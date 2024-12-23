人生下半場：存錢無法帶來幸福 中年轉用金錢創造回憶與經驗！

文／立川健悟

經驗有有效期限

「經驗也有有效期限啊……」某位富人喃喃自語，隨後嘆了一口氣。因為有些事情錯過時機就再也經驗不到了，這讓他很懊悔。

他在40多歲迎來了第一個孩子，當時他開的公司正在籌備上市。他對妻子說：「等上市後，我會好好照顧孩子的。」但當公司順利上市後，男人又強烈地認為：「好不容易公司擴大，我要再往上衝！」結果在接下來的20年裡，他每天都投入在工作中。

現在退休的他，雖然透過辛勤工作使資產增加了好幾倍，但他注意到如果只是希望和家人快樂生活，根本不需要這麼多錢。而當他留意到此點時，孩子早已長大，他沒有發揮父親的角色，也沒有建立父子之間的信賴關係，他對此很後悔。事到如今就算他想「經驗」育兒，能夠經驗的時間早就結束了。

順道一提，根據日本總務省的社會生活基本調查數據顯示，父母與子女共度的時間，母親約為7年6個月，父親則只有3年4個月（僅計算彼此見面的時間）。

將這段短暫時間花在工作上的男性，以「幸福」這個觀點來思考的話，可說並未做出合理的判斷。

將有形資產轉換為無形資產

「我為了應付人生的下半場，正在將有形資產轉換為無形資產。」一位富人這樣對我說。

她在丈夫去世後苦盡甘來，還成功創辦了自己的事業，獨生女也在幾年前結婚離家，讓她覺得如釋重負。

現在她要認真面對的問題是，該在何時逐步變現自己的資產。從各種責任解放後，她決定「讓自己的人生活得更快樂」，並與專家協商制訂了資產變現計畫。

她笑著說：「存錢並不能累積幸福。」我完全同意這個觀念。因為必須將金錢這種有形資產，轉換為回憶和經驗等無形資產，否則人類無法感受到幸福。

話雖如此，許多日本人擔心老後的花費，最後錢還沒花完人就走了。若人生走到盡頭手邊還有錢，就代表你白花時間或勞力賺了這些錢。

因此，在生前創造資產高峰，並在能從經驗中獲取最大價值的過程中逐步使用資產，這才是實現幸福的「合理判斷」。

只是要帶著自信逐步變現資產，必須事先準備好足夠的錢，以保證今後的生活。確認人生規畫後，建議與理財規畫師等專業顧問商議後再做決定。

我建議的資產使用方式是高峰不要只用「金額」思考，還要加入「時期」的要素。現在一般多會建議從人生規畫反推要設定多少資產的目標「金額」。沒錯，對於收入較低或容易散財、沒有存錢習慣的人來說，設定明確的目標「金額」能有效改變他們的關注點。

但是，先決定好在人生下半場的「時期」開始慢慢將資產變現，這樣比較容易做出合理的判斷。

書名：《有錢人教我的致富心態》 作者：立川健悟 出版社：商業周刊出版 出版時間：2024年11月14日

假如你將生活無虞的目標「金額」設定為三千萬日圓。以「金額數值」為目標的人在達成目標後，往往會認為「存到三千五百萬日圓，生活應該會更穩定」，進而傾向於持續追求不必要的目標。結果，很多人因此錯過了讓人生更豐富的機會。

另一方面，我們改用「時期」來檢視資產的高峰吧。將65五歲設定為資產高峰，同樣在存到三千萬日圓後，接下來的人生就開始將這三千萬日圓逐漸變現，然後將其轉化為回憶。

如此一來，重點是在人生下半場用「有形資產」增加回憶這種「無形資產」，使人生更富足。

換上富人的腦袋和心態！

在人生下半場持續增加資產，並不能帶來幸福。

制訂人生規畫時，也要設定資產的高峰「時期」，在那之後將有形資產轉化為無形資產吧。

●本文摘選自商業周刊出版之《有錢人教我的致富心態》。