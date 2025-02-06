求好運先拜對！初九「拜天公」該準備什麼？入廟先拜神明還是天公爐？

文／林金郎

敬天，謝天，祭拜老天爺

在民間習俗上，有三個祭拜玉皇上帝的專屬時間。農曆十二月二十四日民間「送神」至天庭，向玉帝報告人間善惡後，隔日十二月二十五日玉帝便將親蒞人間勘查，並以人之善惡來訂定來年的福禍，所以禮俗上這一天不能口出穢言、打罵小孩，也不能曝曬衣服，以免褻瀆聖靈，有的宮廟也會趁此日舉辦向老天爺祈求補運、補財庫的儀式。

農曆正月初一是「一元復始」之時，當然要祭拜最大的天公，民間和廟宇多在除夕晚上十一點，即正月初一子時即開始祭拜天公，稱為「賀正」。

農曆正月初九為「天公生」，自然要祭拜天公。

在道統上，「天級」的自然神，如玉帝、三官等，因為化育萬物有好生之德，所以不祭葷食，以鮮花、素果、齋菜拜之，如逢年節，則再加上年糕、發糕、蘿蔔糕、米、花生仁糖等應節食品，如逢聖誕，則加壽麵、壽桃、紅龜粿、紅蛋等賀壽食品。

祭拜天神一般以清茶代酒，但這時也可用桂圓茶或四果茶取代，以示尊敬，並取其富貴圓滿、四季吉祥之寓意。供品備妥之後，在家裡面向天空，或到天公廟、廟宇的凌霄寶殿祭拜即可。

一般家庭如果希望祭拜隆重一點，則可以準備高矮兩桌。高的那桌拜天公，擺在前面，是素食桌，桌面正前方擺設彩色紙製天公神座（金紙店有售），中置香爐、三杯茶，兩旁擺置鮮花、蠟燭、天公金，後面的供品有紮上紅紙的麵線三束（象徵萬壽無疆），以及五果（象徵五福臨門）和六齋、六味（象徵六六大順）。

五果是適合拜神的五種水果，其中有綁上紅紙的甘蔗，象徵長長久久、甜甜蜜蜜；六齋是：金針、木耳、香菇、青豆、冬粉、黑豆、紅棗、紅豆、豆皮、花生、海帶、豆干、芋頭、麵筋、黃豆等任選六種；也有選用木耳（代表木）、紅棗或香菇（代表火）、花生（代表土）、金針（代表金）、冬粉（代表水）五種，象徵金木水火土五行俱足；六味是六種不同的粩（長壽）、糕（高升）、餅（足食）、糖（甜蜜）。另外，也可準備六碗甜湯，表示甜蜜。

矮桌在後，是慰勞天兵天將的葷桌，祭以三牲或五牲及其他供品，隆重的可再放置山珍（薑、香姑、金針、木耳）、海味（鹽、海帶、糖、醋），用四項表示山珍海味俱全，用八項象徵八仙過海發大財。廟裡則會再以各種乾料做成十二碗、二十四碗或三十六碗不等，象徵祭祀十二天干、二十四節氣、三十六天罡。

除了這三個專屬祭拜天公的節日外，民間習俗在嫁娶時，也都會謝天祭祖。

書名：《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》 作者：林金郎 出版社：柿子文化 出版日期：2023年12月21日

不管是大神小神，拜神前先拜天公爐

一般廟宇的門口都會有一口大香爐，這也就是俗稱的天公爐，地位代表著天公老爺及三界諸神，所以，除了天公廟、凌霄寶殿專祀玉皇上帝外，不論廟宇的主神是哪尊，都必須在天公爐前先拜天公及三界諸神後，再入內拜神的！

那如果是天公廟或凌霄寶殿，還需要拜外面那個天公爐嗎？這時就先拜殿內的天公，再拜外面的三界諸神。

因為玉皇上帝職位太高，不管凡間俗務，早期一般家庭少有主祀玉皇上帝的，但還是會在每天早晨拜祖先前先朝天公爐朝拜，以示敬天，閩南人家裡有拜神明的，天公爐是懸在神明廳的樑上；客家人家裡祭祖不拜神，所以天公爐是掛在天井或外面樑柱的高處，或設一根插香竹竿。

不過也有一說，因為客家人崇拜三官大帝，所以客家人拜的「天神爺」並非天公，而是三界公或三界公中的天官大帝。

神明中的囝仔神

三太子是囝仔神，而且已經從自然野性的刁蠻無知被倫理化，現在是執法的正神，因此民間認為，基於同理心，頑皮的小孩如果交給三太子管教，或體弱易病的孩子交給三太子照顧，效果會更好，因此在乩壇中，三太子便備受歡迎，同時也廣收契子。

乩壇收契子好生保護，同時攬為基本信徒在臺灣是普遍宗教現象，收契子的情況在鸞門也經常見到，而且已經普遍化、制度化。

民眾極為容易和哪吒混淆的囝仔神，便是紅孩兒和善財童子。

紅孩兒在《西遊記》裡是牛魔王和鐵扇公主的兒子，長得相當俊美，可謂一表人才，雙手持的也是一丈八的火尖槍，在《薛丁山征西》的故事裡，他又多了一項和哪吒一樣的寶物：乾坤圈，後世將他以童身的形象出現，所以與哪吒非常雷同。

因為紅孩兒已經練成三昧真火，所以孫悟空不敵，只好請出觀音菩薩將其制伏並收為徒弟，後世因而又誤認為他是觀音菩薩旁邊現童子身的善財童子。在民間傳奇裡，紅孩兒的形象是哪吒和善財童子的綜合體，是說得過去的。

另外，以牧童身分得道成仙的廣澤尊王、八歲成佛現在被當成觀音菩薩陪祀的龍女，也都是以童身形象出現。虎爺因為能夠管教小孩、招財驅煞，也被視為兒童守護神，所以虎爺並非是威猛的形象，而是Q版的造型。

●本文摘選自柿子文化出版之《神明寶島：虔誠祈願前，你應該知道神明背後的故事與拜拜小常識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！