如何讓伴侶主動陪伴孩子？讓他知道另一半及孩子需要他

文／張楊

讓爸爸主動陪伴孩子的訣竅

有些媽媽會希望伴侶像自己一樣深度陪伴孩子，但在部分媽媽眼中，爸爸對孩子的陪伴不符合自身要求，甚至沒什麼時間陪孩子成長，錯過了孩子童年的很多重要時刻。

妳希望爸爸不要在孩子的成長過程留下遺憾，不要錯過孩子的成長，想必已試過很多方法去改變爸爸，但這些方法不一定奏效。這是因為，沒有誰願意被改變，除非他自己願意改變。

書名：《我不是媽媽，是家庭CEO》 作者：張楊 出版社：幸福文化 出版時間：2024年12月10日

要讓爸爸多陪伴孩子，一定要充分激發爸爸們自願改變的動力。實際上該怎麼做呢？

─ 不做全能媽媽，爸爸也需要「被需要」 ─

爸爸在陪伴孩子上投入的時間和精力不足，並不代表他是不及格的爸爸，而是他對家庭分工的理解可能和妳有些不同。爸爸對待家庭分工的態度會決定他投入育兒的時間和精力。

有的爸爸覺得育兒主要是媽媽的責任，自己的責任是賺錢養家。同樣的時間，爸爸覺得自己花在陪伴孩子身上遠遠不及工作時帶來的成就感大，所以更傾向於在工作上付出。

有這種觀念的爸爸大多在童年時期得到的愛偏少，所以一直努力工作，想要在事業上更加成功來證明自己有價值、值得被愛。但他忽略了，自己現在也擔任爸爸的角色，他的孩子需要他的愛、需要更多的陪伴，而不是他的事業成功。

還有一些爸爸覺得自己的理念跟媽媽不一樣，在育兒方面的做法自然不同，彼此都看不慣，為了不影響家庭氛圍、想避免夫妻爭吵，爸爸選擇減少對孩子的陪伴。

抱持這種觀念的爸爸大多不喜歡與他人衝突，尤其是妻子，但又有著自己的堅持，不願意被改變或按照妻子的要求去做。他們忽略的是「想法不一樣不代表有衝突」，不一樣的育兒理念在某種情況下也可能妥協（協調夫妻間不同的育兒觀念，於本章的第二部分會詳述）。

個人主義心理學認為，一個人的所有行為都是在追求有價值與歸屬感，爸爸也不例外。

對男性來說，他們在工作上追求升職加薪，這是追求自我價值；在家庭裡，他們需要「被需要」，這也是追求自我價值。

如果爸爸在家庭裡得不到有價值的感受，就會把更多時間和精力花在工作或其他方面，以追求更多的價值感。相反地，如果爸爸對家庭的付出能獲得價值感，就會願意花更多時間與妻子孩子在一起。換句話說，爸爸只有感到被家人需要，才願意在家庭中投入更多時間和精力。

大部分爸爸參與育兒的方式和媽媽有所不同，他們做事可能比較粗糙豪邁，不像媽媽那麼精細。

之前樂爸一個人帶樂樂出門時，經常會忘記帶水杯、手帕和換洗衣服，但即使如此，樂樂還是玩得很開心。我心裡明白，選擇先接納他這一點，等到他和孩子玩得高興了，下一次再溫和地提醒他，他自然就記得了。

讓爸爸產生「被需要的感覺」，前提是讓他感到自己被充分尊重、充分接納的。如果媽媽經常批評和否定爸爸，或者經常在孩子面前說爸爸做得不好，那麼爸爸的內心只會覺得「被嫌棄」，很難產生「被需要」的感覺。反之，如果爸爸這樣對待媽媽，那麼媽媽也會因為沒感受到自己有價值而容易情緒失控。

另外，孩子對爸爸的崇拜，也是爸爸能在育兒過程投入更多精力的重要動力之一。

樂樂小時候很喜歡問問題，我經常會鼓勵樂樂等到爸爸下班後，把問題拋給爸爸，我告訴樂樂：「這個問題媽媽不懂，但是爸爸一定會。」樂爸會很詳細地講解：「人為什麼會流汗、為什麼我們感覺不到地球轉動」等問題，樂樂聽完之後就會一臉崇拜地說：「爸爸，你好厲害。」

我確實對科技、天文、地理、歷史等領域不感興趣也不擅長，而樂爸在這些方面的知識比我懂得多，讓樂樂去問爸爸這些問題合情合理。自然而然地，樂樂就會要求爸爸陪他玩機器人和玩具無人機、教他寫程式…等，樂爸當然充滿興趣且動力十足。

在許多家庭中，爸爸本身並不排斥甚至很願意多花些時間和精力陪孩子，但是從中總感受不到「被需要」而產生挫敗感，所以乾脆把更多關於孩子養育的事情交由媽媽負責，以減少自己的負面情緒。

這樣的家庭，大多有一個過於苛責和強勢的媽媽，爸爸想用自己的方式陪伴孩子，卻得不到足夠的尊重和允許，而他又不願意按照媽媽的意願去調整自己的方式。為了避免衝突和對抗，爸爸放棄了自己的做法，同時也放棄了陪伴孩子的責任。

我說「苛責」和「強勢」，絲毫沒有否定媽媽們的意思，心中更多的感覺是心疼她們。因為沒有任何人願意獨自承擔家裡的大小事，除非這個人發現自己沒有依靠或無法依靠他人。

我想告訴媽媽們的是，其實妳能依靠另一半，只要放棄成為「全能媽媽」的想法，把對自己的要求放低一點，嘗試給爸爸一些機會來幫自己，哪怕對方暫時達不到妳的期待，也可以先從「授權」開始，先言語鼓勵他，再慢慢幫助對方提升能力。

樂爸以前經常對我說：「我感覺怎麼做都達不到妳的要求，乾脆妳來吧。」但是現在我經常對樂爸說：「我不是全能的，我需要你的支援，你不需要按照我的要求陪伴樂樂，盡你所能就行。」

現在開始，不妨放下自己嚴苛的要求，不做「全能媽媽」，給爸爸一些「被需要」的機會吧。

●本文摘選自出版之《我不是媽媽，是家庭CEO：與其練成鋼鐵身，不如讓家人成為神隊友》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！