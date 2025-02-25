寫在2025台北書展後：讀者仍在，出版人的我們還可以做些什麼？

文／檸檬的家

2025 年台北國際書展落幕後，多數出版人都累到不行，很多人連休息的機會都沒有，就得繼續上陣。我週一就已經開始收到行銷們的來信，為下一波的宣傳開始努力了，很想搖搖他們的肩膀（馬景濤式），問問：「你們補眠了嗎？休息了嗎？」但這就是出版業的現況。

對身為出版人的自己來說，在今年國際書展結束後，我也在想，我們該如何適應市場的變化？

書展不只是折扣，品牌價值更重要：

過去，書展往往被視為一場折扣戰，讀者來到書展，最關心的就是「有沒有便宜？」但今年的趨勢讓人看到，「品牌經營」正在取代單純的價格競爭。

例如，讀字公民書區，今年採取「新書不打折」的策略，結果銷售不但沒有下滑，反而成長。這代表，當一本書的價值夠明確，當讀者認同這個品牌，他們願意付出合理的價格，而不只是追求最低價。

我可以怎麼做？

🔸思考出版社的「品牌形象」：讀者記住我們的原因是什麼？是書系的獨特性？是書封的美學設計？還是某種類型書的專精？

🔸嘗試不同的銷售策略：折扣當然有吸引力，但是否能用「套書優惠」、「限定版書籍」等方式，讓讀者覺得來書展不只是買便宜，而是獲得特別的內容？

🔸長期經營讀者：如果我們希望讀者不只是一次性購買，而是成為品牌的忠實讀者，那麼日常的經營（社群、電子報、會員計畫等）可能會比單次折扣更重要。

書展的策展概念，值得學習：

今年有很多出版社的展場設計讓人印象深刻，像是啟明出版的「藝廊式展示」、大塊文化的「主題看板」、聯經童書的「主題式展場」⋯⋯展區不只是擺書，而是在講一個故事，敘述一個品牌，讓讀者走進來的時候，能夠瞬間感受到品牌的特色。

我可以怎麼做？

🔸觀察別人的策展方式：展場的視覺設計、書籍擺放方式、標語與介紹文本，都是影響讀者體驗的關鍵。

🔸在日常銷售中也加入「策展」概念：書店陳列、網路書店的主題推薦頁面、社群上的書單策劃，這些都可以用策展的思維來操作，而不只是單純陳列書籍。

🔸讓品牌故事更清楚：讀者為什麼要選擇這個出版社？是因為你的內容？你的書籍風格？還是你的選書標準？這些都可以透過策展來強調。

參加論壇，拓展視野：

書展期間有超過 1000 場講座與論壇，從作家對談到產業趨勢分析，這些活動其實都是學習的好機會。像是「吉本芭娜娜與蔡康永的對談」，讓人看到國際級作家如何與台灣市場對話；繪本作家侃侃而談自己的創作理念，讓消費者更願意為手上的書買單；AI、出版經營⋯⋯各種論壇，讓人了解到數位閱讀市場的變化；還有許多關於行銷策略、版權交易的討論，都讓人重新思考出版社的未來方向。

我可以怎麼做？

🔸讓自己保持學習的習慣，關注產業趨勢，不只是專注在眼前的銷售數字。

🔸參加產業相關的活動，不管是書展論壇、出版工作坊，或書展後的其他對話，這些都能帶來新的想法。

🔸思考出版社的發展方向，數位內容、IP 授權、國際合作，這些可能都是未來值得嘗試的領域。

AI 與數位化，不能忽視：

AI 的發展正在改變各種產業，在出版業，從內容生成、翻譯、語音合成，到行銷策略、數據分析，AI已經不只是未來，而是現在進行式。

我可以怎麼做？

🔸學習 AI 工具，看看哪些能幫助自己的工作。

🔸思考 AI 如何影響讀者的閱讀習慣，是否能透過 AI 更精準的推薦書籍給目標讀者？

以上這些都需要耗費巨大心力，除了自己願意投資自己，也看出版社是否願意給予這樣的成長空間？員工與公司一起共好，會不會讓公司走得更長遠呢？

這次的書展讓我再次確信一件事：閱讀的市場沒有消失，讀者一直都在。他們依然願意來書展、聽作家分享，參與論壇，甚至願意為好書付出合理的價格。問題不是讀者不愛書，而是出版社能不能找到適合的方式，讓讀者記住你、喜歡你的品牌，並願意持續關注你的內容。

出版業的變化仍在持續，但這不見得是壞事。大環境對我們也不怎麼友善，但這反而是讓我們重新思考、調整策略的機會，讓我們更專注於「讀者真正需要的是什麼？」讀者永遠都在，重點是能不能讓他們記住我們？

這些只是我個人的一些觀察和想法，也很想聽聽大家的看法。在這個變動的市場中，我相信我們都希望出版能夠走得更長遠，讓閱讀繼續成為大家生活的一部分。

●本篇文章內容出自檸檬的家臉書專頁貼文，內容業經重新排版處理，未經同意授權禁止轉載。

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