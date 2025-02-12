琅讀金句／她們總是不斷轉身又轉身，而我總是不斷目送又目送

作家​​​​​​​鍾文音專職寫作，業餘打工，從作家到櫃姐，從櫃姐到看護工，櫃姐身分的新「聊」齋奇異時光，一次又一次短暫的萍水相逢，她以相憐之心，幽默暖語，撫慰每一個轉身的掙扎與蛻變，如同印記自己的擁有與失去。

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擁有怎樣特質的人，能夠讓陌生人輕易與之分享人生故事？鍾文音作家喜歡旅行、寫作，在兼職當櫃姐時，遇見許多來來去去的顧客，她們常常傾訴自己的日常生活，而她喜歡聽。她將這些相遇的印記寫下，集結而成「失去與懸念」，對這些珍貴的萍水相逢，給予「願你們轉身都安好」的祝福。

●本文摘選自大田出版之《假裝自己很外向，你在迎合什麼？：外向孤獨者的勇氣之書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！