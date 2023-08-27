皮膚癢、噴嚏打不停！想養寵物卻過敏？陪伴孩子度過青春期的小煩惱

（文／蔡宜芳 諮商心理師）

《哈啾！過敏的時候》是個溫馨、讓人讀來意猶未盡的故事。閱讀的時候，也讓我不禁想起自己也曾有一段多愁善感、有許多小煩惱的青春期。

心理學家 Erikson 提出「心理社會發展論」，他將人的一生中分為八個階段，每個階段都有一個主要的發展任務。青少年階段的發展任務是「自我認同」，意即了解自己是誰、喜歡自己，知道自己未來的方向。若無法達成自我認同，可能會讓孩子感到角色混淆，無法肯定自己，不知未來何去何從。這是瑪姬慢慢找回「自我認同」的故事。

（圖／小麥田提供）

故事中的主角瑪姬是老大，在生活中，瑪姬覺得雙胞胎弟弟總是跟對方玩得忘我、爸媽只關注著要出生的寶寶。因此，在瑪姬十歲生日的那天，特別想要得到一隻小狗，一隻「完全屬於自己」的小狗。但瑪姬到了寵物店才發現，自己居然對狗過敏。到醫院檢查後才知道，瑪姬甚至對所有有毛、有羽毛的動物過敏。這對瑪姬來說，根本就是晴天霹靂，也是個好大的失落。

（圖／小麥田提供）

另一個失落是，因為重劃學區，所以瑪姬被迫轉學了。更糟的是，第一天上學老師準備了寵物老鼠點點，瑪姬卻對牠過敏，瑪姬很擔心，同學會不會因此討厭自己。還好，就在這個時候她認識了新朋友克萊兒，這讓瑪姬重新得到了歸屬感，安撫了瑪姬無法養寵物、轉學的失落。

（圖／小麥田提供）

對於孩子而言，生活中的秩序是安全感的來源，但瑪姬面對的是爸媽要生寶寶、被迫轉學，這些都是生活中很大的變動。

（圖／小麥田提供）

克萊兒養了狗狗Lucky那一段讓我覺得十分動容，這時候的瑪姬覺得自己被拋棄了，而不想理會克萊兒，但其實是因為克萊兒以為瑪姬打了減敏針就沒事了。當兩人把誤會談開後，又和好如初。這讓我想到人與人之間，能把自己最真實的感受和想法表達出來，而不是在背後說他人壞話，是維繫一段關係最重要的關鍵啊，這也是青春期的孩子，需要慢慢培養的能力。

（圖／小麥田提供）

賽巴斯提恩是瑪姬的另一個朋友，賽巴斯提恩對蛋過敏，而且是嚴重到會導致休克的狀況，這也讓瑪姬開始慢慢能接受自己也會過敏的狀況。

（圖／小麥田提供）

克萊兒和瑪姬偷偷的養了寵物老鼠尖尖，但不幸的是，瑪姬也對老鼠過敏。在被發現之後，老鼠將被送回寵物店。瑪姬又急又生氣，終於對爸爸脫口而出「自己不屬於這個家」的心情，爸爸告訴瑪姬︰「妳是這個家的一份子，我們不能沒有妳。」爸爸也感謝瑪姬，雙胞胎弟弟出生的時候，瑪姬幫了好多忙。

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書名：《哈啾！過敏的時候》 作者： 梅根．華格納．洛伊德 （Megan Wagner Lloyd） 出版社：小麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年8月31日

好喜歡這個故事中，父母一直給瑪姬滿滿的愛與理解，對於瑪姬的失落，有些父母可能會說︰「不能養寵物有什麼大不了的！」「轉學有什麼關係，認識新朋友就好了啊！」當瑪姬說「自己不屬於這個家」，爸爸並沒有責備瑪姬，而是告訴瑪姬「妳是這個家的一份子，我們不能沒有妳。」爸爸讓瑪姬知道，不管怎樣，她都是家裡重要的那個人，爸爸溫柔的陪伴瑪姬找回「自我認同」。

青春期孩子可能有好多的煩惱，雖然這些煩惱在大人眼中看起來是多麼的微不足道，但對孩子來說，是多麼的真實且巨大！這時候最需要的是父母的陪伴、聆聽和同理，定能陪伴孩子度過青春期情緒風暴。

●本文摘選自小麥田出版之《哈啾！過敏的時候（成長風暴一起度過，美國圖書館聯盟最佳兒童圖像小說）》。