，協助維持家裡的生計。這些長女不乏會讀書，而有機會靠著教育翻身。然而，她們的家庭卻沒有辦法等待她們學成翻身，因此還是讓她們早早去賺錢、早早嫁人，才能幫襯後面的弟弟妹妹。

長女經常必須縮衣節食、保留資源給家庭以及年幼的弟妹。為了協助父母分擔壓力，她們也被迫懂事，鮮少要求個人性的物品。

當家庭環境好轉後，長女的學經歷通常會比後來出生的弟妹差，也因此產生自卑感，認為自己更加不配得好的未來。

家庭資源的分配，多數不會隨著家境轉好而改變，家裡仍舊會將多數資源供應給仍在求學的子女，期待這些受過教育的子女可以改變家庭地位。而對於跟著父母一起打拚過來的長子長女，或許父母會感到愧疚，但長子在傳統社會仍可以繼承家業，而長女就真的是徹頭徹尾的犧牲者了。

長女症候群的養成

人格養成的過程是很漫長的，擁有長女症候群的人，通常從小就被期待要負責、要照顧他人，而這樣的人格特質，也對工作造成相當大的影響。

我們把場景先拉到家中。在家裡，排行老大的哥哥姊姊總是被爸媽訓誡要聽話、懂事，要做弟弟妹妹的榜樣；他們鮮少離經叛道，一方面是怕被責罰，另一方面則是要做年幼弟妹的榜樣。

長子長女通常也比較聽大人的話，即使不喜歡，也會勉強自己去完成，因為怕大人失望，或擔心大人覺得他們不夠負責。此外，長子長女也比較會察言觀色，敏感察覺父母的情緒，並且做出回應。例如主動安排弟弟妹妹的休假活動、幫忙照看功課、三餐等等，就像小大人一樣。

這些從小當「小大人」的長子長女，長大步入職場後，會有什麼樣的特徵呢？

首先，他們多數是公司的社畜，對於主管交辦的工作，會全力以赴完成，即使需要加班。就像在家裡，爸媽一句「照顧好弟妹」，哥哥姊姊便會成為小保母一樣，照顧弟妹的衣食住行，包括哄睡。

其次，他們比起其他排序的同事可能更聽話，尤其服從權威，也很會看辦公室的風向。這跟他們小時候在家裡被要求聽大人的話、聽爸媽的話很像，服從權威，就能沒事。而他們也希望獲得權威者的認同，因此更加遵從指示、更力求表現。

小時候，他們在家中凡事都必須自己負起責任，無人可仰賴；因此在職場上，他們經常可以獨力完成工作，並且不太會尋求幫助，也不太敢把事務完全放手給其他人。畢竟在家裡，無論弟妹做錯什麼事情，做哥姊的都要被訓誡甚至懲罰。比起分工合作，「自己來比較快」，更可能是他們的工作風格。

此外，由於要成為懂事、聽話，找回被弟妹分走的關注。因此長子長女對於地位跟排名可能更為在意，而達成這個目標的方式，就是更加努力完成主管（權威者）的交辦任務。

家中的養成經驗，使得工作中的長子長女，也偏向埋頭苦幹、腳踏實地。他們信任權威，比起其他人可能更為保守。在面對老闆或是權威者畫的大餅破滅時，也傾向把責任攬回自己身上，而非據理力爭應有的權利。這跟在家中，即使受了委屈，多數父母也會要他們懂事、聽話、不要跟弟弟妹妹計較有關。對他們來說，靜靜地讓事情過去，可能還會在父母愧疚下獲得一點回饋。

由於長女長子在弟妹出生後，面臨寵愛、關注跟資源被瓜分的現象，再加上被期待為家庭付出，因此，許多長子長女善於利用少許資源去嘗試各種可能，進而滿足父母期待。從過去的文學或影視作品，我們經常也能看到裡頭描述的長女，一人靠著各項技藝擔負起全家生計。

從職場行為辨別家中排序

隨著台灣經濟發展越來越好，加上教育普及，許多家庭的子女多數都能夠擁有升學機會。在這樣的現象下，年長的子女，特別是長女，通常學業成績也會比其他手足來得好，在國外的《人力資源期刊》中，已有研究證實此現象。

有別於過去的社會以大家庭為主，子女數眾多，當代台灣多半是核心小家庭，子女數也大幅下降。由於沒有其他外援，再加上時代變遷，許多新手爸媽對第一胎小心翼翼，投入大量心力，希望能夠讓孩子健康且順利成長。而在第二胎、第三胎出生後，父母被迫分散心力，把更高比例的愛與注意力投入在幼子幼女身上，但多數無法像第一胎一樣，投注相等的心力。

此外，因為長子長女是跟爸媽一起成長的，他們或許採取跟父母較為相似的傳統策略，卻也更勇於面對困難。因為在弟妹出生前，他們唯一的夥伴就是自己。

在弟弟妹妹出生後，長子長女通常被要求照顧弟妹、負起責任，因此他們容易養成服從權威、獨立作業、習慣周全大家的工作風格，加上他們習慣當前鋒去探索與學習新事物，因此綜合起來，長子長女在職場的成就，也普遍偏高。

日本作家五百田達成，也以家中的排行順序，來分析個人的性格特質與溝通方式。他是家中最小的孩子，上面有一個哥哥還有一個姊姊，他從自身的觀察經驗以及對周遭人的歸納，分析身邊或多或少都有對於家中排序與工作效率、工作能力相關的聯想以及推測。

在辦公室，較為負責任、工作能力強，以及懂得照顧他人的女性，通常會被猜測為長女；反之，較討人喜歡、感覺聰明靈敏的，多半被猜為么子。五百田在書中指出，雖然他的分析是以排序為主，但社會對於男性與女性的職責要求不同，對於女性還是要求「內斂恭儉」，因此女性在工作中不像男性一樣，可以盡情發揮領導特質。

人們之所以在工作中可以判斷家中排序，是因為他們展現出的個性與行為，常常有所差異。尤其是長子長女，因為是家中第一個孩子，對於責任感的培養、領導下屬的能力等，都因為在家中有弟妹要照顧、必須做弟妹的榜樣，而在職場中也發揮同樣的效果。

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