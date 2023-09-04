西太平洋颱風接力生成！她、它還是他？颱風是如何命名的？

當我們關心颱風假放不放、天氣預報準不準、泡麵要買多少……颱風其實早已在西北太平洋上經歷了一場場大氣與海洋碰撞、劇力萬鈞的盛大流體動力作用。數十萬朵雲簇中，只有幾十朵會長成結構完美的颱風。（編按）

文／雷翔宇、黃家俊、林書帆、林吉洋、莊瑞琳

颱風編號與無名颱

颱風是個跨越國境、中尺度的天氣現象，若各國之間的標準不一，便產生了一個問題：如何「管理」熱帶氣旋與颱風，讓各國氣象單位溝通無礙？

答案很簡單，就是編號與命名。早在二十世紀初期，日本已使用數字編號的方式，將靠近各自領土的颱風逐一編號。戰後隨著科技發展，世界各國的氣象單位亦紛紛獨立將熱帶氣旋編號。各國的編號並不統一，使得國際之間交流氣象資料變得繁雜，容易產生誤解。為了解決這個問題，日本逐漸成為颱風管理界的共主，自一九八一年起統一負責西北太平洋上的國際颱風編號，並於二○○○年起統籌國際命名（亞洲名），將達到熱帶風暴等級（即我國所謂輕度颱風）的熱帶氣旋編號、命名，惟不反對各國獨立編號。換言之，日本可謂國際氣象管理所推舉出來的標竿，供國際溝通使用，也供各國國內氣象學界參考。

時至今日，由於各國觀測能力不同與地緣之故，臨界颱風（熱帶風暴）定義的氣旋，往往在各國有不同的認定，而使得編號錯開，或產生「無名颱」的現象。舉例來說，二○○一年玉兔颱風（Yutu）、二○一六年艾利颱風（Aere），皆形成於臺灣東南方菲律賓海海域，由於臺灣具有觀測上的地緣關係，且兩個颱風在當時都即將來襲，中央氣象局遂先日本一步將之升格，發布沒有名字、僅有預計編號的颱風警報，待日本氣象廳給予編號並命名之後，方才沿用，以表尊重。二○一八年的凱米颱風（Gaemi）則相反，日本氣象廳在六月十五日，於該氣旋登臺期間即將之命名，成為「在臺灣島上形成的颱風」，中央氣象局當時表示此低壓中心風速尚未達到輕度颱風標準，暫不跟進，等到十六日凌晨方才宣布。上述三個中央氣象局與日本氣象廳不同調的例子，皆因該熱帶氣旋位於臺灣附近，我們的觀測據信較日本誤

差更小，因此決定採用自家數據。

書名：《颱風：在下一次巨災來臨前》 作者：雷翔宇、黃家俊、林書帆、林吉洋、莊瑞琳 出版社：春山出版 出版時間：2019年8月9日

她、它還是他？颱風姓名學

除了編號之外，我們對於颱風更耳熟能詳的，是颱風的名字。原先將颱風擬人化只是一種趣味，卻沒想到後來成為區別颱風的主流形式，甚至連性別議題都參與其中，影響了我們對颱風的稱呼。

最早以人名來稱呼熱帶氣旋者，應屬澳洲氣象播報員瑞格（Clement L. Wragge，一八五二～一九二二），他用玻里尼西亞神話人物的名字和政治人物來命名，以嘲諷後者「造成重大災難」（causing great distress）或「漫無目的徘徊在太平洋」（wandering aimlessly about the Pacific）。直到一九○三年昆士蘭氣象局關門後，瑞格退休，以人名稱呼熱帶氣旋的情形才暫時中止。

或許是受到瑞格的啟發，一九四一年，歷史學兼地名學家史都華（Geogre R. Stwart，一八九五～一九八○）出版了小說《風暴》（Storm），書中一位年輕的氣象學家用前女友的名字來命名溫帶氣旋。此書在第二次世界大戰期間，廣受美國陸軍航空軍（USAAF）、美國海軍（USN）氣象學者喜愛，影響所及，遂使美軍氣象專家瑞德．布里森（Reid A. Bryson）、愛德華．巴士頓（Edward B. Buxton）、威廉．普蘭李（William J. Plumley）去到塞班島USAAF基地負責颱風觀測時，以他們各自的妻子或女友命名熱帶氣旋，向史都華致敬。到了一九四五年，美軍已採用駐關島與菲律賓軍官之妻子名字來命名颱風，之後大西洋側（由美國氣象局USWB主導）於一九五三年起亦跟進以女性名字命名的方式。至此，美國人慣以女性名字命名氣旋，並參雜了對於大自然（Mother nature）的情愫，故習用she 稱呼颱風，對應於「她」的用法也隨之傳進了臺灣。

隨著性別平權意識抬頭，在政治壓力之下，澳洲、美國先後於一九七五、一九七九年改採男女姓名混合的名單。臺灣人記憶猶新的韋恩、耐特、賀伯等，都是這個時期的男性名。面對男性名字的颱風，美國人自當以he稱之，不過臺灣似乎不流行相應的「他」字。

國際颱風管理在千禧年發生了一次極大的革新。二○○○年起，不僅颱風的編號統一由日本為之，颱風的名稱也改由聯合國世界氣象組織颱風委員會成員國提案，共十四國各提十個名字，編排為五組輪流使用，並由日本在編號時一併命名。相對於此前的美國名，這些新名字又稱為亞洲名。各國紛紛跳脫人名的框架，改取物品名稱，亞洲名泛見動物、植物、星座、寶石名稱，例如二○○九年的莫拉克颱風，是泰語「綠寶石」（มรกต, Morakot）的音譯。今日以人名稱呼颱風的習慣逐漸式微，英語中性it 的用法崛起，以擺脫擬人化的情緒，至今為人倡導。

臺灣近年來稱呼颱風，已經可見人稱代詞由「它」取代「她」的趨勢，中央氣象局的新聞稿裡使用的是「它」。至於人字旁的「他」，相當罕用。

亞洲名的系統啟用之後，在世界各國不盡然通用。在提供了名字的十四個會員國之中，有兩個國家在國內不流行國際命名。其一是日本，雖然明明專司國際編號與命名，美式人名也一度流行，但日本颱風使用此名稱只在戰後被美軍占領的短短幾年而已。早在一九五二年《舊金山和約》生效、美軍退出占領以後，追求客觀科學價值的日本便不再將颱風擬人化，美式人名命名式微，大眾傳媒一律以編號為之，

至今不輟。另一個則是菲律賓，菲國有一整套完全獨立於國際的命名系統，使用菲律賓名來稱呼颱風。

●本文摘自春山出版之《颱風：在下一次巨災來臨前》。