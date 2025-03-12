首位獲諾貝爾文學獎歌曲創作者：巴布狄倫──馬世芳講「狄倫學」

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文／馬世芳

追星到紐約的窮小子

狄倫大一沒念完就輟學，從明尼蘇達州一路流浪到紐約，想去見他的偶像伍迪．葛瑟瑞。他抵達紐約的時候碰到多年來最大的暴風雪，後來這個經驗寫進了他第一張專輯的歌〈說唱紐約〉（Talkin' New York）。一個明尼蘇達州來的窮小子，就這樣天不怕地不怕到了紐約，而且如魚得水。他來到有很多民謠俱樂部的格林威治村，全美國最厲害的民謠歌手都聚集在那裡。對於一個立志成為民謠歌手的文藝青年來說，地球上不可能有更棒的地方了。

書名：《歌之國土：馬世芳的巴布．狄倫六講》 作者：馬世芳 出版社：新經典文化 出版時間：2025年2月5日

狄倫在紐約很快認識了一群朋友，他窮得沒錢付房租，輪流睡不同人家的沙發，他每次從一個人家到另一個人家，前一位屋主都會發現唱片怎麼少了好幾張，書也被摸走好幾本。狄倫就是這樣，他像海綿一樣迅速吸收各種知識，當然也要談戀愛，交了一個對他很好的女友蘇西‧羅托洛（Suze Rotolo, 1943-2011）。她比狄倫小兩歲，兩人認識的時候蘇西才十七歲。她的身世很特別，父母都是美國共產黨成員，美國人形容這種小孩叫「紅尿布寶寶」──從小連包尿布都是用紅旗，根正苗紅的意思。

蘇西從小浸淫在這樣的家庭環境，年紀輕輕就在推動種族平權的組織和反核團體工作，已經是個全職社運人士。她比狄倫見過更多世面。所以在他們的關係裡，是蘇西開書單給狄倫，帶他讀了很多經典作品，拓展了他的世界觀。

狄倫以他的名字當標題的第一張專輯《巴布．狄倫》在一九六二年發行，全部製作成本只花了幾百塊美金，由哈蒙擔任製作人，一個下午就錄完了。從頭到尾就只有他自己彈一把木吉他，口琴架在脖子上，一邊吹一邊唱。彈到需要滑弦吉他（slide guitar）的歌，就借來女友蘇西的口紅（她陪在現場），拔下口紅套，套在手指上滑吉他弦。幾百塊錢錄完一張專輯，唱片公司應該覺得穩賺不賠，結果卻也未必。這張專輯一整年只賣出兩千五百張，勉勉強強回本而已。

以唱片工業的行規來說，這可能是要解約了。這張專輯幾乎都是翻唱傳統民謠跟藍調，只有兩首原創曲，而且老實說，那兩首歌也還算不上不得了的傑作。但是哈蒙深深相信狄倫的潛力──哈蒙可不是省油的燈，他在哥倫比亞的職務類似「星探」，是西方流行樂史最偉大的「伯樂」之一。他發掘過許多改變流行樂史的名字，包括比莉‧哈樂黛（Billie Holiday, 1915-1959）、班尼．固德曼（Benny Goodman, 1909-1986）、貝西伯爵（Count Basie, 1904-1984）、皮特．西格。在狄倫之後，他又發掘了艾瑞莎‧富蘭克林（Aretha Franklin, 1942-2018）、李歐納．柯恩（Leonard Cohen, 1934-2016）、布魯斯‧史普林斯汀（Bruce Springsteen, 1949-）、史提夫．雷．范（Stevie Ray Vaughan, 1954-1990）……，這還只是一部分而已。

當年唱片圈的人都稱呼狄倫是「哈蒙幹的蠢事」（Hammond's folly），但大概他反正也花不了多少錢，唱片公司老闆還是讓他留下來了──幸虧哥倫比亞留下了狄倫，因為他在第二張專輯，就永遠改變了西方流行樂的歷史。

狄倫首張搖滾專輯，從封面造型便可看出他與純民謠時期的巨大差異。圖／SonyBMG提供 何定照

第一張專輯封面的狄倫還有點嬰兒肥，戴一頂帶個釦子的帽子，後來很多歌手都學他這個造型，買那頂帽子──英國民謠歌手唐納文（Donovan, 1946-）就有一頂一模一樣的帽子。這張專輯裡向精神導師伍迪．葛瑟瑞致敬的〈致伍迪的歌〉（Song to Woody），是狄倫創作初期很重要的作品。

巴布狄倫知名歌曲「在風中飄蕩」＂Blowing in the Wind＂收錄在＂The Freewheelin' Bob Dylan＂專輯裡，圖為唱片封面。（圖／維基共享資源）

狄倫第二張專輯的封面，就是他倆在紐約街頭相依偎的照片。剛到紐約的那段時間，狄倫大量閱讀，影響他最大的作家，包括「垮掉一代」的小說家傑克‧凱魯亞克（Jack Kerouac, 1922-1969），他的《在路上》（On the Road）是當時很多青年人心目中的聖經。還有艾倫‧金斯堡（Allen Ginsberg, 1926-1997）和十九世紀法國詩人韓波（Authur Rimbaud, 1854-1891），他們密度極高、意象鮮烈的文字，深深影響了後來狄倫的創作。

蘇西帶他認識德國左翼劇作家布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）的「敘事劇場（或譯史詩劇場）」和他提倡的戲劇「疏離效果」，也讓他大受震撼。布萊希特的戲劇常有大量歌舞情節，他跟寇特‧威爾（Kurt Weill, 1900-1950）一起寫下許多膾炙人口的歌曲，既有娛樂效果，又具備顛覆社會的能量，這些都對狄倫產生了啟蒙的作用。

還有一位影響狄倫的前輩，就是卓別林（Charlie Chaplin, 1889-1977）。他扮演丑角流浪漢，以喜劇形式觸及許多尖銳敏感的社會議題。所以你會發現：狄倫觸及社會議題的創作並不都是苦大仇深的。幽默搞笑、甚至無厘頭的元素，始終都是他作品的一部分。

Blowing in the Wind 的作詞作曲者巴布·狄倫，2016年獲諾貝爾文學獎。（圖／維基共享資源）

狄倫受邀擔任錄音室樂手，幫另一位歌手吹口琴伴奏，就這樣認識了哥倫比亞唱片公司A&R部門的約翰‧哈蒙（John Hammond, 1910-1984）。哈蒙覺得這小子不錯，替他安排了試唱。沒過幾天，《紐約時報》評論家羅伯．謝爾頓（Robert Shelton, 1926-1995）寫了一篇盛讚狄倫在俱樂部演出的評論，這是他的名字首次出現在全國媒體的樂評專欄。哈蒙很快決定簽下狄倫，準備錄製他的首張專輯。

故事講到這裡，我們會以為狄倫首張專輯一炮而紅，賣了幾百萬張，從此成為一代傳奇。但事情不是這樣──他的出道作賣得很差，要不是約翰．哈蒙，他早就被唱片公司放棄了。

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