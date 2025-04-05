耽美天后Mame人氣新作《喵咪邱比特》！校園王子宿舍偷藏寵物 小貓咪化身邱比特為愛牽線

文／MAME

「孩子，今天可能會有點辛苦哦。」

「沒事，這樣還算輕鬆的。」

豪華的公寓裡，一頭棕髮的男孩，看著面前這位一身工作服且面露不自在的婦女，在她身後的是幾天前還像樣品屋一樣整齊的房間，現在已經是一團亂。

「房間真的是太亂了，抱歉啊孩子，阿姨雖然是單身女性，但還是把房間弄的亂七八糟。」中年婦女看著面前的男孩，不禁搖搖頭。

他是自己好友的兒子Nam，一週會兼職三天的打掃清潔。

「沒關係啦阿姨，我反而要感謝妳提供這份工作給我，而不是選擇更專業的管家，這已經讓我很感激了。」男孩語氣帶著真誠，讓對方露出一抹笑意。

「好啦，那阿姨就去工作啦，今天約了一個客戶，這星期的薪水就放在老地方囉， 哦， 還有餐費也一起。」語畢，阿姨隨即離開，還來不及聽到好友兒子接下來說的話。

「阿姨已經給很多了。」Nam 一邊喃喃自語，看著凌亂不堪的房間，臉上帶著微笑。

阿姨是媽媽的好友，雖然離婚了但卻很勤勞，她總是習慣自嘲說因為自己不擅長做家事所以老公才會拋棄她，在得知好友的兒子需要兼職來幫忙減輕家裡的開銷時，立刻就讓他來幫忙整理自己的家。

工作並不困難，薪水卻很高，這讓Nam 感到有些不好意思。

「好啦，開始工作吧Nam ！」他捲起袖子，開始今天的工作。

「呼！」Nam 用力地提起兩袋大型垃圾袋，努力從樓上拖往公寓樓下的垃圾場，接著又折回去拖了第三袋，當他再度來到垃圾場時，看到了一位帥氣的年輕男性從一輛銀色跑車走出來，手裡拿著一袋東西。

他一眼就認出那人的身分。

「Kim 學長……真是一如既往的帥氣，不過看起來很不好接近的樣子。」

看著那抹進入大樓的寬闊背影，舉手投足都有著迷人的風範。

Kim，就讀大學三年級管理學院，可以稱得上是學校的風雲人物，女生們心目中的白馬王子，長相帥氣、家世顯赫又擅長運動，也難怪一票女生為之傾倒，但他總是喜歡在外拈花惹草。

「花心是硬傷啊。」Nam 半開玩笑地說。

他其實早在入學前就認識這位學長，當時的他已經為母親的好友打掃了長達半年之久，而Kim 學長就住在阿姨的隔壁，也因此得知了全校女學生都想知道的祕密。

學長換女朋友和換衣服一樣迅速，這是千真萬確的，Nam 親眼目睹學長明明前不久才帶著可愛的女生回房，沒過幾天就又帶回另一名身材火辣的女子，甚至還撞見他們兩人在電梯裡擁吻，害他不得不害羞地跑回阿姨的房間。

「這件事與我無關……還是趕快把垃圾扔一扔然後去超市買飯吧，該吃午餐了。」

Nam 邊說邊往回走，還不忘順便看一下寫有房號的信箱，當他打開信箱後掉了一封信，但他沒有馬上撿起來，因為目光被告示板給吸引。

「又來了？」他看了告示板上公告的內容嘆了口氣。

由於這棟公寓禁止飼養寵物，聽說上星期發現了某一戶偷養狗，除了房主必須繳納罰金之外，同時也得面臨將寵物送走的命運，聽說狗主人還因此痛哭失聲。

畢竟會飼養寵物的人應該都是真心喜歡牠們的吧。

「好啦，這是最後一袋了。」再次折回屋內，原本心裡在意的事也被拋到腦後，他抓著最後一個袋子轉身走出房間。

砰！

匡！

咚！

「噢！」Nam 才剛走出房門沒幾步就覺得自己像是被什麼武器擊中一般感到一陣頭暈目眩，手中的袋子掉了下來，垃圾散落一地，更慘的不是他得重新收拾垃圾，而是……

「該死的！」面前的巨人發出了怒吼，低頭看著跌坐在地上的人。

實在是太倒楣了！

一開始還不知道撞到的是誰，直到看到那位面露兇狠的學長。

「對不起！我走路沒看路，我會盡快收拾的。」他連忙起身並且以最快動作收拾掉在地上的垃圾塞進袋子，有一瞬對上學長的眼神，不由得冷汗直冒。

就在這個時候，學長走出房門並蹲下來翻找著，Nam 見狀連忙開口：

「呃……您不用幫我，我可以自己收拾。」

即使他內心仍然暗忖：是肇事者突然把門打開，這根本不是他的錯！但Nam 不好意思將吐槽說出口，只是幫忙的人對他的話置若罔聞，而且還把手伸進垃圾袋裡。

Nam 瞪大了眼看向學長。

「跑去哪了？」耳邊傳來對方的聲音，他本來想開口問前輩在找什麼，但又沒有勇氣，「嗯，好像有什麼……」

突然，他眉頭輕皺，將手伸進中間散落的垃圾堆裡一陣翻找，接著收手―

「喵……」

靠？！那是一隻擁有藍色眼睛的小貓！

「真的是太瘋狂了。」就在這個時候聽到身邊那位學長的咒罵聲，他輕拍了前額，最終低頭看向懷裡的貓，那隻貓發出的叫聲似乎正在宣告他將來的不幸命運。

「喵……」

喂！別叫了，你不知道你是這棟公寓內被禁止進入的生物嗎！

●本文摘選自春光出版／城邦文化出版之《喵咪邱比特（泰國耽美天后MAME最新清純可愛力作）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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