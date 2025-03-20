暢銷言情作家鏡水奇幻魔法力作《REVERSE三部曲》震撼上市！

文／鏡水

帝國曆九百七十一年。

政變的貴族們，終於鼓起勇氣命令軍隊進攻。

當夜，歷史悠久的中央皇宮因大火付之一炬，死傷數百人。魔法而起的惡火連燒七天七夜方才停歇。

等到貴族所屬的騎士團能夠衝入皇宮時，僅看到耗盡魔力的皇帝坐在寶座上，宛如在嘲笑他們，那雙紫眸，依然傲慢地瞧不起所有人。

在場的諸位都被震懾住了。因為皇帝看起來簡直就像還活著一樣。

但是怎麼可能，整座皇宮滿目瘡痍，瀰漫著刺鼻的氣味，已經被燒得一片焦黑，若皇帝是人類，絕無可能待在裡面數日毫髮無傷地生還。

不過，皇帝的確是怪物啊。

大家都不敢輕舉妄動。直到找來四肢嚴重發抖的侍從上前，確認皇帝真的已經斷氣，貴族們頓時大發雷霆，因為在最後的最後，他們所有人還是被皇帝給玩弄了。即使將皇帝的頭顱砍下，憤怒地掛在皇宮前洩恨，卻完全沒有贏了的感覺。

皇帝那雙曾經象徵魔力且令人畏懼的紫色眼瞳，就算已失去焦距，仍舊像是在閃爍著詭異不祥的光芒，始終彷彿沒有死去一般。

用那可怕的力量，詛咒著所有人。 「——嚇！不、不見了！」

暗夜，守衛的士兵驚慌失措地叫喊著。

皇城門上，歷經數個日夜都未見腐爛的頭顱，不知怎地消失了。明明剛才還在那裡的，僅一眨眼時間便無影無蹤。 「一定是皇帝要來報仇了！救、救命啊！」

帝國裡誰都知曉，擁有強大魔力的皇帝，是多麼恐怖的存在。士兵冷汗涔涔，連滾帶爬地奔往貴族所在之處稟報。

同時間，一名身材瘦削的男子身著黑色披風，出現在月光下。

像是憑空冒出一般，他就是腳步不停地穿梭在樹林之間，一下子隱沒，又一下子出現，每次閃現都前進好長一段距離，幽暗的四周渺無人煙，僅有樹葉沙沙的聲響。

終於到達距離皇宮遠處的一處寬闊森林以後，他微喘著放下自己身上的背包。

並且從裡面取出那顆原本掛在皇宮前面的，皇帝的頭顱。

男子直視著那雙已無法對焦的瞳眸，停住了動作。

宛如紫水晶一般。

他曾經這麼想過這雙眼睛。儘管經歷多日，皮膚五官卻完全沒有潰爛的跡象，唯有耳後一塊被火焰烙下的微小痕跡。一陣風颳過臉頰，男子吸口氣，屈膝將頭顱放置在地面。 直到此時，他才發現自己的雙手正在顫抖。 「必須......盡快。」

要趁別人發現他正在做的事情之前。

男子直起身體，全副精神凝聚的同時閉上了眼睛，表情無比專注。

與此同時，男子腳下的草地微微地發亮。周圍的空氣晃動著，下一秒，在夜色之中，整座遼闊的森林瞬間綻放出強大的光芒。

就連相隔遙遠的皇宮，都能目睹到這個奇異景象。

金色的光輝將森林圍出一個圓圈，圈內顯現出極其複雜的文字及圖形，男子就佇立在圓心的中間。他極度專心，額間冒出汗意，然後緩慢地平抬起雙手，朝向自己前方的頭顱。

接著，他張開了眼眸。

月光下，那是一雙不可思議的，多彩的瞳仁。男子低聲道： 「以我之名，驅使這個力量，讓我前往我想去的地方。」

語尾落下的那一刻，四周萬丈強光爆發，炸開似的，將陰暗黑夜變成了不可思議的白晝。

氣流，劇烈地震盪，響起轟隆隆的聲響，男子動也不動，僅是平靜地注視著那顆頭顱，和殘酷又美麗的紫色對望，任由強烈的風暴吹亂他的頭髮和披風。

他不知道自己這麼做對不對。

可是，他要這麼做。

在最後的這個時刻，他只是如此想著。

無比巨大的金光將周遭完全籠罩，吞噬般迅速地往外蔓延，如海嘯一波波淹沒。

男子與頭顱，森林和皇宮，以及城鎮，目視所及的，或者不能及的。

一切。

——格提亞．烏西爾猛然清醒過來。

他全身大汗，睜圓著眼睛，察覺自己正坐在書桌前，趴伏桌面上。他的心臟劇烈地跳動著，耳朵甚至可以聽到體內一陣陣急促的震盪迴響。

他不禁低喘幾口氣。接著，他很快地直起身體。

放眼望去，收藏豐富的木頭書櫃，四處堆放的圖稿紙張，這個連文具都凌亂擺放的房間，是他不能再更熟悉的地方。 低頭看見自己身上穿著學院的袍子，他先是一怔，旋即立刻站了起來！過大的動作幅度將書桌上雜亂交疊的書本圖紙碰倒落地，那些自己曾經如此珍惜的知識，他視而不見。格提亞頭也不回地離開座位，跑出了所在的辦公室。 在長廊奔走，他四處張望，急切地尋找著什麼。

這所學院裡，誰也沒見過他這樣。或者說，沒什麼人有機會見到他本尊，也由於如此，引來不少側目。

格提亞不在意那些訝異的目光和竊竊私語。

這個時候，「那個人」是在什麼教室，經常在哪裡出沒？格提亞此刻才發現，原來自己什麼都不知道。

終於，在那不遠處，他看見了那總是相當顯眼的黑髮。

書名：《REVERSE三部曲（暢銷言情名家鏡水全新奇情魔幻力作）》 作者：鏡水 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2025年2月13日

帝國裡，無論深淺髮色都相當常見，可是像如此純黑的頭髮非常稀有。 還有那側臉。

即使是不怎麼和學生交流的格提亞，也曾聽學生談論過。彷彿雕像一般，不管在哪裡都引人注目的，無比俊美的輪廓。

他快步地，徑直地，朝那個人所在的地方飛奔過去。在對方先行察覺而轉過身來之際，格提亞注視著那雙紫眸，伸手緊緊抓住對方的衣領。那 壓抑許久的情緒在這一刻全都釋放，他用力道：

「你——」

他想和這個人說什麼？面對眼前這張完美至極的臉，一時間，他恍惚了。因為這輩子，他從未如此激動過。

紫色眼眸的主人，一名黑髮的青少年，僅是握住他緊扯住領子的手腕，然後毫不留情地施勁拉開。

並且與他四目相對。

格提亞沒有移開視線。被箝抓住的手，只是不受控制地顫抖著。

●本文摘選自春光出版／城邦文化之《REVERSE三部曲（暢銷言情名家鏡水全新奇情魔幻力作）》。

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