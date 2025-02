2025台北國際書展／書展不打折 照樣能熱賣！逗點文創不藏私分享成功關鍵

許多出版社在書展習慣用折扣、促銷來吸引讀者,但「獨立出版聯盟」理事長兼任「逗點文創結社」社長的陳夏民,卻選擇完全不同的策略,在今年國際書展的「讀字公民」專區,他用極具巧思的擺設、精準行銷的技巧,成功創造亮眼的銷售成績。對於獨立出版人、一般出版社,甚至是熱愛逛書展的讀者來說,這篇文章帶來不同角度的啟發。讓我們看看逗點文創如何在書展中不靠折扣,卻依然讓好書順利找到它的讀者!(編按)

文/陳夏民(逗點文創結社創辦人及總編輯)

來分享逗點參加書展的「超務實策略」!

今年的書展經驗很特別,逗點有很多實質上的收穫。因為有很多同業私下來詢問我的一些作法,沈澱幾天之後,決定和同業分享經驗。當然,逗點就是一個人的出版社,我的作法不一定能夠套用在其他規模的出版社上,大家參考就好。

逗點一直以來都在讀字公民展區,這次的展位大概是四個桌面(每桌100x50公分),其中一個平台專放新書,一個平台專放文庫本,一個平台專放過往出版品,最後一個平台則是專放周邊產品。其中以新書與文庫本的績效最好,兩個平台包辦了整體五分之四以上的業績。

展期之間,逗點總共賣出約莫1343本書,326個周邊商品。也因為完全沒有折扣,書本的收入相當於在一般市場賣出了2600本以上,算是吃了一顆大補丸,接下來第一季可以稍微喘口氣了。謝天謝地。

接下來,談談逗點這次的策略。

1. 「所見即所得」的原則。

參與書展十年,我大概清楚,在人潮洶湧的書展現場,讀者其實沒有太多時間觀察細節,因此能夠讓大家在當下享受逛書的樂趣很重要,「排除干擾」就成為我這次擺設逗點攤位時的核心目標。

這次,逗點響應了獨立出版聯盟的,新書兩年內不打折,但後來想想,我決定所有書籍、周邊商品都以定價販售,也沒有製作任何贈品或是特殊版本。省下所有促銷類型的文宣品,把陳列的重點就放在書上,而桌面文宣則是全數做成變成與讀者溝通「定價制」與「逗點理念」的小標語。

一方面,展區所見就都是書,沒有其他多餘的東西,再者,消費者逛到這裡,可以直接看產品,不需要思索其他的事情:幾本打折、有沒有特殊版本、買了會不會吃虧。What you see is what you get,的確讓消費者可以專心與一本書互動,直接判斷自己喜不喜歡,當然更容易快速入手一本書。

圖/逗點文創社提供

2. 減少「溝通」成本,讓「紙條」幫推。

我很享受在攤位與讀者互動,不過因為我得幫忙維持「讀字公民」書區的整體運作,一直跑來跑去,實在沒辦法持續與讀者溝通、推薦書籍。這幾年,我想到了可以在樣書上貼紙條,直接寫下某本書我覺得值得出發的原因,讓讀者自己閱讀判斷。

但我也沒有每一本書都張貼,因為每個都貼,可能也造成讀者困擾,畢竟書上本來就有精心設計過的文案了,寫那麼多也很奇怪。我的原則是:紙條的內容,必須提供更有趣的哏或是意想不到的資訊,這樣才能有效——這次引起熱烈討論、銷售很好的《世界就是這樣結束的》,成功原因其實也就是上面那張紙條。

我會每天觀察,如果有些書實在動不了,我就會立刻製作行銷紙條,定時更換上去。基本上,只要有張貼新的紙條,成功率就會增加。有許多原本動不了的書,在貼上紙條之後,最後都賣光或剩下個位數。我也看過讀者拿著有紙條的書籍拍照,或是與朋友竊竊私語,甚至也有讀者詢問能否購買貼有紙條的樣書,我覺得這實在太讚了。

圖/逗點文創社提供

3. 記得補書,記得秀出封面。

有些書很適合在書展或是擺攤時販售,只要放著,就會自己賣出去。因此,面對這些攸關出版社生存命脈的VIP,我每天都要確定庫存是否充足,有沒有機會再多賣幾本。當然,偶爾也會出現我覺得不太可能大賣的書籍,在某一天忽然賣得不錯的狀況,這時,雖然內心的聲音會要我all in,要我相信這是黑馬,但我還是不會貪心,而是少量補書就好。

為什麼呢?庫存越充足,不是越能快速反應客戶需求嗎?對,但在書展的場合,有時候兵荒馬亂,庫存如果沒辦法清楚可見,最後也可能被隱藏在某些角落,最後在離開收攤時才跑出來一大落,這時會很痛喔。

更重要的是,除非後續黑馬真的變成黑馬,否則我寧願相信經驗判斷,也不會相信偶然。

我只有一個人,除非有聯盟夥伴幫忙,否則補書都要自己處理。所以我把最大的庫存空間都讓給最能夠熱賣的書籍,而讓其他書籍的庫存則是全數放在檯面上,一方面方便管理,同時也減少補書的頻率——一直補書會打擾讀者逛展的興致。

當然,適度移動擺設,以立面呈現完整書封,還是比較能夠延續銷售動能。我習慣確認消費者毫不費力的眼神會落在哪個位置,以此確認這是最好的位置。我也會思考消費者逛展的時候,有沒有機會看見某些縫隙,就在那邊安排文宣品。通常每天最後一小時,我會乖乖研究每本書的銷售狀況,然後移動書籍陳列位置,有時也會把想推的書,放在最好的熱點嘗試看看,如果還是沒辦法,那就放回去,無論如何都不能危害到能夠賣最好的位置。

圖/逗點文創社提供

4. 為讀者想好可以出發的理由

寫了那麼多,其實書展能夠成功,最關鍵的還是讀者的參與。書展期間有太多有趣的活動、書籍可以參加、可以買,但我總希望,逗點的忠實讀者也能夠在這樣的大場合,得到一些難得的禮遇。

所以每年國際書展,逗點都會準備新書搶賣,讓忠實讀者可以搶先市場一個月以上買到,成為一本書最早的讀者。

為了邀請讀者每年來參與,逗點也和百色美術共同合作製作當年生肖主題的「逗點肌肉卡」,讓大家來到逗點攤位可以輕鬆購買,成為我們與死忠粉絲的共同回憶。

雖然印製成本無法打平,但「逗點肌肉卡」的銷售量的確每年穩定上升,也有許多讀者會為了收集每年的圖樣前來。我最開心的是,有很多讀者為了「逗點肌肉卡」而來,可是有了更多逗點以外的收穫——看到很多讀者持續拓展對台灣出版世界的了解,認識更多書籍、作家、出版社,這實在太讚了啦。

圖/逗點文創社提供

所以啊,我們做出版的人,真的要記得看看讀者的樣貌,在策展的時候,把讀者放在心上,好好與大家互動。謝謝願意支持逗點的讀者啊啊啊!

接下來,我想分享這次書展的幾個觀察,這一次書展顯示書籍行銷的社群媒體版塊已有大幅挪動,非常值得討論。不過我這幾天真的太累,以後有空再來寫吧。

謝謝大家看到這邊,我是陳夏民,閱讀,沒有句點,歡迎加入我們的行列。

圖/逗點文創社提供

●本篇文章內容出自逗點文創結社臉書專頁貼文,未經同意授權禁止轉載。

