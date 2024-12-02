從毛色能看出貓咪個性？黑貓其實是徹頭徹尾的「撒嬌鬼」

貓奴必備指南！結合動物行為學、基因學和豐富飼養經驗 深入分析貓咪的毛色、花紋與性格特質之關係。（編按）

文／荒堀實, 村山美穗

毛色的祕密，只有基因才知道！

歷史：帶來幸福的漆黑福貓

黑貓是最常出現在迷信和傳說中的貓咪。從前在歐洲，黑貓被視為女巫的使魔而遭人疏遠；日本也將黑貓在眼前橫越，視為不吉的徵兆，避之唯恐不及。然而，英國人似乎將黑貓視為幸運使者，把牠當成寵物。日本近代文學代表作《我是貓》的主角，其原型也是誤闖夏目漱石家而被視為福貓的一隻小黑貓。

有著這樣吉凶參半歷史的黑貓，如今大多被視為召喚幸運的福貓，而受到人們的疼愛。

圖／奇光出版《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？》

被毛：因隱性A基因（變異型）的作用而變成全黑

那有著「純黑」（Black Solid，日文作ブラックソリッド）之稱的漆黑被毛美麗無比，無論短毛、長毛，都不改其魅力。

當然，此黑色也是基因的作用所致。黑貓擁有A（條紋）基因的變異型，它和形成、製造褐黑色素和真黑色素的蛋白質有關。若是野性型的A（顯性）基因，單根毛色裡就會出現褐黑相間的條紋花色，但若是擁有一對變異型的a（隱性）基因，就會變成只有黑色的單色。a為隱性，所以若是A和a各一個，a就不會顯現。

圖／奇光出版《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？》

書名：《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？：貓的行為遺傳學，讓你更懂貓的心》 作者：荒堀實, 村山美穗 出版社：奇光出版 出版日期：2024年12月4日

性格‧健康：神祕冷酷難親近？其實是超級撒嬌鬼！

黑貓渾身散發著神祕冷酷的氣質，但是性格上和外觀正好相反，牠們是非常親人的撒嬌鬼。許多飼主說，牠們的性格相比起貓，還更接近狗一些。

根據CAMP-NYAN的調查，與其他的米克斯相比，黑貓的社交性最高。牠們的攻擊性也偏高，但神經質的傾向較低，所以可以說是人來瘋的類型。牠們和家人以外的人及其他貓咪，往往也能和睦相處，適合飼養多隻貓咪的環境。

畢竟黑貓被譽為是「會察顏觀色的貓」，互動能力優異，懂得判斷當場的狀況加以行動。這種不似一般貓咪的機靈，也是牠們受人喜愛的原因之一。

牠們好奇心旺盛、愛玩。最好替牠們準備能盡情遊玩的環境，像是添購合適的玩具和貓塔等。

黑貓因其毛色，很容易融入黑暗之中。當你以為找不到牠們時，說不定牠們就躲在家具後方等陰暗角落中。不過，黑毛的根部接近灰色，所以沾在飼主的黑色衣服上意外顯眼。要記得勤於替牠們刷毛。此外，如果在黑色被毛中看到白毛出現，那是老化的訊號，要記得準備適合老貓的食物和生活環境。

圖／奇光出版《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？》

圖／奇光出版《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？》

●本文摘選自奇光出版之《原來貓咪的花色藏著性格悄悄話？：貓的行為遺傳學，讓你更懂貓的心》。