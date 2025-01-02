茶的功效有哪些？喝茶的10大好處一次看！

文／時尚生活工作室

茶的功效有哪些？

茶葉中含有咖啡因、維生素、氨基酸、茶多酚、生物鹼、茶多糖、芳香類物質等幾百種成分。其中，遊離氨基酸有20多種。氨基酸的含量決定了茶的口感，氨基酸含量較高的茶葉，其茶湯的香味和鮮味比含量低的茶葉濃郁。茶中還含有鈣、磷、鐵、錳、鋅、硒、銅、鍺、鎂等多種礦物質。茶葉中的這些成分對人體是很有益的。有很好的保健功效。

｜有助於延緩衰老｜

按照自由基學說的理論，人體衰老的原因是組織中自由基含量的改變，這種改變使細胞功能遭到破壞，從而加速機體的衰老進程。研究表明，過氧化脂質在體內的增加與機體衰老進程是一致的，當體內自由基呈過剩狀態時，機體就會逐漸衰老。茶多酚具有很強的抗氧化性，是人體自由基的清除劑。茶多酚還有阻斷脂質過氧化反應、清除活性酶的作用。研究表明，茶多酚的抗氧化性明顯優於維生素E，且對維生素C、維生素E有增效效應。

｜有助於抑制心血管疾病｜

茶多酚對促進人體脂肪代謝有著重要作用。人體的膽固醇、三酰甘油等含量增高，血管內壁脂肪沉積，血管平滑肌細胞增生容易導致動脈粥樣硬化等心血管疾病。茶多酚（尤其是茶多酚中的兒茶素ECG和EGC及其氧化產物茶黃素等）有助於抑制這種斑狀增生，使導致血凝黏度增加的纖維蛋白原水平降低，從而抑制動脈粥樣硬化。

｜有助於預防和輔助治療癌症｜

茶多酚可以阻斷亞硝酸胺等多種致癌物質在體內合成，並具有直接殺傷癌細胞和提高機體免疫能力的功效。有關資料顯示，茶葉中的茶多酚（主要是兒茶素類化合物）對胃癌、腸癌等多種癌症的預防和輔助治療均有裨益。

｜有助於預防和治療輻射傷害｜

茶多酚及其氧化產物具有抵抗放射性物質傷害的能力。醫療部門的臨床實驗證實，針對腫瘤患者由接受放射治療引起的輕度放射病，用茶葉提取物進行治療，有效率在90%以上；針對血細胞減少症，用茶葉提取物治療，有效率達81.7%；針對由輻射引起的白細胞減少症，用茶葉提取物治療效果更好。

｜有助於抑制和抵抗病毒病菌｜

茶多酚有較強的收斂作用，對病原菌、病毒有明顯的抑制和殺滅作用，對消炎止瀉有明顯效果。我國有不少醫療單位採用茶葉製劑治療急性和慢性痢疾、阿米巴痢疾、流感，治癒率在90%左右。

｜有助於美容護膚｜

茶多酚是水溶性物質，用它洗臉能清除面部的油脂，收斂毛孔，還具有消毒、滅菌、抗皮膚老化、減少日光中的紫外線對皮膚的損傷等功效。

｜有助於提神醒腦｜

茶葉中的咖啡因能促使人體中樞神經興奮，有提神益思、清心醒腦的功效。

｜有助於利尿解乏｜

茶葉中的咖啡因可刺激腎臟，促使尿液迅速排出體外，提高腎臟的濾出率，減少有害物質在腎臟中滯留的時間。咖啡因還有助於人體儘快消除疲勞。

書名：《茶道全書》 作者：時尚生活工作室 出版社：青島出版社／滾石移動 出版時間：2024年10月24日

｜有助於減脂｜

唐代《本草拾遺》中論及茶的功效有“久食令人瘦”的記載。茶葉有助消化和減脂的重要功效，通俗地講，就是有助於減肥。這是由於茶葉中的咖啡因能提高胃液的分泌量，可以幫助消化，增強分解脂肪的能力，有預防和抑制肥胖的功效。

日本人特別喜歡中國的烏龍茶，因為烏龍茶有較強的分解脂肪的作用，可以消除油膩，幫助消化。有研究證實，常飲雲南產的普洱茶，可降低人體中甘油三酯和膽固醇的含量。法國婦女（特別是女青年）很講究形體美，她們把普洱茶稱為“減肥茶”。

｜有助於護齒明目｜

茶葉含氟量較高，每100克幹茶中氟的含量為10～15毫克，且80%為水溶性成分。若每人每天飲茶水500克，則可吸收水溶性氟1～1.5毫克。而且茶水是鹼性飲料，喝茶水可抑制人體鈣質的流失，對預防齲齒、保護牙齒非常有益。

●本文摘選自青島出版社／滾石移動出版之《茶道全書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！