愛奇藝熱播泰國BL劇《海洋之戀》原著小說收錄更多火辣橋段！

文／MAME

當夜色降臨時，蔚藍色海洋轉成了深藍色，柔和的天光更加賞心悅目，一名美麗的男人走進了度假村酒吧，蜂蜜色的雙眼環視了四周，滿意地看著眼前的場景。 這間海濱酒吧和他在離開房間之前所看到的評論十分吻合，相當漂亮。 一開始他並不抱任何期待，只是想知道哪裡有酒吧，想在那裡喝一杯放鬆心情，從沒想過這間度假村能擁有他想要的一切。

書名：《海洋之戀》 作者：MAME 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2024年10月25日

酒吧有著階梯式的布置，每層階梯都寬到足以容納一張配有白色靠墊和彩色枕頭的木桌，桌上放了一盞漂亮的夜燈，營造出浪漫的氣氛；酒吧中間的大型泳池已經被不少穿著比基尼的外國旅客占據，但 Tongrak並不在意，因為吸引他的是酒吧盡頭的陣陣海浪。

他沒料到海浪拍打岸邊的聲音竟會讓自己如此放鬆。 只要一閉上眼深呼吸，就能聞到在曼谷感受不到的清新氣味。 而 Tongrak光是站在那裡，就足以吸引眾人的目光。 他是個俊秀的男人，或許有些人會將他的好看定義為美麗。他有白皙的皮膚，明亮的大眼，被不少人認為長相迷人，而越是靠近他，就越會被他那蜜色的瞳孔所吸引，甚至讚嘆他的品味穿著與外貌相得益彰。

Tongrak穿著一件黑色開衩襯衫，露出胸前光滑細膩的肌膚，再搭配上黑色長褲，強調出纖細的腰身和修長的雙腿；脖子上戴著兩條項鍊，一條緊貼著頸邊，另一條則垂至胸口，耳上有一枚小型鑽石耳環，整體打扮相當時尚精緻。 他的一舉一動都使旁人的視線緊緊跟隨。

Tongrak清楚知道，一個穿著合身打扮的男人走進酒吧，比那些在泳池邊的比基尼女孩更能奪得他人的注意力。 黑色衣服將他的皮膚襯托得更雪白，當他感受到眾人停在自己身上的注視時，嘴角勾起一抹好看的弧度，一掃先前的陰鬱，心情好了不少。 修長的身影走向了酒吧的最高點，選了一張能看到酒吧最佳景觀的桌子，因為能看到酒吧全貌，代表酒吧的人也都看得到他。 「請給我一杯馬丁尼。」他點了一杯飲料和兩份小吃。

Tongrak注意到距離自己不遠處有幾位遊客，不確定對方是韓國人還是日本人，而他們正直勾勾地朝自己看了過來，另一邊也有個外國人緊盯著他，雖然自己向來喜歡亞洲人，但偶爾換換口味也不錯。 不管是誰都能勾起他興趣，不像那個…… 「Mahasamut！」 一想到名字的主人，Tongrak就忍不住低聲咒罵，原本上揚的嘴角垂了下來，男人那帶著笑意的雙眼讓他回憶起來就全身竄火。

「你是 Mut哥的客人嗎？」

此時一道男聲傳來，Tongrak收回了心思，看向那個朝著自己微笑的男孩。

「這是您的飲料。」

男孩將酒杯推到他面前，但沒有繞回去工作崗位，反而停在旁邊，雙眼閃閃發光。 「請問有什麼事嗎？」 「您剛才喊的是 Mut哥的名字嗎？」 「是又怎樣？」

他甚至沒注意到自己居然喊出了對方的名字。

「這個名字取得真好，對吧？」

雖然他很生氣，但身為一個作家，他不否認這名字確實很引人注意。

「哦，或許是吧。」Tongrak冷淡地回應，舉起酒杯喝了一口，但他的答案卻讓服務生皺眉。

「就這個反應？你知道嗎，要是別的客人，都會想多知道關於 Mut哥的事。」「誰想知道？」他忍不住反駁。

男孩有些困惑地抓了抓頭。 「很多人都想知道啊，因為他是島上的名人，大家都說他長得很英俊，最近還惹來了不少日本女生的追捧。Mut哥真的很帥氣，不知道你喜不喜歡皮膚黝黑的男人？噢，不只是女孩子……」男孩湊近 Tongrak小聲地說，「Mut哥對男人也很溫柔的。」 這些話讓 Tongrak緊皺起眉頭，他並不想知道這件事，誰對誰有興趣都不關自己的事，但眼前的男孩似乎還不打算停下來，又指向另一邊自己注意到的黑髮外國人。 「那個人之所以會留下來，就是因為 Mut哥。」

Tongrak聞言明顯一愣，有些僵硬地瞥向男孩。他差點吃掉了喜歡那傢伙的男人？光想到這裡，他的情緒又 down到了谷底。 「你為什麼要告訴我這些？」

Tongrak不悅地開口，他對這個島上的名人沒有興趣，也不想知道這些事。

「以防萬一你對 Mut哥有興趣囉。」男孩露出了笑容。

「誰會有！」

Tongrak的聲音提高了不少。 誰對那個該死的男人有興趣？他不是沒有注意到男人隱藏在土味襯衫下的健壯胸膛，更不用說那操著一口南方方言的低沉嗓音，要是他在床上不用方言講些色情的話，會有多誘人？ 但自己絕對不會爬上那個讓他坐機車拖車的男人的床。

Tongrak的不滿讓男孩露出一抹乾笑，忍不住小聲咕噥著自己似乎看錯了人，見對方下了逐客令，他也轉身準備離開。 「等一下。」Tongrak喚住了他。

「你有興趣了嗎？」

「沒有。」 男孩啞口無言。 「你為什麼會認為我對 Mut有興趣？」

他很好奇自己的哪個舉動讓對方覺得他對那個男人有興趣？他想弄清楚並且以後絕對不再犯。 男孩聞言笑得合不攏嘴，搖了搖頭。

「我不知道你是不是真的感興趣，只是……」

「只是？」

「我只是想告訴大家，Mut哥是這座島上的寶藏。」 語畢，男孩便返回了自己的工作崗位，讓 Tongrak呆坐在原地，思考著那句奇怪的話。

那傢伙是島上的寶藏？

那個瘋狂敲他門的傢伙？

是寶藏？

Tongrak咬緊下唇，內心怒火燃燒。他會記住這點的，絕對不會把島上的寶藏帶回去，永遠都不會！ Tongrak仰頭一口飲盡了杯中物，今晚想找人一夜情的心情都沒了，要是這個島上最棒的就是那個男人，那麼剩下的也不值得他花時間了。

●本文摘選自春光出版／城邦文化出版之《海洋之戀》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！