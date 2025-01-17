別兇正在哭鬧的孩子，坦率的對話能讓育兒變得更輕鬆！

文／崔銀雅

說教沒用，體驗就會記住

只要一出門，各種可愛卡通人物、零嘴甜食每分每秒都在誘惑孩子。不過，我家的孩子現在已經很少在外面吵著買東西，甚至老二的同學媽媽還曾問我：「妳到底是怎麼做到的？妳們家的老二怎麼會說：『我要買什麼，媽媽都會買給我？』」

書名：《法國媽媽的旁觀育兒》 作者：崔銀雅 出版社：大是文化 出版時間：2024年10月24日

其實，這是因為我總是說：「媽媽也是。」

「我想吃棉花糖，可以買棉花糖給我嗎？」

「哇，看起來真的很好吃，媽媽也想吃耶！」

當我說完一轉身，孩子就會在我身後說：「媽媽，買棉花糖給我。」

當她的語尾拉長，我就會再說一遍：「媽媽也覺得看起來很好吃。妳一定很想吃！」

比起「原來如此，原來你想吃棉花糖」，這樣說孩子不僅不會耍賴或哭鬧，家長也可以用合理的原因，打消孩子的念頭。例如：

「媽媽現在也很想吃棉花糖，可是現在沒有可以洗手的地方，這樣會很不方便。待會我們會去咖啡廳，再買棉花糖或者一起吃冰淇淋，還是喝點果汁，如何？」

前提是，孩子必須知道吃棉花糖有多不方便。因此，我會故意讓孩子體驗這些不方便，並且讓他們了解──「現在買棉花糖來吃，手黏黏的會很不方便。這樣你還要吃嗎？」先告知不便之處，再確認孩子的意向。

當然，大部分的孩子還是會想吃。如果孩子吃完後，因手上或臉上黏黏，感到不適而哭鬧時，我們這時就可以對孩子說：「吃了棉花糖，手會黏黏的，很不舒服吧？」

如果父母希望孩子聽話，就要讓孩子自己去體驗，但也不需要說：「你看！手弄得黏黏的，我不是叫你別吃嗎？」

因為，這對孩子來說，也是一種學習和體驗。

所以，當孩子在不舒服的情況下哭鬧或耍賴時，不要罵：「是你叫我買的耶！我早就跟你說過了！」而是說：「很不方便吧？下次就算想吃，也要先忍耐一下！」

一直吵著要買東西？ 媽媽也很想

如果孩子路過想買東西，就說：「媽媽也想買。」然後轉身走開。如果孩子說他想吃什麼，就跟著說：「媽媽也想吃！」、「媽媽現在也想喝冰咖啡！」或是：「聽你這麼一講，我突然也有點想吃冰淇淋了。再忍耐一下，我們走到那裡就好！」

父母不能一味的禁止孩子，只要讓他知道：爸媽現在也想，但是我們都在忍耐。

不過，也有像我們家老二這樣的孩子─無論是超市、文具店還是藥局，總是看到什麼就想買，一不順她的意，就在地上打滾耍賴。當我說：「媽媽也想買，但沒辦法買給妳，對不起。」她就會回嘴：「只要買就不用對不起了！」還會不斷大聲喊叫，完全聽不進別人說的話。

這時，只要說：「你真的很想買呢，我們走吧！」用一貫的態度保持父母的原則就行了。

不需要斥責或生氣說：「我說過不行了！」或「我說不行就是不行！」帶著哭泣的孩子繼續買東西，或是一直看著哭泣的孩子就夠了。

幾次之後，孩子會知道「大人說不行就是不行」。比起跟哭泣的孩子吵架或是斥責，有時不做出反應，管教反而更強而有力。

對孩子來說，當他們看到父母把蔥、大蒜、豆腐放進購物車，會納悶：「為什麼大人可以想買就買，卻不讓我買？」其實，老大也曾這樣問過，所以後來去買菜時，我都會給孩子們「任務」。

「我今天要做你們最喜歡吃的排骨湯，幫我找一下大蒜在哪裡！」

「去拿你們想吃的優格吧！」

當孩子在餐廳打破碗盤

教導孩子時，要盡量簡單明瞭，不必好言相勸，也不必淨說些漂亮話，但也不需要過度責備或訓斥。

某次在飯店吃早餐，隔壁桌的外國孩子想疊起用過的盤子，卻不小心打破了。破碎的巨大聲響迴盪在整間餐廳，所有人的目光都望向他們。

然而，孩子的媽媽第一個動作卻是抱住孩子，即使那孩子已比他媽媽還高。

這個情景令我很震撼。

如果是我，也許會說：「小心一點！你看，都破掉了。我剛剛說要收，你為什麼偏偏要自己拿？」即使沒有破口大罵，我應該也會先收拾碗盤，而不是擁抱孩子。我可能還會一邊揮手，一邊說：「這裡很危險，你走開！」

我感到很羞愧，那位主動擁抱、為孩子著想的媽媽，告訴我什麼才是最重要的。

我以前總是希望孩子不要犯錯，也教導她們必須遵守規則，但我到法國後，想法開始有所轉變。我學到了如何不在意他人的目光，以及遵守規則是為了自己，而不是因為在意他人的眼光。

●本文摘選自大是文化出版之《法國媽媽的旁觀育兒》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！